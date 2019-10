Testosteron kod žena i želja za seksom - koji put ga je premalo

Razine testosterona u krvi kod muškaraca su oko 10 do 20 puta više no u žena i rezultiraju karakterističnim značajkama, dubljim glasom, izraženijom dlakavošću i mišićnom masom. Razina testosterona u krvi kod žena vrhunac dosiže tijekom 20-tih godina. Nakon toga slijedi postupan pad. U vrijeme nastupa menopauze razina testosterona je za tri četvrtine niža no na svom vrhuncu. Ako se jajnici zbog bilo kojeg razloga kirurški odstrane, razina testosterona u krvi naglo pada i to se naziva kirurška menopauza. Posljedice su osjećaj nedostatne energije, umora, tromosti, oslabljenog libida, neraspoloženja, oslabljene mišićne snage itd., rekao nam je doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med. iz Instituta za žensko zdravlje u Zagrebu povodom Svjetskog dana menopauze koji se obilježava 18. listopada.

POGLEDAJTE VIDEO O SEKS NAVIKAMA HRVATA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Androgene hormone proizvode jajnici i nadbubrežne žlijezde, a najznačajniji je testosteron. Uz jajnike, testosteron se može stvarati posredno, transformacijom iz drugih hormona koji se stvaraju u jajnicima i nadbubrežnim žlijezdama – DHEA i androstendiona. U žena i muškaraca testosteron djeluje izravno na stanice, ali isto tako se pretvara u estrogen i putem njega ostvaruje dodatne biološke učinke - dodao je dr. Fistonić.

Kaže da žene u generativnoj dobi, također, mogu osjetiti promjene u svojem tijelu povezane s niskom koncentracijom testosterona. Na primjer, u jetri se pod utjecajem nekih oralnih kontracepcijskih pilula proizvodi veća količina bjelančevina koje prenose hormone . Radi se o SHBG ( Sex Hormone Binding Globulin - globulin koji veže spolne hormone).

- One vežu testosteron i umanjuju njegov potencijal. Stoga je, tijekom kontrolnih konzultacija nakon propisivanja oralnih kontraceptiva, ispravno postaviti potanje o kvaliteti i razini seksualne želje te u slučaju poremećaja promijeniti kontraceptiv ili put primjene - pojasnio nam je dr. Fistonić.

Foto: Privatni album doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med.

Dodao je da je analiza svih dosadašnjih studija, koje su istraživale utjecaj niske razine testosterona, pokazala da žene u postmenopauzi mogu imati koristi od terapije testosteronom, posebno kada su zabrinute zbog narušene seksualne želje. S druge strane, žene u predmenopauzi koristi od terapije testosteronom ne mogu očekivati.

- Niska seksualna želja povezana s distresom naziva se hipoaktivni poremećaj seksualnog nagona (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD). Obzirom da postoji mnogo razloga za HSDD, ako ste uočili znakove koji bi mogli sugerirati da se radi o tom stanju, potrebno je u razgovoru s liječnikom istražiti moguće uzroke. Liječenje testosteronom dolazi u obzir tek kada se isključe svi ostali razlozi za HSDD. Odnosno, suhoću rodnice i bolne odnose zbog nedostatka estrogena, bolne odnose zbog moguće endometrioze ili većeg mioma, bolest partnera, narušeni međusobni odnos partnera itd. - pojasnio nam je ovaj ginekolog.

Napominje da testosteron ne poboljšava osjećaj blagostanja niti raspoloženje te kako ga u tu svrhu nije preporučljivo koristiti. Kaže da testosteron ne treba koristiti u liječenju bilo kojih simptoma ili stanja osim HSDD-a.

- Obzirom da oralna primjena testosterona nosi određene rizike, testosteron se mora uzimati u preko kože u obliku gela, kreme, naljepka ili potkožnog implantata. Doza mora oslikavati onu koja je karakteristična za mlađu populaciju žena u predmenopauzi. Više doze mogu izazvati nuspojave kao što su višak dlačica, gubitak kose i pojavu akni, te se smatraju nesigurnima. Velika većina preparata testosterona je namijenjena muškarcima pa nisu prikladni za primjenu u žena zbog visokih doza. Samo je u Australiji registrirana AndroFeme krema za primjenu u žena. Stoga je u usponu primjena tzv. bioidentičnih pripravaka u obliku krema koje se proizvode u nekonvencionalnim laboratorijima - pojasnio je.

Foto: Dreamstime

Nabrojao je i popularne dodatke prehrani koji stimuliraju testosteron, a to su D-asparaginska kiselina, Vitamin D, biljke Tribulus Terrestris (Babin zub), piskavica (curry), đumbir i ginseng.

- Ipak, i ovdje je potreban oprez zbog poteškoća u doziranju. Androgen dehidroepiandrosteron (DHEA) je jedna od najprodavanijih bezreceptnih formula koje žene masovno koriste bez kontrole. Na žalost, ne poboljšava libido niti seksualnu funkciju u postmenopauzalne žene s urednom funkcijom nadbubrežne žlijezde te ga nije razumno propisivati za liječenje hipoaktivnog seksualnog poremećaja (HSDD) - napomenuo je dr. Fistonić koji je i član Upravnog odbora Hrvatskog društva za menopauzu, predstavnik HRDM u International Menopause Society (IMS) i član Savjetodavnog odbora European Menopause and Andrpause Society (EMAS).

Pitanja koja si svaka žena može postaviti

Ukoliko odgovorite potvrdno na jedno ili više sljedećih pitanja, dijagnozu i daljnje postupke je potrebno razjasniti sa svojim liječnikom, savjetuje dr. Fistonić:

Osjećate li suhoću, nelagodu ili bol tijekom vaginalne penetracije?

Primjećujete li gubitak seksualne želje?

Primjećujete li da je reakcija na seksualnu inicijativu vašeg partnera oslabljena?

Jeste li manje osjetljivi na seksualnu stimulaciju?

Imate li poteškoća s postizanjem orgazma?

Također, dr. Fistonić kaže kako bi svaka žena trebala sama sa sobom razjasniti neke stvari vezane za odgovore na ova pitanja - ako je DA vaš odgovor na bilo koje od gore navedenih pitanja, u kojoj vas mjeri to zabrinjava te ako je DA vaš odgovor na bilo koje od gore navedenih pitanja, želite li to stanje promijeniti?

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: