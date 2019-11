Tata 'pretvorio' sina u patuljka i stvorio mu divne uspomene

Alan Lawrence je otac šestero djece iz SAD-a i od njih rado napravi simpatične likove koje potom fotografira i objavljuje na internetu. Na taj način kreira predivne uspomene za svoje mališane kojima će se iznova razveseliti svaki put kada ih tijekom života vide.

Pa je tako 2015. godine svojeg tada 4-mjesečnog sina Rockwela pretvorio u simpatičnog vilenjaka. I ne samo to, uz svaku fotografiju napisao je priču - napravio je svojevrsan serijal 'Our real life Elf on the Shelf' koji su ljudi pratili na njegovom blogu TheDadBlog.com.

Priča počinje sa time kako su 'pronašli patuljka u kući'

'Oko 1. prosinca u našem se dnevnom boravku pojavio božićni vilenjak. U početku sam digao uzbunu i rekao djeca da ostanu u svojim sobama dok sam ja pokušavao shvatiti što se događa. Htio sam zvati policiju, ali supruga mi je rekla da pretjerujem. Zvali smo susjede. Očigledno i neki od njih imaju vilenjake u svojim kućama.

Čini se da susjedi misle da je to normalno - rekli su nam da će biti u našim domovima sve do Božića. Također, rekli su kako će tijekom dana paziti na našu djecu, a noću lutati našim kućama. Nisam siguran što bih trebao osjećati prema malom neznancu u crvenim tajicama koji noću luta po kući i promatra moju djecu. Odlučio sam mu dopustiti da ostane...'

Priča traje do Božića

Priča o patuljku i njegovim dogodovštinama se nastavlja svaki dan do Božića. Opisuje kako je pronašao vilenjaka u svojem frižideru, pa kako juriša na saonicama niz stube i ponavlja 'Ho,ho,ho'.

Potom kako drži njegov mobitel i pravi selfi sa lutkom u zagrljaju, gađa ga kolačićima, kako se žali Djedu Božićnjaku da ga ne hrane kako treba... Post koji je objavio na Badnjak, glasio je ovako:

'Namamio sam ga da dođe u kutiju, ali iskočio je prije nego sam kutiju zalijepio i rekao mi da slušam vraga. Samo sam želio biti siguran da će ga Djedica večeras pokupiti. Nešto sam načuo kako pravi planove sa djecom i sada sam zabrinut.'.

Na sam Božić opisuje kako je Djedica, čini se zabunom, uzeo igračku patuljka, a pravi je ostao kod njih u kući. Pokušao ga je nazvati i uložiti žalbu, no automatska sekretarica je ponavljala da je Djedica naredna dva mjeseca na odmoru. Provjerio je sa susjedima, ali njihovi patuljci su otišli na saonicama.

Na kraju se, napisao je, čini da im je suđeno da patuljak ostane živjeti s njima. Alan se zapitao osvećuje li mu se to Djedica zato što je prošlih godina znao pojesti kekse namijenjene njemu.

Kostim za patuljka napravila je njegova supruga.

Ovako 'mali patuljak' izgleda danas:

A ovo je fotografija cijele obitelji:

Još nekoliko simpatičnih scenarija koje je Alan napravio sa svojom djecom:

