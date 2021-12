Žena je na internetu objavila svoju pomalo čudnu priču o situaciji koja se nedavno dogodila u njenom domu. Objasnila je da je njezin suprug uklonio vrata sa sobe njihovog 14-godišnjeg sina kako bi nametnuo svoju strogu politiku 'zabrane zatvorenih vrata'.

Tinejdžer je ostao samo s praznim okvirom za vrata unatoč činjenici da se njegova mama nije slagala s politikom koju je pokušao provesti tata.

Suprug misli da bi ga oni trebali moći držati na oku dok je dječak pod njihovim krovom. Ali žena se nije s tim složila te je odlučila ponovno postaviti vrata za sinov rođendan dok je njezin muž bio na putu. A kad se vratio, nije bio nimalo sretan.

Pišući o tome na Redditu, anonimna žena je napisala: 'Moj muž smatra da se naš sin do 18. godine ne bi trebao zatvarati u ​​svoju sobu jer je pod našom brigom'.

- Ovo je jedna od stvari zbog koje je naš odnos u posljednje vrijeme jako loš. Mislim da bi tinejdžer trebao imati malo slobode, možda ne potpunu slobodu, ali barem pravo zatvoriti vrata - napisala je.

Nastavlja da njezin muž stalno inzistira na tome da dječak ne treba nikakvu slobodu, a kad god želi pričati o toj 'situaciji s vratima', on joj odgovori da je to lekcija i nabraja: 'ovo je ono što će mu trebati da bude muškarac' i 'ovako sam i ja bio odgajan' ili 'to će ga natjerat da postane muškarac'.

- Uglavnom, bliži se i rođendan mog sina, a ja sam odlučila pokloniti mu vrata. I tako sam mužu iza leđa kupila nova vrata i požurila s ugradnjom dok sam bila sama kod kuće. Kada je moj sin došao iz škole bio je oduševljen, ali moj suprug vijest nije baš dobro primio - objašnjava.

Napisala je da joj je muž rekao da to nije odluka koju je smjela sama donijeti i da ne poštuje njegov autoritet, a da sad odbija čak i spavati u istom krevetu s njom.

- Pitam se je li problem u tome što nismo razgovarali o tome prije nego što sam to napravila ili je problem u tome što nisam poštovala njegov autoritet - napisala je.

Korisnici Reddita brzo su uskočili i podijelili svoje mišljenje o situaciji.

Jedna žena je napisala: 'Vaš muž je bio taj koji je donio odluku da vam sin nema vrata ni privatnosti, bez da se konzultirao s vama, a sad ste mu pokazali kako je to i ne sviđa mu se'.

- Moje pitanje je zašto ste tako dugo s muškarcem koji se ovako ponaša prema vašem sinu? - napisao je jedan od komentatora, na što je drugi dodao da joj je muž ovisnik o kontroli, piše The Sun.

- Ovdje postoje puno veći problemi od vrata - zaključio je još jedan komentator.

- Mislim da je to što nemate vrata ili bilo kakvo pravo na privatnost uvredljivo. Žao mi je što je vaš muž odrastao u nasilnom domu, ali to mu ne daje pravo da zlostavlja vašeg sina - zaključio je jedan komentator.