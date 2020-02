Teretana u Londonu posadit će stablo za svaki upis na trening

Fitness centar Rumble u Londonu pokušava nadoknaditi ekološki utjecaj fitness industrije pa su zbog toga vlasnici odlučili posaditi po jedno stablo za svako upisano vježbanje. Svaki put kada član centra rezervira termin za vježbanje, oni će posaditi drvo. To znači da polaznici, osim što rade na sebi i fizičkoj aktivnosti, pomažu u očuvanju okoliša.

Osim toga, teretana je izbacila sve jednokratne plastične ambalaže poput čaša i boca. Posljednja njihova inicijativa je i da će posaditi stablo i za svakog novog pratitelja na Instagramu.

Rumble Gym posadio je ukupno 2764 stabala od prosinca do 31. siječnja. Drveće je posađeno u Australiji, na područjima koja su bila pogođena požarima. Sada sve više teretana pokušava biti ekološki osvještenije - bilo to odbacivanjem plastike ili upotrebom prirodnijih materijala za proizvodnju rekvizita. To će se vjerojatno nastaviti jer potražnja kupaca za ekološki prihvatljivim fitnesom raste iz godine u godinu, piše Metro.

