To nije prvi put da etablirani pjevači nisu na festivalu, rekao je povodom ovog 'skandala' umjetnički voditelj Miljenko Prohaska i dodao da se dogodi da i pobjednici izostanu
Tereza Kesovija i Arsen Dedić odbili su doći na Zagreb '67
Umjetnička komisija Zagrebačkog festivala zabavnih pjesama radi na programu za festival koji će se održati od 15. do 18. ožujka i bira između 24 plesne melodije i 12 šansona, piše Večernji list 1967., pod naslovom: "Zagreb '67 bez Tereze i Dedića".
