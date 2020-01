Tematski park Nintenda: Igraj Super Mario u stvarnoj veličini

Nintendo gradi tematski park u Universal Studios Osaka u Japanu. Zvat će se Super Nintendo World, a otvorit će ga na ljeto, povodom Olimpijskih igara u Tokiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ljubitelji Super Marija bit će oduševljeni. Riječ je o videoigri u prirodnoj veličini - rekao je Thierry Coup, glavni kreativni direktor Universal Creativea.

Posjetitelji parka dobit će elektroničku narukvicu 'Power-Up Band', koja će im omogućiti prikupljanje kovanica. Osim toga, moći će se nadmetati s drugim posjetiteljima u tandemu, a sve će ići putem aplikacije na njihovom telefonu.

Super Nintendo World means you can now step into a real-life Mario Kart race! 🏁🚗🎮



Slated to open before the Summer Olympics at Universal Studios Japan in Osaka #Nintendo #MarioKart pic.twitter.com/khlMSTREPH