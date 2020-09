Tijekom trudnoće nikako ne smijete zaboraviti na njegu lica

<p>Trudnoća je jedna od najljepših faza ženskog života. No, tijekom devet mjeseci trudnoće, žene također prolaze kroz puno promjena, i fizičkih i emocionalnih, zajedno s mnogim hormonalnim promjenama koje mogu dovesti do kožnih problema poput čestih izbijanja akni, svrbeža kože i pigmentacije. Da bi se u tom razdoblju nosile s tim problemima, žene trebaju održavati rutinu ljepote.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><strong>Evo nekoliko savjeta koje možete slijediti tijekom trudnoće za zdravu kožu:</strong></p><p>Uobičajeno je da dobijete svrbež, posebno na području trbuha, jer se opskrba kože povećava, ali izbjegavajte upotrebu bilo kakvih kemijskih proizvoda. Umjesto toga koristite prirodne proizvode poput gela aloe vere, bademovog ulja i kokosovog ulja kako biste kožu održali mekom, zdravom i nahranjenom.</p><p>Vaše tijelo mora stalno ostati hidratizirano, posebno tada, kako biste spriječili isušivanje kože. To će također pomoći izbaciti sve toksine iz vašeg tijela. </p><p>Mnoge trudnice tijekom trudnoće dobiju svrbež i strije, posebno na trbuhu i grudima. Možete koristiti prirodnu hidratantnu kremu, poput kokosovog ulja, maslinovog ulja ili gela od aloe vere, kako biste postigli najbolje rezultate.</p><p>Ako vam je koža masna i sklona aknama, velike su šanse da će te u prvom tromjesečju trudnoće imati problema s tim. Stoga koristite proizvode koji sadrže glikolnu kiselinu, alfa hidroksi kiselinu. No prvo se posavjetujte s dermatologom.</p><p>Radite piling kože dva ili tri puta tjedno. Obavezno svakodnevno umivajte lice dobrim sredstvom za pranje lica. </p><p>Zbog hormonalnih promjena, neke žene imaju pigmentaciju na obrazima, čelu, vratu, pa čak i na pazuhu. Da biste to smanjili, nekoliko puta dnevno na mrlje nanesite sok od limuna pomiješan sa sokom od krastavca. </p><p>Tijekom trudnoće nikako ne smijete zaboraviti na vlaženje kože s najmanje SPF 15 i sa zaštitom širokog spektra koja djeluje i protiv UVA i UVB zraka. </p><p>Mnoge trudnice imaju suhu kožu, bore se sa opadanjem kose, ispucalim usnama i petama u nekoj fazi trudnoće. U borbi protiv suhe i ispucale kože dobro je koristiti kokosovo ulje, prenosi <a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/skincare-tips-during-pregnancy-glowing-skin-6601500/" target="_blank">Indian Express.</a></p>