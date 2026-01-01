Nova godina, fit tijelo: Idealne vježbe za svaki znak Zodijaka

Astrološki znak ne mora doslovno odrediti vaš tvoj fizički put, ali može biti inspiracija da pronađete sport ili aktivnost koja vas motivira, aktivira vašu osobnost i pomaže vam da se osjećate sjajno u vlastitom tijelu
U nastavku donosimo preporuke sportova i vježbi za svaki horoskopski znak, od dinamičnih borilačkih sportova do ritmičnih plesova i opuštajuće joge.
1. OVAN.
Ovnovi su puni energije i vole akciju, stoga su za njih idealne discipline poput trčanja i borilačkih vještina, aktivnosti koje im omogućuju da isprazne višak energije i osjećaju napredak svaki dan.
2. BIK.
Bikovi cijene stabilnost i ritam, pa im odgovaraju treninzi u dvorani poput dizanja utega ili veslanja, gdje se mogu fokusirati na snagu i postepeni napredak.
3. BLIZANCI.
Zračni i razigrani Blizanci vole dinamiku i raznolikost, sportovi s reketom poput tenisa, badminton ili stolnog tenisa savršeni su za njihovu koordinaciju i mentalnu oštrinu.
4. RAK.
Rakovi se najbolje osjećaju u vodi; plivanje, vaterpolo ili čak zabavno kupanje pružaju im osjećaj slobode i emocionalne ravnoteže.
5. LAV.
Lavovi vole biti u centru pozornosti, pa im bodybuilding, ples i kardio trening uz energičnu glazbu daju priliku da pokažu svoju snagu i samopouzdanje.
6. DJEVICA.
Djevice teže disciplini i pravilnoj formi, joga te Tai Chi ili slične umirujuće vježbe pomažu im da ostanu fleksibilni, smireni i fokusirani.
7. VAGA.
Vage uživaju u sportovima koji kombiniraju estetiku i druženje , klizanje ili društveni sportovi poput tenisa omogućuju im da se kreću uz lijep ritam i društvo.
8. ŠKROPION.
Intenzivna energija Škorpiona zahtijeva zahtjevnije izazove, borilački sportovi ili adrenalinske aktivnosti idealni su za njihovu strast i natjecateljski duh.
9. STRIJELAC.
Slobodoljubivi Strijelci vole raznolikost, pa im sportovi poput streličarstva, odbojke ili timskih sportova koji uključuju skakanje i gađanje daju osjećaj slobode i zabave.
10. JARAC.
Jarci su ustrajni i praktični, pješačenje, planinarenje ili trčanje na duge staze odgovaraju njihovoj izdržljivosti i spremnosti da kontinuirano rade na napretku.
11. VODENJAK.
Vodenjaci vole individualnost i nove ideje; biciklizam ili stretching te vježbe s tech gadgetima daju im osjećaj slobode i inovativnosti u treningu.
12. RIBE.
Ribe su nježne i emotivne, ples, rolanje ili kosa kombinacija pokreta pruža im izražavanje kreativnosti kroz tijelo, uz osjećaj smirenosti i povezanosti.
