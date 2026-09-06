Tko može sam, a tko ne može bez partnera? Horoskop otkriva najneovisnije znakove

2. Vaga: Mrze biti same, a ako to znači da su nametljive i zahtjevne, u redu su s tim - samo ih nemojte tjerati da provode vrijeme same. Pokušavaju prikriti svoju potrebu prividom šarma, ali to nikoga ne zavarava. Radije će pričekati da zajedno pogledate sljedeću epizodu vaše omiljene serije ili isprobate novi restoran. Ako im partner odlazi, pitat će mogu li i oni doći; nije ih briga je li to dosadan poslovni skup. Prilično su zahtjevne, ali, srećom, divno ih je imati u blizini. | Foto: Fotolia