Teglica ljubavi: Stavlja novac u staklenku nakon svakog seksa sa svojom ženom, evo zašto

Jedan je britanski muž odlučio uvesti neobičan ritual štednje za rođendan svoje supruge, pa je nabavio 'teglicu ljubavi', u koju bi stavljao novac svaki put kad bi on i njegova supruga imali intimne trenutke. Priča je otkrivena kada je prijateljica primijetila teglicu, a kada je pitala o čemu se radi, suprug je objasnio kako mu je došla ideja nakon što se 'umorio od njenih pritužbi na jeftina i monotona putovanja koja joj organizira za rođendan svake godine'.

Foto: 123rf

Prijateljica je podijelila ovu neobičnu priču na Facebooku i napisala: - Nedavno sam posjetila prijatelje i primijetila intrigantnu posudu na njihovom pultu. Znatiželjna, upitala sam je li to možda posuda za kazne zbog psovki. Prijateljica je djelovala zbunjeno, no prije nego što je uspjela odgovoriti, njezin suprug je uskočio i rekao: 'Ne, to je teglica ljubavi!'.

Zbunjena, prijateljica je tada saznala da je muž smislio ovaj 'poticaj' i objasnio: Svaki put kad mi ona pruži zadovoljstvo, ubacim 20 dolara u teglicu. Mjesec dana prije njezina rođendana iskoristit ćemo novac za njezino putovanje.' Iako nije mogla vjerovati, suprug joj je potvrdio da je priča istinita. Dodala je i: 'Najluđi dio? Koriste ovu teglicu od siječnja,' i podijelila fotografiju teglice s nekoliko novčanica unutra.

Međutim, mnogi ljudi nisu bili oduševljeni ovim planom i osudili su ga kao 'neukusan'.

Jedan komentator je napisao: 'Zamislite da ste toliko loši u seksu da morate plaćati svojoj ženi. A onda mislite da je to nekakva vrsta hvalisanja.'

Drugi su dodali: 'Oni nisu u vezi – oni su poslovni partneri,' dok je treća rekla: 'Kad bi mi muž to rekao, odmah bih ga ostavila.'

Četvrta je napisala: 'Ako bih morala plaćati vlastiti rođendanski poklon time što bih mu 'dala nešto', u teglici bi bilo još manje novca, a ja bih planirala svoje rođendansko putovanje bez njega - piše Mirror.