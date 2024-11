Tinder za poznate, evo na koje sve zvijezde možete nabasati

Bez obzira na vaš bračni status, vjerojatno ste čuli za Rayu – ekskluzivnu aplikaciju za upoznavanje poznatu po ekskluzivnom pristupu i slavnim korisnicima. Pokrenuta 2015. godine, ova platforma, namijenjena prvenstveno kreativcima, ubrzo je stekla reputaciju "Illuminati Tindera", kako ju je opisao novinar New York Timesa.

U gotovo deset godina postojanja, aplikacija, koju je osnovao Daniel Gendelman, privukla je holivudske zvijezde, dobitnike Grammyja, olimpijske sportaše i influencere s milijunima pratitelja. Među poznatim korisnicima navode se Paul Mescal, Channing Tatum, Ben Affleck i Cara Delevingne. Olimpijska prvakinja Simone Biles navodno je svog supruga, NFL zvijezdu Jonathana Owensa, upoznala upravo na Rayi, dok su Lily Allen i David Harbour također našli ljubav putem aplikacije.

Osnivač Daniel Gendelman postavio je rigorozna pravila za ulazak, zbog kojih stotine tisuća korisnika ostaju na beskrajnoj listi čekanja. Iako nema službenih uvjeta članstva, stručnjaci sugeriraju da su presudni vaša kreativna profesija, jedinstvena životna iskustva i broj pratitelja na društvenim mrežama – procjenjuje se da je minimum 5000 pratitelja. Provjereni profili na platformama poput Instagrama također pomažu.

Za ulazak u aplikaciju potrebne su i preporuke postojećih korisnika. Korisnici na Redditu čak dijele savjete za dobivanje referenci ili prodaju pozivnica po cijeni deset puta većoj od mjesečne članarine, koja iznosi približno 9,20 €.

Ako vas prihvate, Raya nudi pristup globalnoj mreži korisnika – ali to često znači manje mogućnosti za sastanke uživo. Aplikacija prikazuje ograničen broj profila odjednom i strogo zabranjuje snimanje zaslona ili javno komentiranje o poznatim osobama. Kršenje ovih pravila vodi do trajnog izbacivanja.

Međutim, iskustva korisnika su pomiješana. I dok neki uživaju u elitističkom statusu članstva, drugi tvrde da aplikacija više nije popularna među slavnim osobama. Na primjer, Drew Barrymore opisala je svoje iskustvo kao "katastrofu", a Lil Nas X priznao je da se radije oslanja na upoznavanja u stvarnom životu.

Iako Raya ostaje tražena zbog svoje ekskluzivnosti, stvarnost često ne ispunjava očekivanja. Korisnici se žale na udaljenost potencijalnih partnera i manjak stvarne interakcije, dok drugi smatraju da je članstvo više statusni simbol nego korisna platforma. No, za one koji uživaju u osjećaju "posebnosti", Raya možda i opravdava svoju reputaciju, piše The Daily Mail.