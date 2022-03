Sandra Bullock uzima pauzu od glume: 'Samo želim biti doma'

Glumica Sandra Bullock (57) najavila je da uzima pauzu od glume, a sada je otkrila i razloge zašto to čini, piše CBS.

Bullock je svojim najnovijim filmom 'The Lost City' htjela publici dati nešto čemu će se smijati, ali kaže da će to ujedno biti i njen posljednji film, barem zasada.

- Mogu biti kreativna, mogu biti dio zajednice, ali trenutačno moram uzeti pauzu od kamera - izjavila je Sandra novinarki Tracy Smith.

Novinarka ju je zatim upitala koliko dugo planira uzeti pauzu od glume.

- Ne znam, ne znam. Sve dok se ne osjećam kao sada dok sam pred kamerom - odgovorila je Bullock.

Tracy ju je potom upitala koji je razlog njezinog privremenog odlaska.

- Želim biti kod kuće. Ne činim uslugu nikome tko ulaže u projekt ako kažem: 'Samo želim biti kod kuće.' Uvijek sam trčala prema sljedećoj stvari. Samo želim biti prisutna i odgovorana za jednu stvar - iskreno je izjavila glumica.

Obitelj joj je na prvom mjestu.

- Ne želim se oslanjati na posao. Ne želim da je to ono što će me ispunjavati. Trenutačno se vidim kod kuće i to je to. Znam da nije baš seksi, ali tamo su svi moji - rekla je.