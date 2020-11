Tek pola sata hoda dovoljno za pomoć oboljelima od dijabetesa

Svatko tko želi sudjelovati, nakon što potvrdi svoje sudjelovanje uplatom, može u subotu od 10 do 12 sati prohodati relaciju koja mu odgovara s obzirom na dob, zdravstveno stanje i stečenu kondiciju

<p>Na Svjetski dan šećerne bolesti 14. studenog 2020. Lions club Zrinjevac u suradnji sa Hrvatskim atletskim akademskim klubom Mladost (HAAK Mladost) i Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga (HSDU) organizira javnozdravstvenu akciju podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja, kao i prevencije nastanka kroničnih nezaraznih bolesti poput dijabetesa.</p><p>Prvotna je ideja bila da se cijela akcija odvije na stadionu HAAK Mladost i na okolnim stazama te da svi sudionici u 30 minuta, svako prema vlastitim mogućnostima i fizičkoj spremi, prohodaju neku udaljenost. </p><p>- Već u startu smo planirali dvije varijante. Kad smo krenuli s planiranjem bilo je manje novozaraženih u jednom danu u Hrvatskoj i epidemiološke mjere nisu bile toliko stroge. Pa smo mislili da ćemo, uz odgovarajuću zaštitu, baš zato što nema natjecanja i ne moraju svi istovremeno krenuti, moći akciju održati na otvorenom - ispričala nam je <strong>Sanja Matovina-Lulić</strong>, predsjednica ženskog Lions cluba Zrinjevac koji postoji već 21 godinu. </p><p>- Svi su svoje sudjelovanje trebali potvrditi uplatom kotizacije od 100 kuna na za to otvoren račun za humanitarne akcije i planirali smo da svi dobiju na početku majicu s logom akcije i akreditaciju, a na kraju bi dobili bočicu vode, jabuku i potvrdu o sudjelovanju. U tom smislu su i dizajnirani plakati akcije koje je napravila naša članica <strong>Helena Bulaja Madunić</strong>, a koja je za to iskoristila likove iz crtića Priče iz davnina - objašnjava Matovina-Lulić. </p><p>No, zbog epidemiološke situacije morali su promijeniti način sudjelovanja. Svatko tko želi sudjelovati, nakon što potvrdi svoje sudjelovanje uplatom, može u subotu od 10 do 12 sati prohodati relaciju koja mu odgovara s obzirom na dob, zdravstveno stanje i stečenu kondiciju i to u trajanju od 30 minuta. </p><p>- Svaki sudionik može nas informirati o svom rezultatu i o svojem sudjelovanju u ovoj akciji tako da nam pošalju svoje fotografije snimljene tijekom hodanja i/ili screenshotove sa svojih pedometara - kaže Matovina-Lulić. </p><p>Novac koji Lions club Zrinjevac prikupi donirat će Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga (HSDU) za projekt radijskih emisija "Abeceda dijabetesa". Emisije će se realizirati u suradnji s lokalnim udrugama članicama Saveza i radijima na lokalnoj i regionalnoj razini. Za sada su u realizaciji emisije na Gradskom radiju Trogir i Radiju Gorski kotar, a uskoro se očekuju i snimanja emisija na Radio Ludbregu. Savez se odlučio za radio emisije kako bi bile dostupne i ljudima starije životne dobi i onima kojima nije dostupan internet, da se informiraju o dijabetesu. </p><p>- Lionsi u fokusu imaju pet ciljeva. Prvi i osnovni je pomoć slijepima i slabovidnima. Zatim je tu pomoć gladnima u svijetu, pomoć djeci oboljelih od malignih bolesti, ekologija i ostavština za budućnost, a zadnji i najnoviji je borba protiv dijabetesa, jer je to najbrže rastuća bolest čovječanstva i velik broj ljudi boluje od nje. U Hrvatskoj se procjenjuje da ima, što znanih, što neznanih, 500 tisuća oboljelih od te bolesti - rekla nam je Matovina-Lulić. </p><p>- Mi se tokom godine trudimo ostvariti svih pet ciljeva. Organiziramo razne humanitarne akcije, predstave, koncerte, sportske događaje, na kojima prikupljamo donacije kojima onda te ciljeve i ostvarujemo - poručila je. </p><p>Ukoliko se želite priključiti ovoj akciji, prijaviti se možete uplatom znosa od 100 kuna na račun za posebne namjene otvoren u Zagrebačkoj banci za humanitarnu akciju "Pokreni se" : IBAN HR5623600001502817258</p><p>A svoj napredak možete slati na e-mail adresu otvorenu za ovu akciju: pokrenise.lczrinjevac@gmail.com</p><p>Više informacija o akciji možete saznati na<a href="https://www.facebook.com/events/1767866536704608" target="_blank"> Facebook stranici događaja. </a></p>