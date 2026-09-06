Tko može sam, a tko ne može bez partnera? Horoskop otkriva najneovisnije znakove

Neki ljudi ne mogu podnijeti biti sami jer kada su sami, brinu se i razmišljaju o razlozima zašto su uopće sami. Naravno, postoje mnoga stanja između privrženosti i neovisnosti, i uglavnom svi imamo pomalo od oba
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Budući da astrologija ima veliki utjecaj na naše osobnosti, može nam pomoći da razlikujemo one privržene horoskopskim znakovima od onih najneovisnijih.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Budući da astrologija ima veliki utjecaj na naše osobnosti, može nam pomoći da razlikujemo one privržene horoskopskim znakovima od onih najneovisnijih.
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Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Budući da astrologija ima veliki utjecaj na naše osobnosti, može nam pomoći da razlikujemo one privržene horoskopskim znakovima od onih najneovisnijih.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Rak: Potreban im je kontakt u svakom trenutku. Ako je njihov partner u istom prostoru s njima, bit će puno nježnog dodirivanja. Ako nisu na istom mjestu, bit će puno poziva i poruka. Ako ne čuje partnera, treba ga umiriti ili će se zabrinuti. Rakovi mogu vrlo brzo prijeći iz dobrog osjećaja u vezi u uvjerenost da će biti ostavljeni.
| Foto: Fotolia
2. Vaga: Mrze biti same, a ako to znači da su nametljive i zahtjevne, u redu su s tim - samo ih nemojte tjerati da provode vrijeme same. Pokušavaju prikriti svoju potrebu prividom šarma, ali to nikoga ne zavarava. Radije će pričekati da zajedno pogledate sljedeću epizodu vaše omiljene serije ili isprobate novi restoran. Ako im partner odlazi, pitat će mogu li i oni doći; nije ih briga je li to dosadan poslovni skup. Prilično su zahtjevne, ali, srećom, divno ih je imati u blizini.
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3. Ribe: Nakon što netko osvoji njihovo srce, njihova potreba znatno raste. Toliko su nesebični da će učiniti gotovo sve za bilo koga - ako ih prevarite, dat će vam drugu ili treću priliku. Trebaju imati nekoga koga će voljeti, nekoga tko će im dati osjećaj voljenosti i nekoga s kim će podijeliti svoju umjetnost. Ne vole raditi stvari sami osim kada stvaraju. Vrlo su osjetljivi i ako osjete da njihov partner gubi interes, pojačat će ljubav. Njihova potreba ih čini izuzetno ranjivima i lako ih je iskoristiti.
| Foto: Fotolia
4. Bik: Strpljiv i smiren, pa možda nećete moći vidjeti njihovu potrebu koja ključa ispod površine. Trebaju biti u pravu, trebaju biti voljeni i trebaju da im se dive. Žele vjerovati ljudima, ali im treba puno vremena da razviju povjerenje. To ne znači da su neovisni, to znači da su selektivni u pogledu toga s kim su ranjivi. Mogu biti vrlo posesivni prema ljudima i osobnim stvarima jer im trebaju da bi se osjećali samopouzdano. Bik ima mnogo potreba, samo ih ne dijeli sa svijetom.
| Foto: Fotolia
5. Djevica: Ne čine se toliko zahtjevnima, ali definitivno imaju svoje trenutke. Mogu biti izrazito samodostatni, ali se boje da nisu dovoljno dobri za partnera. Stoga će učiniti sve što mogu kako bi ga usrećili i zadovoljili njegove potrebe. Ako njihovom partneru treba pažnja, Djevica će ih obasipati ljubavlju i pohvalama; ako im treba prostor, Djevica će pronaći projekt koji treba dovršiti.
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6. Škorpion: Većinu vremena nisu toliko zahtjevni, ali ako se ulože u drugu osobu i ta osoba im ne uzvraća naklonost, postaju pomalo opsjednuti. Kad je Škorpion jedini koji je uključen u vezu, postaje izrazito zahtjevan, a ta potreba može se izraziti na vrlo neprikladne načine. On samo želi uzvratiti svoju ljubav, ali može djelovati jezivo. Ne smatraju se potrebitima, već nekim tko ide za onim što želi i to dobije. Ponekad im intenzivna usredotočenost uspijeva, a ponekad samo otjeraju objekt svoje naklonosti.
| Foto: Fotolia
7. Blizanci: Mješavina potrebe i neovisnosti - možda zbog dualnosti svog znaka? Ne žele biti vezani, ali s druge strane, ne žele biti ignorirani. Žele biti voljeni i uvjereni da će sve biti u redu. Mogu stvari raditi sami, ali puno radije bi bili okruženi ljudima. Imaju intenzivnu potrebu za komunikacijom s drugima i da budu saslušani. Ponekad će zagristi više nego što mogu sažvakati, što će ih učiniti tjeskobnima.
| Foto: Fotolia
8. Lav: Misle da su neovisni, međutim, u potpunosti su ovisni o pažnji i komplimentima. Trebaju biti vođa, osoba kojoj se svi dive i zvijezda. Ako im partner ne pruži ono što im treba, otići će s nekim drugim. Lavovi nisu često sami i ne uživaju u tome što su sami. Može izgledati kao da su sasvim sposobni biti sami - i jesu, sve dok im se divi mnoštvo ljudi.
| Foto: Fotolia
9. Jarac: U redu im je kada su sami, ali kada se nekome obvežu, mogu postati zahtjevni. Kao da im je potrebna sigurnost da ako pokažu koliko nekoga žele, ta osoba neće pobjeći ili ih izdati. Mogu biti oprezni dok se ne počnu osjećati ugodno. Obitelj im je vrlo važna, ali neće donijeti ishitrenu odluku samo da bi započeli život s nekim. Bit će oprezni i ići malim koracima dok ne budu sigurni da mogu nekome vjerovati.
| Foto: Fotolia
10. Vodenjak: Oni su personifikacija neovisnosti. Vole raditi stvari sami, poput putovanja, planinarenja ili kampiranja. Svoje emocije drže za sebe i trude se da nikada ne opterećuju nekog drugog svojim problemima. Neovisnost, samodostatnost i autonomija su osobine koje cijene kod sebe.
| Foto: Fotolia
11. Ovan: Previše zauzet i previše neovisan da bi bio zahtjevan. Ako im nešto treba, mogu to sami učiniti. Ne žele biti vezani samo za jednu osobu, pa su skloni čuvati svoje srce. Ne žele ovisiti ni o kome drugome i ne žele mijenjati svoje planove zbog tuđih osjećaja ili strahova. Hvala vam, ali Ovnu ne treba vaša pomoć.
| Foto: Fotolia
12. Strijelac: Najbolje uspijevaju u onome što rade sami - ne treba im nitko ili ništa. Kad se ipak skrase s jednom osobom, treba ih naučiti kako je ponekad lijepo dopustiti drugoj osobi da nešto učini za vas ili kako se još više zbližite kada se povjerite partneru.
| Foto: Fotolia