Pomaganje parovima u predviđanju i upravljanju sukobima na produktivnije načine ključno je za općenito održavanje zdravih odnosa.

Koliko god novac bio važan u našim životima i kulturi, prema studiji koju je vodila Lauren Papp, pomoćnica dekana za istraživanje u Školi za ljudsku ekologiju Sveučilišta Madison-Wisconsin, to nije toliko učestalo područje za rivalstvo između supružnika. Isto vrijedi i za seksualni život, oko kojeg se parovi zasigurno svađaju, ali taj problem relativno lako rješavaju.

Kako bi pronašle najčešće teme oko kojih se bračni parovi svađaju, Papp i njezine kolege su 100 muževa i 100 žena dali da privatno prate svađe u dnevnicima tijekom 15 dana.

Evo ljestvice najčešćih svađa među bračnim parovima s djecom, od najrjeđih do najčešćih:

12. Osobnost

Svađe oko osobnosti njihovog supružnika činile su samo 5,5 posto svađa koje su prijavili muževi i 8,6 posto svađa koje su prijavile žene. To samo potvrđuje druga istraživanja koja sugeriraju da osobnost nije toliko važan čimbenik kada je u pitanju odabir partnera kao što ljudi misle.

Naravno, ljudi neće izlaziti, vjenčati se i imati djecu s ljudima koje smatraju nepodnošljivim, a razlike u osobnostima koje se pojavljuju u drugim sukobima i nisu u središtu pozornosti.

11. Prijatelji

Ako mrzite prijatelje svog supružnika, on mrzi vaše prijatelje ili jednostavno mrzite ono što oni rade zajedno, ove borbe su nešto teže za supružnike. Svađe oko prijatelja činile su 7,1 posto bračnih sukoba kod muževa i 8,1 posto kod žena.

Iako se u tim svađama nije radilo isključivo o novcu, rezultati pokazuju da je veća vjerojatnost da će se rashodi pojaviti u svađama oko prijateljstva za žene, ali ne i za muževe. To može odražavati tradicionalniju podjelu rada u braku u kojem muškarci sebe vide kao hranitelje koji su zaduženi za to kako njihovi supružnici troše novac kada izlaze van.

10. Intimnost

Svađe oko seksa i privrženosti važne su za sreću u vezi, ali parovima teško padaju jer ih ne rješavaju na konstruktivan način. Argumenti oko intimnosti činili su 7,9 posto ukupnih sukoba za muževe i 8,5 posto sukoba za žene.

Papp i njezini kolege nagađaju da sukobi oko intimnosti rijetko dolaze odmah na dnevni red, za razliku od rasprava o poslu, novcu i djeci. Vjerojatno partneri koji nisu pretjerano impulzivni mogu odložiti ove teme dok ne odluče kako se osjećaju i promišljeno o njima razgovaraju. Naravno, postoje iznimke.

9. Predanost

Predanost i intimnost djeluju slično u smislu da su svađe oko povjerenja i vjernosti značajne, ali se događaju rjeđe od sukoba oko posla, novca i djece. A kada se ti sukobi dogode, obično se nađe način za njihovo rješavanje.

Muževi su se svađali oko predanosti u samo 8,2 posto slučajeva, a žene u 9,1 posto slučajeva. Teško je doći do statistike o tome koliko parova ima koji ostaju zajedno nakon prevare jer su preljubnici rijetko iskreni prema znanstvenicima - jedno neformalno istraživanje procjenjuje da negdje oko 15 posto parova preživi nevjeru.

Ipak, sve veći broj dokaza sugerira da stavovi prema varanju postaju više-manje crno-bijeli i da mnogi ljudi u sretnom braku varaju iz razloga koji nemaju veze s njihovim zadovoljstvom u vezi.

8. Rodbina

Svađa oko rodbine je poput svađe oko prijatelja, ali je intenzivnija jer ljudi ne biraju svoju obitelj. No, iako je taj odnos toksičan, rijetko tko ih je spreman potpuno prekinuti. Zato rasprave o široj obitelji čine oko 10,7 posto svađa kod muževa i 11,9 posto kod žena.

Bilo da se radi o prepotentnoj svekrvi, djedu, baki ili nezaposlenom bratu, ove svađe uključuju treću osobu koja pridonosi sukobu, što ih čini još izazovnijim. Međutim, značaj ovih svađa zapravo se svodi na granice koje su parovi postavili sa svojim obiteljima.

7. Navike

Iznenađujuće je da bi glasno žvakanje, stalno kašnjenje ili previše gledanje u telefon nadmašilo prevaru kada se radi o razlozima za sukob, ali muževi su izvijestili da svađe oko loših navika čine 16,2 posto ukupnih rasprava, u usporedbi sa 17,1 posto kod žena.

Loše navike su univerzalne i postoji mnogo mogućnosti za svađu oko njih, čak i ako te svađe nisu toliko ozbiljne. Ono što tim svađama nedostaje je kvaliteta, pa je ona nadoknađena kvantitetom, zbog čega su tako visoko rangirane u ovoj studiji.

6. Novac

Iako je novac kao izvor sukoba potaknuo ovu studiju, u dobivenim podacima se on nalazi točno u sredini. Muževi su rekli da se oko 18,3 posto njihovih argumenata odnosilo na potrošnju, plaće, račune i ostala novčana pitanja u odnosu na 19,4 posto žena. No, to ne znači da sukobi oko novca nisu loši.

Istraživanja pokazuju da te vrste sukoba opterećuju parove emocionalno jer traju dulje i rjeđe se rješavaju. Posebno za muškarce, novac je vezan za moć, zbog čega sukobi oko njega mogu biti posebno žestoki. No, tehnički to nije tema o kojoj se parovi najviše svađaju.

- Svi parovi moraju donositi odluke o trošenju i štednji i velike su šanse da dvoje ljudi donese različita ranija iskustva, različita očekivanja i različita ponašanja povezana s novcem - objašnjava Papp.

5. Posao

Posao i novac gotovo su slični u smislu učestalosti sukoba jer su jako blisko povezani. Argumenti vezani uz posao njihovog supružnika činili su 19,3 posto svađa za muževe i 18,9 posto za žene.

Prepirke oko profesionalnih obveza poput putovanja na posao i provođenja vremena s osobama suprotnog spola također su povezana sa sukobima oko predanosti, povjerenja i granica.

No, neke brige nisu uvijek samo u glavama njihovih supružnika - postoje dokazi da je veća vjerojatnost da će ljudi varati svoje supružnike s kolegama na poslu i na poslovnim putovanjima.

4. Slobodno vrijeme

Slobodno vrijeme ne zvuči baš kao nešto što bi trebalo biti glavni izvor sukoba, ali to su zapravo svađe oko toga kako se provodi slobodno vrijeme.

Za roditelje male djece to dovodi do pitanja - koje slobodno vrijeme? Pa upravo zato što je tog vremena tako malo, sukobi oko njega se često pojavljuju. Kao i kod svakog svakog drugog resursa, što ga manje ljudi imaju, to se žešće bore za njega.

Jedno istraživanje pokazalo je da način na koji parovi provode slobodno vrijeme jedno s drugim može imati mnogo značajniji utjecaj na zadovoljstvo vezom nego što to ljudi misle. Kvalitetno zajednički provedeno vrijeme je važno, ali kada su parovi sudjelovali u aktivnostima u kojima je samo jedan od njih uživao, veza tog para je patila.

Istraživači su također otkrili da su žene češće pristajale na aktivnosti koje ih ne zanimaju nego obrnuto. Premda muževi i žene općenito nisu toliko težili svađama oko osobnosti, čini se da se razlike u osobnosti obično pojavljuju u sukobima oko slobodnog vremena i da parovi koji se zabavljaju zajedno ostaju dulje vremena skupa.

3. Komunikacija

Različiti stilovi komuniciranja i neslušanje su česti i značajni izvori sukoba. Dio razloga zašto je komunikacija činila 21,1 posto sukoba za muževe i 21,8 posto sukoba za žene je taj što su muškarci i žene socijalizirani da komuniciraju na vrlo različite načine.

Dok su žene sklonije biti verbalnije kada je u pitanju izražavanje svojih emocija, muškarci će vjerojatnije biti zatvoreniji kada su emocije u pitanju.

Osim toga, parovi se svađaju oko komunikacije jer je komunikacija vezana uz svaki drugi sukob na ovom popisu. Primjerice, ako se svađate oko novca, vrlo je lako posvađati se oko toga kako komunicirate o novcu jer svatko ima drugačiji pristup.

2. Kućanski poslovi

Iako postoje dokazi da kućanski poslovi postaju manji razlog za svađu nakon što djeca odrastu i isele iz kuće, za roditelje male djece kućni poslovi predstavljaju 25,1 posto svađa kod muževa i 24,1 posto kod žena.

Međutim, podjela rada u kući postala je mnogo veći izvor bračnih sukoba za roditelje sada nego u prošlim generacijama i to zbog porasta domova s ​​dvojnim prihodima. Naime, kako je sve više žena ušlo u radnu snagu, muškarci su odbijali povećanje svog doprinosa u kućanskim poslovima.

Udane majke rade jedan sat kućanskih poslova dnevno, u usporedbi s očevima koji rade po kući oko 11 minuta dnevno, pokazuju istraživanja, a studija za studijom pokazuje da žene u izvanbračnim vezama obavljaju više poslova bez obzira na prihode.

Drugi dokazi upućuju na to da muževi nisu namjerno neskloni pomaganju, ali kada žene vode kućne poslove ili se ponašaju kao stručnjaci o tome kako bi se kućni poslovi trebali obavljati, muškarci na to gledaju kao na borbu za moć i manje je vjerojatno da će pomoći.

1. Djeca

Djeca su daleko najčešća i najznačajnija tema za svađanje kod parova koji ih odgajaju zajedno. Sveukupno, 36,4 posto svađa koje su imali muževi i 38,9 posto svađa koje su imale žene odnosilo se na to kako se njihova djeca ponašaju, razlike u odgojnim stilovima, kako ih disciplinirati i druge teme vezane uz odgoj djece.

Procjenjuje se da svađe oko roditeljstva pridonose oko 20 posto razvoda, a taj broj će se povećati u slučajevima kada djeca imaju neku vrstu mentalnog ili fizičkog invaliditeta.

Parovi se svađaju oko podizanja djece jer ne postoji jedan pravi način za odgajanje djeteta. Ali za mame i tate njihova su djeca produžetak njih samih i zaštitit će ih od lošeg odgoja djece pod svaku cijenu, čak i ako je ta cijena njihov brak.

I za razliku od drugih svađa oko intimnosti i predanosti, sukobi oko djece ne nestaju nakon razvoda i tada mogu postati još žešći.

U konačnici, djeca su roditeljima najčešći razlog za sukob jer su im ona najvažnija, piše Your Tango.