Restauracija vagine: Ginekolog iz Zagreba spas za mnoge žene

Ovaj ginekolog je prvi u svijetu krenuo s ovim zahvatom, a za sada je jedini u Hrvatskoj koji to radi u ordinaciji u središtu Zagreba. Iako to što on radi mnogi zovu pomlađivanjem vagine, doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med. taj revolucionarni zahvat radije naziva - restauracijom.

- Uvriježio se naziv pomlađivanje, odnosno rejuvenacija. Smatram da je profan i sugerira kozmetski postupak. Zapravo se radi o duboko medicinskoj indikaciji pa je bolji naziv restauracija - objašnjava doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med. iz Instituta za žensko zdravlje u Zagrebu i dodaje kako se tu radi o laserskoj neinvazivnoj vaginoplastici – nekirurškom “pomlađivanju” rodnice.

Pacijentice su mu uglavnom žene kojima su rodnice postale previše rastezljive zbog poroda ili neke druge traume. To je pak rezultiralo time da se kod nekih pojavila inkontinencija ili im je narušen seksualni život - rodnica je postala previše široka pa je osjet za žene i njihove partnere slabiji, a time i seks lošiji.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Čak oko 40 posto žena iznad 35 godina pati od nekog vida nelagode pri spolnosti ili nevoljnog otjecanja mokraće koje su posljedica rastezanja rodnice. Nažalost, rijetke su one žene koje će takvu problematiku naglasiti razgovarajući s ginekologom. Većina misli da će se vagina vratiti u prijašnje stanje tijekom vremena ili smatraju da je nevoljno otjecanje urina pri kašljanju, kihanju, trčanju ili plesanju "normalna" pojava u koju ne treba intervenirati. Isto tako misle da je relaksacija rodnice nakon porođaja nepovratno stanje, a gubitak spolnog nadražaja i ugode zbog prerastezljive rodnice nepopravljiv - napominje ovaj stručnjak.

Najčešći uzrok opuštanja rodnice i vezivnog tkiva zdjeličnog dna je trauma tijekom vaginalnog porođaja, pogotovo ako je beba krupnija. U tom slučaju kolagen (bjelančevina koja je temelj čvrstoće vezivnog i mišićnog tkiva) se nepovratno rasteže. Posljedice su stresna inkontinencija, odnosno otjecanje urina pri naponu - kašljanju, kihanju, trčanju, plesu, seksualnom odnosu....

- Istovremeno zbog relaksacije tkiva rodnice dolazi do nezadovoljstva sa seksualnim performansom i zadovoljstvom. Žena osjeća

da je "preširoka", mišićni potencijal je slabiji pa je i voljno stezanje neadekvatno. Primjedbe partnera još više potiču osjećaj nezadovoljstva - kaže doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med. i dodaje:

- Vaginalni porođaji ne rastežu nepovratno samo rodnicu već i njezin ulaz, tako da posljedice nisu samo narušena fiziologija kontinencije i spolnosti nego i estetike. Usne počesto više ne prianjaju jedna uz drugu pa je donja trećina rodnice lako vidljiva. Tim više, proširen otvor rodnice dozvoljava mikroorganizmima lak ulaz i moguću posljedičnu infekciju - naglašava.

Foto: www.ordinacija-fistonic.hr

Ta problematika do sada se rješavala estetskom kirurgijom tradicionalnom uporabom skalpela i šavova.

- Kod tradicionalnog zahvata se nerijetko narušava prokrvljenost i inervacija rodnice što može dovesti do još izraženijeg gubitka osjeta i funkcije. Primjenom laserskih tehnika, bez uporabe noža i destrukcije tkiva, postiže se tijekom samo jedne procedure dobra kontraktilna sposobnost mišića. Laserske zrake termičkim udarima potiču ne samo aktivaciju kolagena već i njegovo stvaranje pojačavajući mišićnu snagu. Kolagen je, naime, bjelančevina koja je temelj mišićne kontrakcije, stezanja - objašnjava.

Dodaje kako je metodom laserske vaginoplastike moguće potpuno sačuvati prokrvljenost rodnice i njenu inervaciju (povezanost živcima koji prenose podražaj do mozga) bez rezanja krvnih žila i živčanog sustava do kojih dolazi tijekom klasične kirurške intervencije.

- Drugim riječima, cilj vaginalne rejuvenacije (pomlađivanja) je vraćanje rodnice i okolnog potpornog tkiva u njihovo prijašnje anatomsko i funkcionalno stanje. Preciznim doziranjem i usmjeravanjem energije laserskih zraka postiže se praktički bezbolan učinak. Protokol predviđa tri sesije u razmaku od mjesec dana - kaže doc.dr.sc. Ivan Fistonić prim.dr.med.

Foto: Dreamstime

Koliko je po vama ovaj zahvat važan za seksualni život žene?

Neizmjerno! Lako je zamisliti nelagodu kada urin otječe tijekom seksualnog odnosa. Ili, nemogućnost stezanja mišića rodnice što u oba partnera umanjuje seksualnu gratifikaciju. Erbijumski laser je pokazao izvanredne rezultate i u liječenju postmenopauzalne atrofije. Naime, suhoća rodnice dovodi do nelagode i bola tijekom seksualnog kontakta s penetracijom.

Lubrikanti ponekad ne pomažu. Estrogenske vaginalne kreme su dobar izbor, ali mogu omesti oralnu seksualnost. S druge strane velik je broj onih koje ne žele ili ne smiju koristiti hormonsku terapiju. Ekstreman je primjer mlada žena koja je izliječila rak dojke, ali je djelovanjem radio i kemoterapije kastrirana.

Rano je dosegla menopauzu sa svim njenim posljedicama pa i suhoću rodnice. Laser postiže trajno ovlaživanje bez potrebe za lubrikantima ili lokalnim estrogenom. Uz to, žena je bez pripreme uvijek spremna za spolni odnos.

Je li to trajno rješenje ili nakon zahvata treba doći na korekciju?

U međuvremenu je, nakon dužeg perioda sumnji koje su mahom stizale iz konvencionalnih medicinskih krugova, publiciran cijeli niz radova različitih autora u svijetu, koji su u drugim populacijama istraživali našu tezu. Svi su pokazali učinkovitost u pacijentica s dobrom indikacijom.

Koliko se naš rad cijeni u svijetu dokazuju stalni pozivi za prezentacijama na najprestižnijim kongresima koji se bave ovom tematikom. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju efekte u trajanju 6-12-18 mjeseci. Motivirana žena će tijekom redovitih kontrola razjasniti svaku promjenu sa svojim liječnikom. Obzirom da je zahvat neinvazivan, može se neograničeno ponavljati.

Foto: www.ordinacija-fistonic.hr

Je li to bolno i koliko traje oporavak?

Uvjeti za zahvat su uredan ostali ginekološki status, uredna citologija (PAPA nalaz) i sterilna urinokultura. Nije potrebna anestezija, a oporavak je kratak. Zapravo ga niti nema jer se pacijentica može vratiti svojim aktivnostima istog trena, instruirana da ne napreže muskulaturu dna zdjelice i da kraće vrijeme apstinira.

Istovremeno se preporučuju vježbe mišića zdjelične dijafragme koje će još više poboljšati i produžiti učinkovitost.Važno je dobro podučiti pacijenticu kako se vježbe pravilno izvode. Zato sa svakom prolazim kratki trening gdje zajedno vježbamo.

Kakve su reakcije žena nakon zahvata?

Uspjeh je dvojben u npr. pretilih osoba. Ekstremna debljina (indeks tjelesne mase iznad 35) utječe na povišeni unutartrbušni tlak pa je uspjeh dvojben ne samo kod laserskog već bilo kojeg kirurškog zahvata u tom smislu (postavljanje vrpca ili mrežica koje podupiru izvodnu mokraćnu cijev, vaginalna operacija i sl.).

Redukcija tjelesne težine korelira s umanjenjem stresne inkontinencije. Također, osobe čija dnevna aktivnost uključuje podizanje značajnih tereta ne mogu očekivati uspjeh bilo koje metode liječenja stresne inkontinencije. Žene u kojih je precizno određena indikacija mogu očekivati umanjenje inkontinencije za 30 posto i više.

Naša je studija pokazala da je 42 posto žena potpuno kontinentno nakon zahvata, a 74 posto smatraju da su značajno umanjile inkontinenciju i time poboljšale kvalitetu življenja.

Foto: Dreamstime

Od kada vršite takve zahvate?

Prije osam godina sam sa svojim timom prvi u svijetu započeo istraživanje o učinkovitosti erbijumskog lasera u liječenju stresne inkontinencije u žena. U međuvremenu smo objavili nekoliko pionirskih radova na tu temu. Zadnji je objavljen 23. siječnja ove godine u visoko rangiranom časopisu Lasers in Surgery and Medicine.

Prethodni članci su pokazali visoku uspješnost lasera u dobro izabranih pacijentica. Upravo zadnji članak govori o tome koji osobni parametri garantiraju uspjeh, a to je značajna redukcija inkontinencije.

Kako ste došli na tu ideju?

U dermatologiji se već dekadama koristi laser u tretmanu opuštene kože. Najčešće su to zahvati na licu kojima se postiže bolja napetost i „face lifting“ bez noža. Termička energija lasera skraćuje kolagen za jednu trećinu i tako se postiže bolja čvrstoća i napetost. Ideja da isti princip primijenimo u rodnici potpuno je logična.

Najveći je izazov bilo odrediti energetske parametre koji garantiraju učinkovitost, a neinvazivni su, odnosno ne rezultiraju ozljedama okolnih tkiva. Odlučili smo koristiti erbijski laser koji je istovremeno efektivan i siguran.