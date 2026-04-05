Tko je najprljaviji znak Zodijaka - Otkrijte tko živi u svinjcu, a tko čisti kao da nema sutra

Nismo svi rođeni za čišćenje, ali nekima stvarno treba poticaj da malo bolje urede sebe i prostor oko sebe. Ako se pitate zašto vam se nikako ne da oprati suđe ili pomaknuti tu hrpu robe sa stolca, možda su krive zvijezde.
Kome nered izaziva glavobolju, a kome čišćenje. Nemojte se uvrijediti, ali neki od vas zaista su zakazali na polju urednosti.
12. DJEVICA: Toliko ste opsesivno čisti da to graniči s germofobijom. Klice se tresu od straha kad uđete u sobu - moglo bi se reći da klice imaju slučaj fobije od vas. Kod vas sve dobiva tretman bijelih rukavica - dvaput! Ne samo da možete jesti s podova, već možete i operirati na njima. Nas ostale činite da izgledamo loše.
11. OVAN: Vidjeti nered izaziva vam glavobolju. Na nered gledate kao da je mentalna bolest. Zanima vas istraživanje svemira jer se nadate da ćemo jednog dana moći poslati svo Zemljino smeće, prljavštinu, pa čak i prašinu na drugi planet. Ponekad ćete dvaput prati odjeću jer sumnjate da je čak i vaša perilica rublja pomalo lijena.
10. RAK: Domestos, izbjeljivač, alkoholni ocat... ovo su imena vaših najboljih prijatelja. Vi ste jedina osoba u svom krugu prijatelja koja nosi dezodorans u torbici. Ako se niste tuširali dulje od 18 sati, počinjete biti izrazito mrzovoljni. Dopuštate si da se zaprljate možda jednom ili dvaput godišnje; ostatak godine osjećate se krivima zbog toga.
9. ŠKORPION: Prljavština se lijepi za vaše tijelo poput grijeha, a vi je trljate poput Lady Macbeth koja pokušava očistiti nevidljive mrlje od krvi s ruku. Vaša osobna higijena je besprijekorna. Usput, možda biste se trebali pogledati u ogledalo, jer mislim da vam je nešto zapelo za zube... Šala, Žao mi je, znao sam da ćete pogledati.
8. JARAC: Za vas je čistoća uglavnom stvar izgleda. Površno ste vrlo čisti. Vaša kuća izgleda besprijekorno, ali iza kauča ima puno prljavštine. Kad se našminkate, ispod svega toga još uvijek ima ulja i prljavštine na vašem neopranom licu. Osim toga, vaš um je izuzetno prljav - znate to. Nemojte se pretvarati da nije tako.
7. BIK: Veliki ste obožavatelj urednosti, zbog čega vas nered više smeta od prljavštine. Sve treba svoje mjesto. Mrzite sve što remeti vaš visoko razvijeni osjećaj za feng shui. Zapravo ste prestali i ovo čitati na pola jer je ta jedna knjiga na polici bila malo pomaknuta i jednostavno ste je morali popraviti.
6. BLIZANCI: Kao dualni znak vi ste oboje, neuredni i uredni. Ovisi o situaciji. Vaša osobna higijena je besprijekorna zbog vašeg narcizma. Vaše vještine čišćenja kuće moraju se podići na višu razinu. Od svih prostorija u kojima živite, kupaonica je vjerojatno najgora. Ne pokušavamo vas osramotiti - samo to ističemo. Sljedeći put kad vas posjetim i moram na WC, otići ću niz ulicu i koristiti WC u McDonald'su.
5. STRIJELAC: Možda mislite da ste najpametniji, najsmješniji i najljepši u prostoriji, ali prošla su dva tjedna otkako ste iznijeli smeće. Prošlo je otprilike šest mjeseci otkako ste koristili zubni konac. Ne kažem da je to odvratno, ali samo iz pristojnosti. Možda vas sljedeći dečko ostavio jer je vaš stan rupa.
4. VODENJAK: Imate čist um, ali prljavu kuću. Plaćate porez brže nego što perete suđe. Redovito idete zubaru, ali bilo bi lijepo da s vremena na vrijeme koristite vodicu za ispiranje usta. Dobro plaćate nekome da vam s vremena na vrijeme očisti stan. Problem je što ne možete platiti nekome da se tušira umjesto vas. Molim vas, podignite svoju osobnu higijenu na višu razinu. Govorim vam ovo kao prijatelj.
3. RIBE: Tako ste draga i ljubazna osoba, zbog čega mi je žao što moram reći da ste lijeni. Na kraju ćete se posvetiti čišćenju, ali ne prije nego što izmislite milijardu izgovora zašto to ne možete učiniti odmah. Stav je da ćete ionako upropastiti posteljinu večeras, pa zašto uopće pospremati krevet? Isto vrijedi i za prljavštinu - zašto čistiti ako će se ionako vratiti... zar ne?
2. LAV: Previše ste zauzeti gledanjem u ogledalo da bi shvatili koliko prašine i masnoće ima na tom ogledalu. Ili veliku pukotinu na ogledalu. Ili ogromnu mrlju od kave na zidu iza ogledala. Ne vidite ni veliku mrlju od senfa na bluzi. Ili ogromnu bubuljicu na vratu.
1. VAGA: U vašem slučaju, vaga očito naginje prema aljkavosti. Zapravo vas boli glava kad je sve previše čisto ili uredno. Usput, ključevi od auta koje pokušavate pronaći nalaze se ispod hrpe prljavog rublja u kutu. Odmah blizu svih žohara. Pored praznih kutija od pizze - lijevo od zdjele fosiliziranih makarona sa sirom.
