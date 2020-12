Tata se slomio: Dragi Djedice, pomozi mi da puste mog oca

Dostavljač paketa koji u predbožićno vrijeme ima pune ruke posla, objavio je pismo svoga sinčića, koji od Djeda Mraza za Božić želi samo 'malo više vremena s tatom'

<p>Jedan se tata posve slomio i završio u suzama, nakon što je pročitao što njegov sinčić piše Djedu Božićnjaku o tome što želi za Božić. Većina djece najčešće traži najnovije igračke i tehnologiju, no Jonah je poželio više vremena s ocem. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Odgajaju djecu bez interneta, u prirodi i uz puno druženja</p><p>Tata je podijelio srceparajuće pismo koje je njegov sinčić napisao, otkrivši kako radi za dostavnu službu UPS. Oni u posljednje vrijeme imaju pune ruke posla jer ljudi naručuju gomilu stvari. Mali Jonah je zato napisao Djedu Božićnjaku da mu pomogne da bude više s njim za Božić. </p><p>Prenosimo njegovo pismo: </p><p><em>'Dragi Djede, doista bih volio provoditi više vremena s tatom, pa bih zaista bio zahvalan ako bi ga mogao ranije pustiti s posla. </em></p><p><em>Moj je tata radnik UPS-a i ljudi naručuju toliko poklona pa se nadam da mu nekako možeš pomoći.'</em></p><p>Svi koji su pročitali pismo na Redditu bili su njime dirnuti. </p><p>- Kao radnik u skladištu, suosjećam s vama. Šestodnevni tjedni raspored traje mi još od ožujka, rasplačem se kad sam kod kuće i napokon mogu zagrliti djecu - napisao je jedan od komentatora.</p><p>- Ako ste ikad trebali znak da trebate provesti više vremena s djetetom, to je to - piše drugi. </p><p>- O Bože ... vrlo slatko, ali srceparajuće. Danas sam se vozio okolo i vidio sam kombi marke Amazon u gotovo svakoj ulici. U jednoj su ulici bila čak dva kamiona - mogu zamisliti kako je tim ljudima - piše u još jednome od komentara, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13393378/delivery-driver-dad-son-letter-santa/">The Sun</a>.</p>