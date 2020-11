Tata bijesan zbog ukrasa koji će 'uništiti' Božić ako ih vide djeca

Jedan je roditelj napao prodavače 'užasavajućih božićnih ukrasa' online, rekavši kako bi poruke na njima trebale biti one 'mira i ljubavi', a ne uništavati dječju maštu i veselje porukom da 'Djed Mraz ne postoji'

<p>Australac je opisao svoje uznemirujuće iskustvo kupnje božićnih ukrasa u objavi na Facebooku, upozorivši druge roditelje da budu oprezniji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zbog veselja djece kuću ukrasila ranije</strong></p><p>Pišući u grupi Božićne mame i tate u Australiji, roditelj je objasnio kako je njegovo dijete uzelo kuglicu vilenjaka u trgovini zvanoj Typo, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/dads-fury-over-horrible-bauble-22980788">The Sun.</a></p><p>Ukras od gline od 4,99 dolara (34 kune) koji se prodaje sadrži malog vilenjaka koji drži znak koji glasi: 'Djed Mraz nije stvaran'.</p><p>Čovjek tvrdi da je sve krenulo po zlu nakon što su njegovi klinci primijetili ukras i pročitali poruku, a potom ga počeli ispitivati postoji li Djed Mraz ili ne.</p><p>Njegova objava na Facebooku glasi: 'Hej, mame i tate, samo upozorenje jer sam danas uhvaćen nespreman. U jednoj trgovini koja prodaje užasne božićne ukrase moje dijete je uspjelo pročitati poruke na njima i pitalo me 'je li Djed Mraz stvaran?'</p><p>Nastavio je objašnjavajući da se žalio osoblju u trgovini, ali činilo se da nisu previše zabrinuti oko ukrasa koje drže.</p><p>'Pokušao sam se žaliti, ali nisam ništa postigao. Želio bih potaknuti što više ljudi da šalju e-poštu / pozive / chat uživo i žale se te da te stvari skinu s polica', napisao je.</p><p>U komentarima ga je većina roditelja podržala, a neki od njih upozorili su na druge neprimjerene ukrase istog brenda, rekavši da trgovina 'pokušava djeci ukrasti nevinost i snove'.</p><p>Drugi roditelj komentirao je: 'Nije problem samo u trgovinama. Što ako odete k prijatelju, a on im visi na drvetu? Ja sam jedina osoba koja ima pravo otkriti im istinu o Djedu Mrazu svojoj djecu, nitko drugi, i to kad dođe vrijeme za to'.</p><p>Netko je dodao: 'Da moja djeca vide ukras 'Djed Mraz nije pravi', bila bih jako uznemirena. Mačka koja liže međunožje jednostavno je vulgarna za božićno drvce. Zbilja grozno.'</p>