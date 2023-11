'Teško mi je imati prijateljice, a toliko sam lijepa da me nitko nikad nije pozvao na vjenčanje'

Fran Sawyer vjeruje da nema prijateljica jer je 'ljepota prokletstvo'. Ova 55-godišnja dama iz Basingstokea smatra da je također neobično to što je nitko nikad nije pozvao na vjenčanje.

Ističe da je žene mrko gledaju radi njezina glamuroznog izgleda.

- Žene me samo osuđuju, svi me osuđuju. Osuđuju me jer sam glamurozna, a kada si glamurozan i privlačan, to je stvarno teško jer to jednostavno želiš biti - komentirala je.

- Da su i oni samopouzdani, ne bi se brinuli o tome, ali ja sam toliko sigurna u sebe da njima pomažem, oni su malo nesigurni. Trudim se sklapati prijateljstva, no to jednostavno ne ide - očajna je Fran.

Unatoč trudu, Franini pokušaji da uspostavi bilo kakve veze s drugim ženama pokazuju se neuspješnima.

Veli da bi je u prošlosti neimanje prijateljica uznemirilo, no više ne. Ponosna je na to što je svojim seksi selfiejima prikupila oko 115.000 eura u dobrotvorne svrhe.

Zaključila je da nema prijateljstva sa ženama zbog njihove ljubomore.

- Mislim da je s internetom sve postalo lakše, no ujedno su žene postale ljubomorne - komentirala je.

- Mogla sam bez šminke ići u pub i žene me i dalje ne vole. U privatnoj školi gdje je išao moj sin ravnateljica mi je znala reći, uzrujavaš dame, parkiraj se malo dalje - izjavila je.

Znala je u školi stajati sama i nitko ne bi pričao s njom.

- Nekada bi me to povrijedilo, no onda mi je nešto kliknulo i shvatila sam da sam posebna te da mogu skupiti novac i dati ga u dobrotvorne svrhe, napraviti nešto o čemu će svi pričati - naglasila je Fran.

Smatra da nije baš Miss Svijeta, no samouvjerena je. Nema prijateljica, a ističe i da nikad nije pozvana na vjenčanje.

U dobi od 55 godina, Fran smatra da je stekla puno mudrosti kada je u pitanju ophođenje s onima koji je osuđuju. Iako pokušava uzdići žene svoje generacije, ne dobiva uvijek isti tretman.

Ne brine se za tuđe mišljenje.

- Imam dosta žena koje mi vele, imaš više od 50 godina, trebaš se sramiti, ne snimaj te seksi fotografije - naglasila je.

Smatra da je njezina ljepota prokletstvo - no istovremeno je uvjerena da zapravo sve one žele biti kao ona.

- Kladim se da ispod toga misle 'želim biti kao Fran' - uvjerena je.

No, Fran osim u prijateljstvu, ni u ljubavi nije imala sreće.

U celibatu je već sedam godina. Htjela je pronaći nekog muškarca njezinih godina, no za nju su zainteresirani samo mladići od oko 20 godina. Imala je mnogo upita za vezu, no nije zainteresirana, izjavila je za The Daily Star.