Nekoliko sezona bilo je dovoljno da se tenisice uvuku i u svijet uredskog odijevanja te stanu uz bok salonkama i mokasinama.

No, to nisu one tenisice za trčanje, za ured sada postoji posebna niša.

Donedavno su dućani s tenisicama bili orijentirani sportskoj publici i onima koji žive aktivno, a danas vidimo police s tenisicama savršenima za odijelo.

Uglavnom su to bijeli modeli ili oni čistog dizajna. Za one koje vole osamdesete, tu su i ukrašene varijante, u pitanju su sitni kristali i šljokice.

No, za one ozbiljne dame koje žele klasiku u uredu, bazične tenisice su idealne - osim bijele, tu su tamno plava, smeđa i crna.

Potplat je ravan, bez pretjeranih detalja, a krasi ih udobnost, stoga je lakše trčati sa sastanka na sastanak.

Za vizualni sklad, kombinirajte boje na tenisicama i odjeći.