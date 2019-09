Tenisice braće Boljar mogu se razgraditi u roku od tri godine

Naš otac pokrenuo je tvornicu obuće Mr. Joseph tako da smo odrastali uz tu industriju računajući kako ćemo jednog dana nastaviti njegov posao. Ondje smo radili na razvoju i proizvodnji tenisica, a posao je podrazumijevao putovanja i susrete s dobavljačima iz cijelog svijeta. U jednom od tih razgovora doslovno sam doživio prosvjetljenje. Naša industrija zagađuje okoliš. Koristimo boje, kemikalije, uzimamo materijale od kojih bude i do 20 posto otpada, a u konačnici stvaramo proizvod koji dodatno zagađuje okoliš jer se ne reciklira ni ne odlaže, pojašnjava Hrvoje Boljar (33) iz Duge Rese.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njegov brat Domagoj (34) nadovezuje se kako i u najboljim tvornicama obuće pri proizvodnji u krojenju ostaje 20 posto otpada koji se svrstava u opasni otpad, a ostalih 80 posto opasnog otpada sadržava sam proizvod.

- Sve druge komponente obuće su od derivata nafte, poput gume, plastike i slično. Moj brat je počeo govoriti da zagađujemo, da smo prljavi, pa me zainteresirao oko te teme i shvatio sam, kao i on, što zapravo radimo. Moj brat tad je rekao da želi proizvesti zdravu tenisicu koja ne zagađuje okoliš, a sastoji se od alternativnih materijala, prisjeća se Domagoj. Braća pričaju kako su pet godina istraživali komponentu po komponentu obuće mijenjajući neekološke sastavnice i tek su lani otkrili formulu za uspjeh. Otvorili su tvrtku Miret.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ove tenisice su prve u nizu linija koje smo pokrenuli. Već sad radimo na novoj koja će u prodaji biti krajem rujna, a potom imamo planove za više godina unaprijed kako bismo naš proizvod stalno poboljšavali i činili ga kvalitetnijim u smislu održivosti, nastavlja Hrvoje priznajući kako je najveći problem u stvaranju nove tenisice bio odabir materijala. Trebala im je funkcionalna tenisica, a ne samo naizgled lijepa.

- Imate veganskih tenisica koje koriste materijale biljnog sastava, ali i dalje rabe derivate nafte. Nisu ekološke. Trebalo je pronaći materijal koji je izdržljiv. Mogli smo napraviti tenisice od slame jer je to zbilja najekološkiji materijal, no raspale bi se za pet minuta, objašnjava Domagoj.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sirovine su tražili po cijelom svijetu, a pronašli su ih u sedam različitih država.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Koristimo konoplju ili primjerice vunu. No od dobavljača tražimo da su ti materijali certificirani kao ekološki te imamo visoke i zahtjevne standarde kvalitete koju moraju ispuniti. Uz pomoć brata pomalo sam počeo ostvarivati svoj san o ekološkoj tenisici. Mi smo prvi i jedini u svijetu stvorili potpuno ekološku tenisicu koja od proizvodnje sirovine no finalnog proizvoda maksimalno smanjuje negativan utjecaj na okoliš. Dodatno, naša je tenisica u uvjetima industrijskog kompostiranja 80 posto biorazgradiva u roku od tri godine, pohvalio se Hrvoje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tvornica njihova oca nakon velike krize 2009. godine je otišla u stečaj, tako da proizvodnju nisu nastavili ondje, ali su pronašli više domaćih proizvođača obuće koji imaju uslužnu proizvodnju i rade po narudžbi. Tenisice se naizgled ne razlikuju od druge obuće sličnog tipa, a sastav đona koji djeluje kao da je od plastike ne žele otkriti jer je riječ, tvrde, o poslovnoj tajni. Hrvoje je magistar industrijskog dizajna, a Domagoj je prvostupnik ekonomije poduzetništva. Do sad su proizveli i prodali oko 800 pari tenisica, a kupci su im iz cijelog svijeta.

- Kupuju nas ekološki osviješteni ljudi, pobornici zero waste pokreta i drugi. Naše tenisice, budući da se sastoje od prirodnih materijala, imaju bolju propusnost i bez štetnog su utjecaja na zdravlje. Nema umjetnih boja, a takvi materijali su prirodno otporni na gljivice i bakterije. Koža se dodatno štavi kromom, teškim metalom, a ovdje toga nema, napominje Hrvoje obrazlažući kako im je jedini cilj da njihova odjeća ne zagađuje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- To je problem budućnosti kao što su sad u prvom planu plastične vrećice i slamke. Ljudi ne razmišljaju da obuća koju su iznosili nije nešto što se može reciklirati, čak ni sortirati u otpadu i završava na odlagalištima otpada ili u prirodi. Postoje u svijetu nastojanja pojedinih brendova da pokrenu tzv. recikliranu obuću, no riječ je o tome da su uzeli PET ambalažu, od nje napravili tenisice i plastiku opet vratili u okoliš na kraju procesa. Mi smo to htjeli izbjeći, i vjerujem da smo uspjeli. Naša je obuća budućnost, zaključio je Domagoj.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Od čega se sastoje

1. gornjište: konoplja ili vuna

2. žniranci: pamuk

3. podstava: konoplja

4. đon: tajni sastojci, ali dolaze uz certifikat da će se u roku tri godine razgraditi

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Očuvanje planete

Cijena tenisica je 900 kuna, ovisno o modelu, a može se kupiti isključivo na web shopu tvrtke. - Nismo htjeli suradnju s trgovinama i veleprodaju jer bi time naša tenisica bila luksuzni proizvod i nedostupan većini kupaca, a zapravo nam je cilj da postane main stream i da dopre do što većeg broja ljudi. Samo tada možemo reći da smo uspješni u očuvanju planeta, kazao je Hrvoje. Čak je i kutija u kojoj kupac dobije obuću ekološka, pa se sastoji od kartona bez ljepila te recikliranog papira - otpada tiskarske industrije.