'Najdijete 2020. godine': Izbor je bio veličanstven, pobjeda ide 15-godišnjoj znanstvenici

U tradicionalnom izboru magazina Time Gitanjali Rao ove godine ponijela je titulu najdijete godine, no uz nju su u uskom izboru bili mladi dizajneri, humanitarci i druga djeca koja mijenjaju svijet

<p>Svijet pripada onima koji ga oblikuju. Bez obzira na nesigurnost koju osjećamo u nekom trenutku, svaka nova generacija ima sve više djece kojoj se morate diviti, kažu u časopisu Time, koji je ove godine po prvi puta između 5000 malih Amerikanaca u dobi od 8 do 16 godina, izabrao 'najdijete godine', zbog njihovih postignuća koja su odavno prerasla njihovu visinu. </p><p>Ovih dana objavili su priče o petero djece koja su bila u najužem izboru, a pobjednicu je putem Zooma intervjuirala svjetski poznata glumica i aktivistica, Angelina Jolie. </p><h2>1. Gitanjali Rao (15) – Lone Tree, Colorado</h2><p>Gitanjali Rao: Promatrajte, mozgajte, istražujte, gradite i komunicirajte – poručila je briljantna mlada znanstvenica i izumiteljica Gitanjali Rao Angelini Jolie o svom istraživanju, razgovarajući s njom preko Zooma, iz njezina doma u Koloradu, tijekom pauze u on-line školovanju. </p><p>Rao ima samo 15 godina, a promiče korištenje tehnologije za rješavanje problema, od kontaminirane pitke vode, do ovisnosti o opioidima i maltretiranja na internetu. Njena ideja je stvaranje globalne zajednice mladih inovatora za rješavanje problema širom svijeta, a mladima poručuje: Ne pokušavajte riješiti svaki problem, usredotočite se na onaj koji vas uzbuđuje. </p><p>Angelinu Jolie zanimalo je kad je shvatila da je znanstvenica i da želi biti angažirana.</p><p>- Čini mi se da zapravo nije postojao jedan određeni trenutak. Uvijek sam bila netko tko je želio drugome izmamiti osmijeh na lice. To mi je bio svakodnevni cilj, samo usrećiti nekoga. A onda, kad sam išla u drugi ili treći razred, počela sam razmišljati o tome kako možemo koristiti znanost i tehnologiju za stvaranje društvenih promjena. Imala sam oko 10 godina kad sam rekla roditeljima da želim istraživati tehnologiju senzora ugljikovih nanocijevi u istraživačkom laboratoriju za kvalitetu vode Denver, a moja je mama rekla: 'Može'. </p><p>Angelina Jolie: Jedna od vaših najnovijih inovacija pomaže u sprječavanju internetskog maltretiranja, zar ne? </p><p>Gitanjali Rao: To je usluga koja se zove Kindly - postoje aplikacija i proširenje za Chrome - koja je u mogućnosti rano otkriti internetsko zlostavljanje na temelju tehnologije umjetne inteligencije. Počela sam kodirati neke riječi koje bi se mogle smatrati maltretiranjem, a onda je moje računalo uzelo te riječi i prepoznalo slične. Utipkate riječ ili frazu i ono će ih prepoznati te vam daje mogućnost uređivanja ili slanja onakvim kakav jest. Cilj nije kazniti pošiljatelja, daje vam priliku da preispitate ono što pišete, kako biste znali trebate li to poslati. Tinejdžeri ju skidaju na svoje telefone, razumjeli su koji je cilj. </p><p>Angelina Jolie: Uzbudljivo je razgovarati s tako mladom ženom izumiteljicom. I inače smatram da su žene briljantne, ali tako je malo žena na polju znanosti i tehnologije.</p><p>Gitanjali Rao: Ne izgledam poput tipičnog znanstvenika kojeg vidim na TV: to su obično starije osobe, muškarci i bijelci. Čudno mi je da je to, kao da su ljudi odredili uloge s obzirom na dob ili spol. Moj cilj je stvaranje vlastitih uređaja za rješavanje svjetskih problema, ali i to da budem nadahnuće drugima. Želim poručiti: Ako ja to mogu, vi to možete i svi mogu - kaže djevojka koja puno vremena posvećuje baš poticanju i povezivanju mladih znanstvenika. </p><p>Ona potiče suradnju škola iz ruralnih područja sa STEM organizacijom, muzejima širom svijeta i većim znanstvenim centrima koji se bave inovacijama i znanošću i kaže kako je često puta vidjela da je učenicima dovoljno pružiti iskru koja će ih potaknuti da postanu kreativni. Nakon 45 minuta virtualne radionice mnogi krenu razvijati neku ideju, a najsretnija je kad joj se jave nakon nekoliko mjeseci i kažu: 'Prisustvovala/o sam vašoj radionici prije četiri mjeseca i evo mog gotovog proizvoda…' </p><p>Angelina Jolie: To je impresivno! Na čemu ti sada radiš?</p><p>Gitanjali Rao: Trenutno radim na jednostavnom načinu za otkrivanje biokontaminanata u vodi, stvari poput parazita. Rješenje mora biti jeftino i točno kako bi ljudi u zemljama trećeg svijeta mogli prepoznati zagađivače u vodi. </p><p>Većina mog rada s bio-zagađivačima temelji se na otopini za terapiju zasnovanu na genu, koju još uvijek pokušavam otkriti. Također radim na proizvodu koji pomaže u dijagnozi ovisnosti o opioidima na recept u ranoj fazi na temelju proizvodnje proteina gena mu opioidnog receptora. Baš me jako zanima genetika. To je ono što volim, pase tome i posvećujem. </p><p>Angelina Jolie: Osjećam se kao da razgovaram sa 60-godišnjim znanstvenikom u Ženevi – što radiš kad se ne baviš tim nevjerojatnim stvarima?</p><p>Gitanjali Rao: Zapravo provodim više vremena radeći stvari koje rade 15-godišnjaci. Na primjer, pečem gomile kolača. I to je znanost. Na primjer, često kod kuće nemamo jaja, ili pofali brašna, pa moram ići na mrežu i pretraživati kolačiće bez jaja, bez brašna i bez šećera i onda to pokušavam napraviti. Nedavno sam pravila kruh i bio je dobar, pa sam ponosna na sebe.</p><h2>2. Tyler Gordon (14) - San Jose, Kalifornija.</h2><p>Srednjoškolac Tyler Gordon suočio se s više izazova nego što ih mnogi ljudi imaju ljudi u životu. Gotovo dvije godine koristio je invalidska kolica nakon što je slomio kosti na nogama i bokovima zbog nedostatka vitamina D. Rođen je gluh i u dobi od 5 godina podvrgnut je operaciji koja mu je povratila sluh, ali i dalje govori mucajući. U osnovnoj školi toliko su ga maltretirali da je jedva govorio.</p><p>- Njegov je bijeg bio da uopće ne govori; klimao bi glavom ili pokazivao, toliko se bojao govoriti - kaže Gordonova majka Nicole Kindle.</p><p> Ali s 10 godina Gordon je pronašao svoj 'umjetnički glas'. Gledao je mamu kako slika i odlučio probati. Portretom ravnatelja osvojio je prvo mjesto na školskom natjecanju i u 4 godine naslikao je više od 500 portreta crnih ikona koje ga nadahnjuju. Nedavno izabrana potpredsjednica Kamala Harris, koja ga je nazvala neposredno prije Dana zahvalnosti, kako bi mu rekla da je 'nevjerojatno darovit' jedna je od njih. </p><p>- Ponekad ne mogu razgovarati i izgovoriti riječi, pa govorim kroz svoju umjetnost - kaže Tyler. Slikanje mu pomaže da preboli nasilje koje još uvijek doživljava; izgubio je prednji zub u jednom incidentu početkom ove godine.</p><p>- Pomaže mi odvesti misli negdje drugdje. Ne želim nastaviti razmišljati o nekom takvom trenutku do kraja svog života - kaže. </p><p>Njegov veliki uzlet dogodio se 2018. godine, kad je njegov portret NBA zvijezde Kevina Duranta postao viralan i zapeo za oko majci igrača, koja ga je kupila za 300 dolara. Poznate osobe počele su tražiti od njega portrete. Među zvijezdama koje je naslikao i upoznao su Janet Jackson, Kevin Hart, Jennifer Lopez i Alex Rodriguez.</p><p>Lani je na aukciji Central Park Fivea prikupio više od 100.000 američkih dolara, ili gotovo 620.000 kuna. Također, dobitnik je nagrade Global Child Prodigy 2020. godine, nakon što je prošlog ljeta, nakon smrti Georgea Floyda, svojim platnom podigao svijest o žrtvama policijske brutalnosti. </p><p>Intervjui u medijima pomogli su Gordonu u borbi protiv straha od javnog nastupa, a svake srijede na Instagramu organizira satove virtualnog slikanja i može se pohvaliti s gotovo 50.000 pratitelja.</p><p>- Otkako je počeo slikati, nikako da ga stišam - kaže u šali njegova majka. Tyler se više ne boji svoga mucanja i pokreće platformu pod nazivom Tongue Tye'd putem koje će djeci nastojati pokazati kako umjetnost pomaže da prevladate izazove. </p><h2>3. Jordan Reeves (14) - Columbia, Missouri</h2><p>Jordan Reeves, 14-godišnja je dizajnerica i aktivistica rođena s lijevom rukom koja je prestala rasti ispod lakta, što je fizička razlika koja je pomogla da se zapali iskra strasti prema dizajnu.</p><p>U posljednje četiri godine Reeves je stvorila 3-D protezu za ispis koja ispušta biorazgradive iskrice, te postala konzultant za tvrtke poput Mattela, kojima pomaže stvoriti igračke koje poštuju različite udove, pa čak i napisala memoare o onome što je naučila tijekom odrastanja s invaliditetom.</p><p>Dizajn vidi kao put za osnaživanje osoba s invaliditetom, zbog čega su ona i njezina majka zajedno osnovale organizaciju Born Just Right, neprofitnu organizaciju koja slavi djecu s fizičkim razlikama i daje im dizajn i STEM resurse kako bi mogli sami smisliti rješenja koja odgovaraju problemu koji imaju. </p><p>- Mnogo djece s invaliditetom ima drugačije gledište na svijet, jer svijet zapravo nije stvoren za nas - kaže. No, jedna od najvećih prepreka s kojom se djeca suočavaju jest pronalaženje samopouzdanja za inovacije. </p><p>- Važno je vjerovati u sebe - ističe Jordan. Svoje samopouzdanje pronašla je uz pomoć majke, te vidjevši pozitivne rezultate nekih svojih ranih radova. Počela je dizajnirati s 10 godina. </p><p>Iako je 2020. prilično izazovna godina, to nije usporilo Jordan. Bila je domaćin radionica digitalnog dizajna za Born Just Right i pojavila se na konferenciji UN Women, kako bi zagovarala ravnopravnost. Također, suosnivačica je Steam Squad, internetske organizacije koja djecu uključuje u znanost, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku i umjetnost. Ove godine ostvarila je i suradnju s Microsoftom, na dizajniranju gitare koju može svirati svatko tko ima poteškoće u kretanju.</p><p>- Sjajno je znati da sam dio skupine ljudi koji rade na promjenama za budućnost – kaže. </p><h2>4. Bellen Woodard (10) Leesburg, Virginija</h2><p>Bellen Woodard ima samo 10 godina, a već 'potpisuje' liniju bojica u tonovima koji odražavaju širok spektar boja kože u svijetu. Ideja se pojavila kad ju je jedan od učenika iz razreda pitao koju bojicu da upotrijebi kako bi dočarao 'boju kože' na slikama portreta koje su crtali.</p><p>On je trebao nacrtati nju, a Woodard, koja je bila jedina crna učenica u svom razredu, kaže da je znala da je razrednica mislila na bojicu boje breskve. Kad je majci rekla za ono što se dogodilo, ona joj je predložila da sljedeći put kolegi doda smeđu bojicu.</p><p>- Nisam to htjela učiniti i rekla sam da ću sljedeći put ja zapravo pitati koju boju žele, jer koža može imati puno različitih tonova i boja. Tako sam započela izradu seta od 12 bojica u 'boji kože' – priča.</p><p>Iako to pokazuje da djeca mogu početi shvaćati i vjerovati u rasne stereotipe, istraživanja su pokazala da roditelji često odgađaju razgovore o rasi s djecom, jer podcjenjuju dječju sposobnost razumijevanja koncepta. Bellenina majka Tosha kaže da su se bojice njezine kćeri pokazale izvrsnim alatom upravo za širenje poruke o toleranciji i uključivanju.</p><p>U proljeće 2019. Woodard je pokrenula tvrtku More Than Peach, neprofitnu organizaciju koja je školarcima širom zemlje donirala multikulturne bojice i crteže vrijedne više od 40.000 američkih dolara, odnosno više od 250.000 kuna. Paket bojica dodan je i stalnoj zbirci u Muzeju povijesti i kulture Virginije. </p><p>Bellen kaže da ju je iznenadilo koliko se brzo njena poruka proširila. Bojice koje je osmislila nazvane su po stvarima koje se nalaze u prirodi, ali svaka je naznačena i kao boja kože. </p><p>- Boja breskve je boje kože ... ali je li jedina? Ne, nije. Nadam se da se moje različite nijanse breskve i smeđe boje mogu podudarati sa svima, uključujući mene, moje prijatelje i kolege iz razreda. Baš svima – zaključuje. </p><h2>5. Ian McKenna (16) - Austin, Teksas</h2><p>Ian McKenna bio je u trećem razredu kad je saznao da gotovo četvrtina djece u njegovoj školi nije imala što jesti kod kuće. Htio je pomoći, ali lokalne volonterske organizacije odbile su ga jer je bio premlad. Stoga je odlučio pronaći vlastito rješenje. Godinama je radio u vrtu s majkom, a povrće koje im je bilo višak često su dijelili susjedima, pa se dosjetio da bi ga mogli dati u pučku kuhinju. A onda je, još kao devetogodišnjak, pomislio: </p><p>- Možda bih mogao pokušati pokrenuti vrt koji je isključivo namijenjen prehrani ljudi koji su u nevolji. Još bolje, zašto ne zasaditi vrt u školi, tako da djeca u potrebi mogu hranu ponijeti kući? - priča Jordan. Nagovorio je svoju školu da odvoji prostor za vrt, a zatim je zamolio zajednicu za donacije sjemena i opreme. Ostali su učenici donirali svoje vrijeme i za nekoliko mjeseci vrt je bio pun salate, špinata, rajčice, krastavaca i tikvica koje su učenici mogli ponijeti kući.</p><p>Sada, sedam godina kasnije, McKennin projekt 'Giving Garden' proširio se na pet područnih škola, a obitelji iz Austina i ostavama s hranom osigurao je više od 9000 kilograma vrijedne organske proizvode, što je dovoljno za 25.000 obroka.</p><p>Za većinu svojih vrtlarskih aktivnosti, McKenna nosi istu majicu, samo različitih boja, ukrašenu porukom koja mu je postala osobna krilatica: 'Budi dobar čovjek'. Njemu to znači pomoći na bilo koji način, makar i osmijehom, jer to nekome može promijeniti dan. </p><p>Kad je COVID-19 pogodio SAD, McKenna je udvostručio napore, skuhavši do 100 obroka koje je vikendom dijelio gladnima. Kad je socijalno distanciranje dovelo do toga da je manje volontera moglo raditi u vrtovima, otvorio je vrtlarsku telefonsku liniju, kako bi obiteljima pomogao da zasade vrtove kod kuće. Kad je vidio da neki ne znaju ni skuhati povrće koje im je donirao, počeo je organizirati i virtualne satove kuhanja. Iako mu je vrtlarenje i dalje glavna preokupacija, McKenna kaže da uvijek traži nove načine kako pomoći gladnima. I neće stati dok god ima gladnih, piše <a href="https://time.com/5916772/kid-of-the-year-2020/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=kid-of-the-year&utm_term=_&linkId=106165953">Time. </a> </p>