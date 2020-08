Test: Kako prepoznati mračnu osobnost kod sebe i drugih?

Psiholozi već dugo pokušavaju razumjeti osobine ličnosti koje vode do neugodnog, društveno neprihvatljivog ili čak kriminalnog ponašanja. Prepoznaje signale koji govore da je riječ o takvom čovjeku

<p>Među najpoznatijim konstelacijama negativne osobnosti je tzv. Mračna trijada koja se sastoji od tri grupe nepoželjnih osobina, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/social-instincts/202008/how-spot-dark-personality">PsychologyToday.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pomozite mozgu da bolje pamti</p><p>To su narcizam, makijavelizam i psihopatija.</p><h2>1. Narcizam</h2><p>Riječ je o pojmu koji mnogi poznaju, a odnosi se na pojedinca opsjednutog sobom koji smatra da je jedinstven, talentiran i superioran u odnosu na sve druge. Narcizam dolazi u raznim oblicima, pa tako pojedini narcisi sebe vide kao dominantne ljude koji puno toga postižu, dok su drugi u društvenom kontekstu defenzivni i imaju jako senzibilne stavove.</p><h2>2. Makijavelizam</h2><p>Pojam se odnosi na ljude koji izvrću stvarnost, prevaranti su i nerijetko nezahvalni.</p><h2>3. Psihopatija</h2><p>Termin opisuje trajni poremećaj osobnosti čovjeka bez empatije.</p><p>Sve je više literature u kojoj se spominje i četvrta dimenzija koja uključuje sadizam i smatra se da ga treba dodati Mračnoj trijadi. Sadizam označava uživanje u tuđoj patnji. Studija objavljena u European Journal of Psychological Assessment navodi da sadizam "zadovoljava kriterije oslabljene empatije", istovremeno dodajući "jedinstveni element kojim nisu obuhvaćeni pripadnici Mračne trijade, a to je unutrašnji užitak u povredi drugih."</p><p>Definiranje strukture osobnosti je jedno, no izmjeriti je nešto je sasvim drugo. Zato je tim kanadskih i američkih psihologa razvio skalu od 28 pitanja kako bi izmjerili svaku od pojedinih osobina, a ovo je konačni rezultat njihova istraživanja. Sve izjave su ocijenili na skali od jedan do pet, gdje jedan označava izjavu "Uopće se ne slažem" dok pet označava izjavu "U potpunosti se slažem".</p><h2>Narcizam</h2><p>1. Ljudi me doživljavaju kao prirodnog vođu<br/> 2. Imam jedinstveni talent uvjeriti ljude u ono što želim<br/> 3. Grupne aktivnosti su bez mene dosadne<br/> 4. Znam da sam poseban jer mi ljudi to stalno govore<br/> 5. Imam neke nevjerojatne osobine<br/> 6. U budućnosti ću sigurno postati zvijezda na nekom području<br/> 7. Volim se svako toliko praviti važan</p><h2>Makijavelizam</h2><p>1. Nije mudro ljudima otkrivati svoje tajne<br/> 2. Što god bilo, važne ljude moram pridobiti na svoju stranu<br/> 3. Izbjegavam izravni sukob s ljudima koji bi mi mogli biti korisni u budućnosti<br/> 4. Ako želim postići nešto, ne smijem se isticati<br/> 5. Manipulacija situacijom zahtijeva planiranje<br/> 6. Laskanje je dobar način kako pridobiti ljude<br/> 7. Obožavam kad komplicirani plan uspije</p><h2>Psihopatija</h2><p>1. Ljudi često govore da sam izvan kontrole<br/> 2. Sklon sam boriti se protiv autoriteta i njihovih pravila<br/> 3. Sudjelovao sam u više sukoba nego ljudi moje dobi i spola<br/> 4. Najprije skočim, a onda kažem "hop"<br/> 5. Imao sam problema sa zakonom<br/> 6. Ponekad se nađem u opasnim situacijama<br/> 7. Ljudi koji mi žele zlo uvijek zažale</p><h2>Sadizam</h2><p>1. Uzbuđuje me gledati tučnjavu šakama<br/> 2. Volim nasilne igre i filmove<br/> 3. Smiješno mi je kad budala padne na lice<br/> 4. Obožavam gledati nasilne sportove<br/> 5. Neki ljudi zaslužuju patnju<br/> 6. Na društvenim medijima sam samo radi zabave objavljivao ružne stvari<br/> 7. Znam kako nekoga povrijediti samo riječima</p><p>Odgovori na ova pitanja nude dublji uvid u osobine ličnosti i mogu vam pomoći u otkrivanju potencijalno opasnih i toksičnih ljudi. Iako je riječ o kratkom testu osobnosti, tim je otkrio da skala vrlo precizno predviđa iskrena mišljenja o kritičnim temama.</p><p>- Unatoč činjenici da je kratka, subskala od sedam pitanja po osobini ima prihvatljiva psihometrička svojstva - zaključili su znanstvenici.</p>