Tko cvjeta u vezi, a tko više uživa u samoći? Otkrijte kakvi ste vi prema horoskopu

Što se tiče ljubavi i izlazaka, neki horoskopski znakovi obožavaju voljeti i biti voljeni. Stoga, iako se bilo tko od bilo kojeg horoskopskog znaka može odlučiti za samački život ili život u paru, neki znakovi će vjerojatnije biti u paru, dok će neki vjerojatnije preferirati ostati samci
Zbog svojih karakteristika, neki horoskopski znakovi bolje se snalaze kada su sami, a ne u vezi.
1. STRIJELAC: Prati ih stereotip da imaju najveću fobiju od obaveza, pa su na broju jedan da će najvjerojatnije ostati samac. Dok neki Strijelci vole ljubav, mnogi su posvećeni zaštiti svojih individualističkih potreba. Budući da su avanturistički nastrojeni, glavni motivirajući životni faktor im je sloboda. Da bi bili predani, potreban im je partner koji je također neovisan, teži intelektualnoj stimulaciji i ne traži da bude vezan za svakodnevne, predvidljive rutine.
2. VODENJAK: Poznat je po platonskoj motivaciji. Ovaj zračni znak ugodno se osjeća provodeći dovoljno vremena u samoći. Kada i ako se udruže, biraju partnere s kojima imaju snažno prijateljstvo. Stoga se neće zadovoljiti nekim s kim ne bi mogli zamisliti da provode većinu svog vremena, čak i ako postoji kemija ili privlačnost.
3. DJEVICA: Orijentirani su na detalje te vole kontrolirati svoje rutine, rasporede i očekivanja. Stoga im je teško pronaći nekoga tko ispunjava njihove standarde o tome kako bi svakodnevni život trebao izgledati. Perfekcionizam ih ponekad čini manje tolerantnima prema ljudskim manama i nesavršenostima, posebno u početnim fazama veze. Međutim, daju sve od sebe kada su zaljubljeni, uglavnom pokazujući ljubav kroz djela služenja i praktičnu podršku.
4. OVAN: Kao prvi znak zodijaka, rođeni su da cijeli život otkrivaju tko su i što ih čini njima. Samootkrivanje im donosi vitalnost, energiju i uzbuđenje. Stoga je potrebna osoba posebna da ih upozna tamo gdje jesu. Dok strastveni Mars vlada njima i stvara interes za povezivanjem, teško im je zadovoljiti se bezličnim, umornim vezama. Potreban im je ljubavnik koji održava fazu medenog mjeseca živom osobnim, uzbudljivim događajima kako bi ostali u vezi.
5. BLIZANCI: Promjenjivi zračni znak, slijede svoju znatiželju. S toliko zanimljivih ljudi na svijetu, punih jedinstvenih životnih iskustava, kako Blizanci mogu odabrati nekoga s kim će se zauvijek skrasiti? Dok neki Blizanci pronalaze nekoga posebnog tko će im dugoročno osvojiti srce, ne mogu napustiti svoju potrebu za dvojnošću, svestranošću, novitetima i intelektualnom stimulacijom. Stoga se često odlučuju za samački život dok ili ako pronađu pravu osobu, učeći od raznih ljudi.
6. JARAC: Budući da je mudra, stara duša, zna za ozbiljnost koja dolazi s predanošću. Iako obožavaju prednosti uzajamnih ulaganja, skloni su voditi se logikom prije srca pri odabiru životnog partnera. Uz visoke standarde i ciljeve za budućnost, potreban im je ljubavnik koji inspirira, motivira i odgovara njihovom nasljeđu. Iako nisu nužno fobični prema predanosti, Jarac neće staviti prsten bilo kome. Zbog toga su skloniji biti samci dok ne pronađu nekoga tko ispunjava uvjete.
8. ŠKORPION: Pod vlašću Plutona, planeta evolucije, žude za dubokom ljubavlju. Najbolje se ponašaju kada su u paru s nekim emocionalno inteligentnim i duhovnimk kao što su i sami. Njihove najsnažnije transformacije događaju se u smislenim partnerstvima, što im pomaže da ostvare svoj puni potencijal. Iako Škorpion neće izlaziti s bilo kim samo radi toga da bi bili u paru, vječna ljubav obično je visoko na njihovom popisu životnih ciljeva.
9. BIK: Vladajući Venerom, planetom ljubavi, Bik je poželjan. Njegova brižna osobnost blista kada se zaljube. Kako možete odoljeti Venerinoj magiji? Budući da je praktično orijentiran, također cijeni psihološki utemeljen aspekt dugoročnog partnerstva. Da bi ostvario svoje uzvišene ciljeve, potrebno je pronaći emocionalnu i materijalnu podršku. Stoga ćete često naći Bika u potrazi za ljubavlju svog života ili partnerom.
10. RIBE: Ribe su beznadežni (ili puni nade) romantičari. Vladajući Neptunom, planetom empatije i romantičnih ideala, željne su stvaranja uspomena s drugima. Pronalaze radost u povezanosti, sanjarenju i iscjeljivanju drugih. Stoga Ribe ne možete odvojiti od njihove potrebe da vole i budu voljene. Ovaj horoskopski znak napreduje u zdravom partnerstvu, ali treba osigurati da nauče kako postaviti granice i prevesti svoje obožavane snove u opipljivu stvarnost izvan fantazije.
11. RAK: Povezuje se kućnim ljudima, njegovateljima i obiteljski orijentiranima. Ovaj vodeni znak je emotivan i osjetljiv na želje i potrebe svojih voljenih. Stoga su često predani, odani i lojalni u svojim vezama. Pronalaženje parnog Raka obično je lako, jer napreduju kada grade sigurne prostore i ugodnu udobnost s posebnom osobom.
12. VAGA:
Astrolozi ih nazivaju horoskopskim znakom za veze kojim vlada Venera, planet ljubavi. Razlika između njih i Bika kojim vlada Venera su njihove kardinalne zračne kvalitete. To utječe na njih da budu dodatno društveno motivirani, popularni i simpatični. Njihov šarm privlači mnoštvo romantičnih udvarača, dajući im mogućnosti. Vage vole ljubav, jer je u njihovoj prirodi da se odražavaju u onima kojima se okružuju.
