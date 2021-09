Kao liječnik opće prakse i estetski kirurg, Ahmed El Muntasar iz Londona bavi se informiranjem ljudi o potencijalnim opasnostima brojnih trendova s popularne društvene mreže.

- TikTok je minsko polje za savjete i trendove u njezi kože, pa ako niste stručnjak teško je znati koji se videi temelje na znanju, a koji su tek slučajne ideje koje mogu narušiti stanje kože - istaknuo je liječnik.

Liječnik dodaje kako mu često dolaze ljudi koji su vidjeli neki DIY 'trik' na TikToku i uništili si kožu, tražeći korektivni tretman.

Jedan od loših trendova je maska od aspirina, za koju doktor ističe da ju definitivno treba zaobići.

Često korisnici u videu pokazuju kako drobe tabletu aspirina te dodaju vodu i rade masku za lice.

- Ističu da se tako rješavaju prištića tijekom noći. No, aspirin se smije ići direktno na kožu, već se on koristi oralno. Istina da može pomoći kod akni, no ne na ovaj način. On, naime, ime kemijsku strukturu sličnu salicilnoj kiselini, kemijskom pilingu, no njegova je koncentracija prevelika za direktno na kožu - priča dr. Ahmed.

Također smatra da bi trebalo izbaciti iz svakodnevne uporabe - maramice za lice. Kaže da samo 'premještaju' make-up na licu, umjesto da ga skidaju.

Za čišćenje lica predlaže micelarnu otopinu.

Još jedan trik koji ne valja je - zaleđivanje kože prepune akni. Naime, korisnici stavljaju led direktno na lice, na upaljeno mjesto. Korisnici se snimaju kako stavljaju kockice leda na lice te drže pet minuta, nakon čega se smanjuju crvenilo, upale i pore. No, liječnik ističe da led nikako ne bismo smjeli držati direktno na koži jer joj može škoditi.

Također, primijetio je kako u videima korisnici stavljaju čitavu tubu s aplikatorom na lice - savjetuje da to ne činimo jer time čitava tuba 'dobiva' bakterije. Radije aplicirajte proizvod na ruke pa na lice. Time tuba ostaje čišća. No, prije toga treba oprati ruke.

Još jedan trik je - kurkuma za izbljeđivanje tamnih mrlja na licu.

Korisnici snimaju videe u kojima koriste masku od kurkume, meda, banane i limuna.

- Ovaj trend s kurkumom na licu nije opasan, već nema smisla, učinci na licu su kratkoročni, tek oko jednog dana - istaknuo je dr. Ahmed za The Sun.