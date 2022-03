Tepih u kupaonici i lude tapete: Mlađe generacije ne razumiju trendove dizajna 1980-ih

Retro kućni stilovi vraćaju se u modu, a među trendovima ističu se ukrasi koji su krasili domove tijekom osamdesetih. I dok nove generacije ne razumiju kako su boomeri imali tepihe u kupaonici i slične detalje, trendovi u opremanju interijera prisjećaju se izgleda nekadašnjih domova.

1. Tepih u kupaonici

Danas je ovaj trend vrlo nehigijenski jer je tepih podložan vlazi, stoga se milenijalcima nikako ne uklapa u pojam idealnog doma. No, boomeri su smatrali u to doba da je to pojam luksuza, koji je kao stil u osamdesetima i uveo tepihe posvuda, pa i u kupaonicu.

Na Redditu se povela rasprava o ovom trendu, korisnici su komentirali kako je to bilo pametno što se tiče sigurnosti, jer se ne možemo poskliznuti na tepihu. Duga teorija je bila udobnost, tepisi su mekani i ugodno je na njima stajati bos. Današnjim generacijama to se čini kao prilika za razvoj - plijesni.

2. Drvene obloge na zidovima

Trend dizajniranja prostora od 50-ih do 70-ih nalagao je oblaganje zidova drvenim oblogama.

Lamperija je bila sveprisutna, od zidova do stropova. Danas se taj stil čini rustikalan, a drvo se kao prirodan materijal vraća na scenu uređivanja interijera. No, ako koristite drvo, neka bude prirodno, jer ono umjetno nema tu lijepu toplinu i karakterističan doživljaj.

3. Ploče s motivacijskim citatima

Nekada su ljudi po domovima imali razne ploče sa citatima koji djeluju poput motivacije te poruke kao što su 'živi, smij se i voli'. Osim toga, sve je bilo ukrašeno, poruke su imali i jastuci, zidne naljepnice, okviri za slike. Što se tiče okvira, oni su također manje prisutni nego prije, fotografije dragih ljudi sada nosimo u mobitelu.

4. Toskanske kuhinje

Rustikalni dizajn kuhinje u toskanskom stilu ušao je u stil diljem Sjeverne Amerike tijekom devedesetih, što znači da su milenijalci odrasli s time. Dizajn je podrazumijevao velike, teške teksture, tamno i jako drvo, mješavinu crvenih, smeđih i žutih tonova.

Danas rijetko vidimo takav upečatljivi dizajn, no s povratkom retro stilova, moguće da se i one vrate u modu. Ipak, vodeći stil danas je onaj svijetle, kuhinje koja nije opterećena detaljima.

5. Stropovi s teksturom kokica

Nekada su stropovi imali zrnate teksture, kad biste pustili balon do stropa, on bi puknuo. Ovaj detalj bio je obavezan u starim domovima, generacija boomera ih je smatrala lijepim i atraktivnim.

Neko vrijeme ovaj je stil vladao domovima, na taj način strop je imao karakterističnu teksturu. Danas se to rijetko vidi, stropovi su ravni, glatki.

6. Tapeta s uzorkom

Danas su zidovi bijeli, milenijalci na njih stavljaju eventualno neki neon natpis, dok su nekada oni djelovali poput šume, parka ili mora. Naime, velike tapete s motivima prirode bile su mega hit u domovima boomersa.

Da stvar bude gora, svaka je prostorija imala drugačiju priču na tapeti, bilo je to kao da prolazite kroz razne svjetove. Ok je za javne prostore eventualno, no život u tome znači da danas želimo samo jednobojni zid. I upravo radi šarene tapete, bilo je gotovo nemoguće kombinirati namještaj uz to - naravno da je i kauč bio velik i masivan.

7. Čupavi tepih od zida do zida

Nekada su i druge prostorije, osim spomenute kupaonice, često bile obložene tepisima, od zida do zida. Ako ne tepisima, onda tapisonima, što je danas također nezamislivo.

Tehnički, za ovo bismo mogli okriviti roditelje baby boomera, jer se čini da je ovaj trend prvenstveno započeo 1950-ih i 1960-ih. Bio je tu bitan i dojam luksuza, jer ako ste imali za tepih od zida do zida, trebalo je značiti da dobro zarađujete. Suprotno od današnjeg minimalizma, u kojemu tepisi imaju sve manju ulogu.

8. Vodeni kreveti i kružni kreveti

Vodeni krevet bi mogao biti okidač za morsku bolest, dok s okruglog strše stopala. Bio je to veliki trend, iako svatko pomisli što će se desiti ako vodeni krevet pukne, a kad se okrenete, ako da ste na valovima, treba mu par minuta da se 'smiri'. Okrugli su kreveti također besmisleni, vidimo ih kao kičaste kreacije s baldahinom i volanima, piše The Vintage news.

