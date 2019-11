Curica šokirala listom božićnih želja: iPhone11, Chanel, 4000$

Djevojčica (10) iz Los Angelesa ne smatra da je skromnost neka vrlina pa je napravila popis želja za Djeda Božićnjaka kojem se sada čudi pa gotovo cijeli svijet.

Njezin otac šokirao se popisom stvari koje bi njegova malena željela vidjeti pod blagdanskom jelkom. Fotografiju poduže liste njezinih želja ukrašene srčekima je objavio na Twitteru uz komentar: 'Moja 10-godišnja kći nije bila pri sebi dok je radila ovu božićnu listu'.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda