Da bi ovdje živjeli morate biti stariji od 65 ili mlađi od 25 g.!

Usamljenost je veliki problem u Švedskoj, koji podjednako pogađa mlade i stare. Više od polovice kućanstava su kućanstva s jednom osobom i posve je normalno odseliti i živjeti samostalno odmah nakon što završite školu. Stoga su u bloku zgrada u Helsingborgu odlučili odgovoriti na taj problem: tvrtka koja se bavi iznajmljivanjem stanova, koju je osnovalo gradsko vijeće, odredila je da u jednom stambenom bloku mogu stan unajmiti samo ljudi mlađi od 25 godina i umirovljenici.

Imaju i vrlo neobičnu stavku u ugovoru o najmu: dva sata tjedno moraju provesti - zajedno.

- Bila sam pomalo usamljena kad sam živjela sama. Radila sam osam sati, odlazila kući, jela i sjela za kompjuter igrati igrice. Postajala sam depresivna, kaže 20-godišnja Fia Stegroth. Kaže kako je imala vrlo ugodan život, ali je bila jako usamljena.I umirovljenica Gunnel Ericsson (86) živjela je ugodno, ali vrlo usamljenički.

- Bilo je dana kad ni sa kim ne bih progovorila. Postaneš pomalo čudan, kaže.

Odnedavno, njih dvije su susjede i vrlo rado se druže. Od studenoga prošle godine u taj je kvart uselilo 70 novih stanara, biranih isključivo prema dobi.

Mladi ljudi starijima mogu donijeti energiju i know-how, te pridonijeti tome da se razmjenjuju informacije o tome što je kome potrebno u okviru zajednice, a nadamo se da će stariji mladima prenijeti dašak povijesti, pokazati im kako se nekada živjelo - kaže Dragana Curović iz tvrtke Helsingborg Hem.

Foto: Schreenshot/BBC

Inače, zgrada u kojoj se iznajmljuju ti stanovi bivši je dom umirovljenika, s puno zajedničkog prostora koji je namijenjen upravo druženju i socijalizaciji ljudi. Možete kuhati u zajedničkoj kuhinji, baviti se umjetnošću ili nekim drugim hobijem, vježbati, ili igrati zajedničke igrice. Tako u zajedničkom prostoru postoji i kutak za stolni nogomet, na primjer.

- Vidjeli smo da mladi ljudi, jednako kao i stariji, baš nastoje uspostaviti kontakt jedni s drugima, i to im uspijeva. Mi tu nismo morali učiniti baš ništa, a upravo to smo željeli. .

Među onima koji su se baš zbližili su Gunnel i Fia.

Foto: Schreenshot/BBC

- Fia mi je puno pomogla u snalaženju oko kompjutera i TV-a, kad se nešto poremeti - priča Gunnel.

- Ona je baš zabavna osoba i puno me naučila o životu. Mislim da je ovo vrlo zabavno, kaže i Fia, dok Dragana Curović kaže kako će posla sa stanodavcima imati samo oni koji se ne druže s ostalima. No, do sada se čini se da su svi uložili trud u zbližavanje barem s nekim ljudima.

- Bilo je i nekih sitnih konflikata. Na primjer, u praonici rublja. Netko je uzeo tuđu odjeću jednom. Dogodio se mali konflikt, no brzo se riješilo i kasnije nije bilo problema, priča Fia, a prenosi BBC.

- Vjerujemo da ćemo uskoro otvoriti još ovakvih zgrada te da će to u konačnici biti i ušteda za zajednicu. Jer, ljudi koji nisu usamljeni su sretniji, manje su bolesni i manje će ići liječniku. I vjerujemo da će taj koncept biti uspješan, ne samo ovdje u Helsingborgu nego i u cijeloj Švedskoj, pa i u drugim krajevima svijeta, kaže Dragana Curović u dokumentarcu BBC-a.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: