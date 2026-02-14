Tko cvjeta u vezi, a tko više uživa u samoći? Otkrijte kakvi ste vi prema horoskopu

8. ŠKORPION: Pod vlašću Plutona, planeta evolucije, žude za dubokom ljubavlju. Najbolje se ponašaju kada su u paru s nekim emocionalno inteligentnim i duhovnimk kao što su i sami. Njihove najsnažnije transformacije događaju se u smislenim partnerstvima, što im pomaže da ostvare svoj puni potencijal. Iako Škorpion neće izlaziti s bilo kim samo radi toga da bi bili u paru, vječna ljubav obično je visoko na njihovom popisu životnih ciljeva. | Foto: Fotolia