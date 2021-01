Izvještaj je sadržavao dubinske intervjue sa 46 tinejdžera, između 13 i 17 godina, u Kaliforniji. Tinejdžeri su zamoljeni da vode detaljne tjedne dnevnike svojih navika i načina života.

- Tijekom COVID-a postalo nam je vrlo važno otkriti kako se djeci nose s pandemijom, a s našom djecom nije sve u redu", rekao je dr. Harold Koplewicz, dječji i adolescentni psihijatar i osnivač i predsjednik Instituta za dječji um, neprofitne organizacije usredotočene na podršku djeci koja su pogođena mentalnim bolestima.

Kako bi provjerili postoji li veza između tinejdžera s dijagnosticiranim izazovima mentalnog zdravlja i povećanim rizikom od nezdravih tehnoloških navika, skupina je uključila 14 tinejdžera s dijagnosticiranim mentalnim zdravstvenim stanjima.

- 14 od 46 tinejdžera s mentalnim poremećajem imali su više simptoma. Međutim, i ostali su također patili od manje depresije i anksioznosti, pokazivali su zabrinutosti za budućnost i zbog onoga što pandemija čini njihovim životima. Također, manje spavaju, a više vremena provodite na ekranima - rekao je Koplewicz.

Izvještaj se može sažeti u četiri ključna nalaza:

1. Tinejdžeri doživljavaju 'strašan gubitak zbog zatvaranja škole i socijalne izolacije'.

2. Tinejdžeri imaju 'ograničenu priliku' za stvaranje jedinstvenih identiteta.

3. Tinejdžeri koriste 'društvene mreže i igre (kao) glavni način da zadovolje svoje društvene potrebe.'

4. Opseg njihove tehnologije i njezin utjecaj 'nisu očiti čak ni onima koji su im najbliži'.

Kako roditelji mogu pomoći djeci da ne provode previše vremena ispred ekrana?

Izvještaj je također zatražio od roditelja ispitanih tinejdžera da napišu vlastita zapažanja o korištenju tehnologije svoje djece. Mnogi su napisali da ne znaju kako pomoći svojoj djeci i nisu sigurni je li pristup ekranima dobar ili loš.

Prema izvješću, postoji nekoliko načina kako roditelji mogu pomoći svojoj djeci.

Podržite njihov san poticanjem zdravog ponašanja poput odlaska na spavanje u isto vrijeme, izbjegavanje velikih obroka kasno navečer i ne konzumiranje kofeina prije spavanja. Pokušajte potaknuti vježbanje, jer umjereno vježbanje svaki dan može potiče bolji san i dobro je za cjelokupno zdravlje.

Izvještaj također potiče roditelje da modeliraju ponašanje koje žele vidjeti kod svoje djece. Roditelji koji žele uspostaviti zdrave vremenske granice ekrana, trebali bi biti svjesni koliko vremena njihova djeca provode pred ekranima i podržavati alternativne aktivnosti kojima se može popuniti vrijeme.

- Mi kao odrasli moramo modelirati. To znači da moramo pomoći tinejdžerima da se kontroliraju. Ako provode šest ili osam sati ispred ekrana dnevno, to je previše i to znači da ih moramo nadgledati. Ne očekujte od vaših tinejdžera takvu samokontrolu. Trebat će im vaša pomoć da promijene ponašanje - zaključio je Koplewicz, a piše Yahoo.