Gallupovo istraživanje Global Emotions Report za 2024. godinu prikazuje koliki udio stanovništva svih europskih država osjeća zabrinutost na dnevnoj bazi.

Zabrinutost je pokazatelj emocionalnog odnosa prema nečemu i to da nam je stalo. Ali, pretjerana zabrinutost dugoročno može dovesti i do fizičkih bolesti, postajemo preosjetljivi što može dovesti do anksioznih osjećaja i napada panike. Uzrokuje emocionalni stres, a znamo što stres radi našem organizmu.

Infografika: Tko je u Europi najviše zabrinut? | Foto: Marko Picek

Najzabrinutiji u Europi su stanovnici Malte, njih čak 63% svakodnevno osjeća zabrinutost. Odmah iza njih su Portugalci s 55% pa susjedni Španjolci s 51%. U top pet su i Ukrajina (53%) kao i Crna Gora (49%).

Hrvati su također vrlo visoko na ljestvici, 45% stanovništva u Lijepoj našoj svakodnevno osjeća dozu zabrinutosti. Slovenci prednjače za 1%, dok susjedne Srbija i Bosna i Hercegovina imaju manje, 37% i 34%.

Visoko su i Talijani (48%), Grci (46%) i Turci (44%).

Najmanje su zabrinuti stanovnici Poljske (24%) i Švicarske (27%).