Večernjakov dopisnik iz SAD-a 1966. piše da je Amerikanka u to doba 'najusamljenija i najizoliranija žena koja najteže radi', odnosno da je ostala zarobljena kod kuće s djecom i sve može i mora sama
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Tehnologija 'oslobodila' žene u Americi i 'zarobila' ih u domu
Čitanje članka: 2 min
StartFragment Zamke američke žene, naslov je analize u rubrici Kroz svijet, Večernjeg lista od 29. 12. 1966. godine, u sklopu kojeg dopisnik J. Vrhovec prenosi ocjene sociologa iz Amerike po kojima je američka žena danas "najusamljenija i najizoliranija žena koja najteže radi".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku