Teniski teren kao modna pista: Serena Williams nosila 400 dijamanata, Osaka u korzetu...

Teniski tereni odavno su prestali biti samo poprišta sportskih nadmetanja. Sve više postaju modne piste na kojima igračice izražavaju osobnost, pomiču granice i postavljaju trendove. Odvažne kombinacije i skupocjeni nakit postali su neizostavan dio imidža najvećih zvijezda bijelog sporta, koje stilom privlače pažnju gotovo jednako kao i svojim snažnim udarcima.

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Serena Williams

Kad se govori o modi u tenisu, ime Serene Williams je nezaobilazno. Njezin dugogodišnji utjecaj potvrđen je i titulom modne ikone, koju joj je službeno dodijelilo Američko udruženje modnih dizajnera. Serena je poznata po rušenju stereotipa, a njezine odjevne kombinacije često su bile predmet žustrih rasprava.

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Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je crni "catsuit" koji je nosila na Roland Garrosu 2018., nakon rođenja kćeri, a koji je kasnije bio zabranjen, što je pokrenulo lavinu komentara o pravilima odijevanja u tenisu.

FILE PHOTO: Serena Williams of the USA argues with chair umpire in New York | Foto: USA Today Sports/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Neopterećena kritikama, nastavila je s odvažnim izborima, poput jednodijelnog kompleta s jednim dugim rukavom ili opreme ukrašene natpisima "Majka", "Kraljica", "Prvakinja" i "Božica".

Foto: Frank Molter/DPA

Njezin posljednji nastup na US Openu, 2022., bio je kruna modne ostavštine. Nosila je haljinu inspiriranu umjetničkim klizanjem sa šest slojeva, koji su simbolizirali njezinih šest osvojenih naslova na tom Grand Slamu. Gornji dio haljine bio je optočen dijamantima koji su aludirali na noćno nebo, a na nogama je imala prilagođene Nike tenisice s dijamantnim Swoosh logom i zlatnim vezicama ukrašenim s 400 ručno postavljenih dijamanata.

Foto: MIKE SEGAR

Foto: Robert Deutsch

Venus Williams

Starija sestra Williams, Venus, također je ostavila dubok trag u svijetu teniske mode. Njezin stil odlikuje se elegancijom i suradnjama s poznatim modnim kućama. Na US Openu 2025. godine nosila je prilagođene komplete brendova kao što su ERL, Luar i Khaite. Posebno se istaknuo ERL komplet s plisiranom suknjom i upečatljivim žutim držačem za reket od ovčje kože.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Venus je također poznata po nošenju skupocjenog nakita. Na Met Gali 2026. godine, gdje je bila jedna od supredsjedateljica, nosila je upečatljivu Swarovski ogrlicu koja je bila posveta portretu Roberta Pruitta "Venus Williams, dvostruki portret". Njezina strast prema nakitu rezultirala je i suradnjom s brendom Reinstein Ross na kolekciji "Diamond Match", inspiriranoj njezinim osobnim stilom.

Foto: DANIEL COLE

Naomi Osaka

Četverostruka Grand Slam pobjednica, Naomi Osaka, na teren donosi avangardni i često kulturološki inspiriran modni izričaj. Njezine kombinacije su razigrane, odvažne i uvijek s pričom. To je dokazala i na Roland Garrosu, gdje je u suradnji s dizajnerom Kevinom Germanierom predstavila "court-ure", donoseći visoku modu na parišku zemlju.

Foto: Benoit Tessier

Njezini višedijelni kompleti, poput dramatičnog crnog korzeta i maksi suknje koji su skrivali svjetlucavu haljinu za igru, redefinirali su pojam sportske opreme. Na Australian Openu 2026. godine privukla je pažnju takozvanim "jellyfish" (meduza) izgledom, koji se sastojao od plisirane suknje dizajnera Roberta Wuna ispod Nike haljine u boji morske pjene.

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Osaka često kroz odjeću odaje počast svom japanskom nasljeđu. Njezini outfiti inspirirani Harajuku modom, s velikim mašnama i tilom, postali su njezin zaštitni znak. Kreativnost ne staje samo na odjeći, na Indian Wellsu 2026. pojavila se s prilagođenim zlatnim naušnicama te nakitom za usne i nos.

Arina Sabalenka

Bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka poznata je po svom moćnom stilu igre, ali i po smjelim modnim odabirima i ljubavi prema luksuznom nakitu.

Foto: Stephane Mahe

Njezine kombinacije na terenu često uključuju jarke boje i zanimljive krojeve. Ipak, ono što posebno privlači pažnju je njezin nakit. Sabalenka na terenu redovito nosi skupocjene komade izrađene u suradnji s njujorškom draguljarskom kućom Material Good.

Foto: Stephane Mahe

Tako je na ovogodišnjem Roland Garrosu nosila upečatljiv set od granata i dijamanata, inspiriran crvenom zemljom, dok je ranije nosila komplete od plavih safira, inspirirane australskom obalom - a svi su procijenjeni na pravo bogatstvo. Na US Openu je nosila nakit s posebnim značenjem, ogrlica s turmalinom i dijamantni čoker imali su osam kamenčića kao simbol njezinog osmog nastupa na tom turniru.

Maria Sharapova

Osim spomenutih tenisačica, kroz povijest su i druge igračice ostavile trag. Maria Sharapova bila je poznata po elegantnim i ženstvenim haljinama, a njezina crna haljina ukrašena Swarovski kristalima s US Opena 2017. i danas se pamti.

Foto: DANNY MOLOSHOK

Chris Evert

Ipak, priča o nakitu na terenu ne može se ispričati bez Chris Evert. Ona je 1978. godine na US Openu nosila tanku dijamantnu narukvicu. Kad joj je narukvica tijekom meča pala s ruke, zatražila je prekid kako bi je pronašla. Taj je događaj zauvijek popularizirao "tenisku narukvicu" kao nezaobilazan modni dodatak i pokazao da glamur i sport itekako idu ruku pod ruku.