Test koji otkriva psihopate: Sve ovisi o odgovoru na zagonetku

Stručnjaci tvrde kako se nikako ne može uzimati kao ozbiljni pokazatelj toga je li netko psihopat ili ne, za to se psihijatri i psiholozi služe mnogo kompleksnijim kliničkim ispitivanjima

<p>'Na sprovodu vlastite majke, djevojka je srela muškaraca kojeg prije nije poznavala. Pomislila je kako je on divan, tako da se momentalno zaljubila vjerujući da bi on mogao biti onaj 'pravi' za nju, njena srodna duša. Nekoliko dana kasnije, djevojka je ubila svoju sestru.'</p><p> Koji je njezin motiv za ubijanje sestre?'</p><p>Odgovor koji bi navodni psihopati trebali dati na ovaj test, a svaki drugi ne glasi: 'Nadala se kako će se isti muškarac ponovno pojaviti na sprovodu.'</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: 20 posto ljudi za vrijeme krize osjetilo znakove depresije</p><p>Stručnjaci tvrde kako se nikako ne može uzimati kao ozbiljni pokazatelj toga je li netko psihopat ili ne, za to se psihijatri i psiholozi služe mnogo kompleksnijim kliničkim ispitivanjima. Psihopate odaje govor, manjak ikakve empatije i samoljublje. Psihopati su lukavi manipulatori, no sami sebe nesvjesno izdaju specifičnim floskulama i uzorcima u govoru, otkriva istraživanje Sveučilišta Cornell.</p><p>Znanstvenici su pregledali sudska i policijska ispitivanja osuđenih ubojica te u njihovim govorima pronašli zajedničke crte, za koje se vjeruje da ima većina psihopata.</p><p>- Psihopati čine oko jedan posto ukupne populacije i oko 25 posto muških kriminalaca, a za većinu njih nikad ne bismo rekli da to jesu. Treba ih otkriti na vrijeme kako bi se od njih zaštitili - kaže autor studije, profesor <strong>Jeffrey Hancock</strong>. </p><p>Dok govorimo ljudi vladaju riječima i glagolima te ponekad griješe. Ono što psihopati rade je ubacivanje brojnih prekida u govoru, poput 'hmm' i drugih mrmljanja, a Hancock smatra da te greške ubacuju kako bi se činili normalnijima i manje promišljenima. Također koriste mnogo više veznika poput 'jer', 'stoga', 'zato' jer im oni služe kako bi opisali uzročno- posljedične veze koje su najvažnije za njihovo razmišljanje i kojima racionaliziraju sve svoje postupke. Koriste dvostruko više riječi od drugih za opisivanje svojih fizioloških potreba poput jela i pića te novca dok većina drugih ljudi naglašava važnost obitelji, prijatelja, vjere i sličnog.</p><h2>Nedostatak empatije</h2><p>U svome govoru psihopati ne iskazuju emocije, glas i način razgovora im je monoton i naizgled racionalan. Dok govore o svojim zločinima ili o nečemu što su zgriješili, psihopati otkrivaju što ih je potaklo na zločin i to smatraju mnogo gorim od onog što su oni učinili. Osnovno svojstvo psihopata je da oni nemaju savjesti, jer jedno govore, drugo rade, treće misle, a sve s ciljem kako bi imali moć nad drugima, objašnjava Hancock.</p><h2>Kako ih prepoznati?</h2><p>Nasilno i zločinačko ponašanje vide kao logičan ishod svoga plana. Najčešće su vrlo šarmantni i slatkorječivi te uvijek znaju što reći i u kojoj situaciji. Ne opterećuju se društvenim pravilima i nije im važno što drugi misle o njima. Nisu samouvjereni, već umišljeni i misle da su bolji od drugih. Također su iznimno tvrdoglavi i arogantni te nisu sposobni za empatiju ili razumijevanje drugih ljudi. Često lažu do te mjere da je to patološki te financijski i emocionalno iskorištavaju ljude s kojima su bliski. Teško kontroliraju svoje ponašanje te vrijeđaju druge, pokazuju da im je dosadno, agresivni su i nesposobni da se dugo zadrže na jednom poslu ili odnosu.<br/> </p>