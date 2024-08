10 razloga zašto biste trebali posjetiti Tkon na Pašmanu

Hrvatski otoci vrlo su posjećeni turistički biseri koje svakodnevno otkrivaju zaljubljenici u divnu prirodu, divne plaže i nasmijane domaćine. Mogu biti udaljeni od kopna, potpuno osamljeni ali i s pogledom na živahne gradove na obali. Otok Pašman i njegov biser - mjesto Tkon posebna su destinacija koju istražite ovog ljeta.

Od Biograda na moru je udaljen svega 12 minuta vožnjom trajektom, a ono što ćete na njemu doživjeti potaknuti će vas na višednevni boravak. Mjesto je jedinstveno - zeleno u svojoj unutrašnjosti, s mirisom pomiješane soli i crnogorične šume, s plažama koje pružaju svakome jedinstven doživljaj i sadržajem koji će vam slobodno vrijeme učiniti posebnim.

Foto: Nikola Zoko

Evo 10 razloga zašto posjetiti Tkon ovog ljeta:

Mjesto po mjeri obitelji

Mjesto je vrlo lako istražiti, a gdje god pogledate vidjet ćete kristalno čisto more. Plažu odaberete po vlastitim afinitetima - želite li boraviti na osami i to je moguće. Tkon nudi brojne uvale i plaže na kojima možete biti u potpunosti sami. Uz to, mjesto je urbanistički izgrađeno što nije narušilo prirodne ljepote koje Tkon pretvaraju u zelenu oazu mira. U Tkonu nema hotela, smještaj je apartmanski što vam omogućuje da se vrlo brzo povežete s domaćinima te uživate u blagodatima ovog mjesta.

Plaže kojima je teško odoljeti

Duž cijele obale Tkon ima prekrasne plaže na kojima se izmjenjuju pijesak i stijene. Glavne plaže prostiru se u odnosu na trajektnu luku s lijeve strane sve do kraja otoka na kojem se nalazi FKK kamp Sovinje. Prva plaža naziva se Južna a povezana je šetnicom koja spaja živahniji dio plaže s Ga-Ga barom, molom uz kojeg je lako pristati i brodom i pješčanom plažom kojoj hlad rade stogodišnji borovi ali i posebno dizajnirani suncobrani. Nakon Južne plaže je plaža Studenac, tu je i plaža Plažine jedna od većih plaža obuhvaća betonski i pješčani dio, te je zbog svoje plitkoće idealna za djecu. Za ljubitelje instagramskih fotografija tu je Hawaii beach Poljane koje su prirodno sakrivene trstikom koja buja na ovom mjestu.

Foto: Nikola Zoko

Krenite u razgled mjesta u društvu vodiča

Domaćini su u Tkonu jako dobri domaćini i svi se trude ispričati neku od priča vezanih za mjesto u kojem žive. Turistički vodiči ispričat će vam priču o položaju Tkona, njegovom prvom spominjanju 950.godine pod nazivom Katan, ali i nešto kasnije 1067.godine kao Katun, što znači pastirsko naselje, pasište. Na zanimljiv način će 'zagrebati' u zanimljivu povijest ovog mjesta (zamislite u centru mjesta se nalazi ladanjski sklop plemićke obitelji De Erco iz 18/19 st.) otkrivajući kako općina Tkon ustrojena tek 1997 obuhvaća naselja Tkon i Ugrinić i broji oko 800 stanovnika.

Znate li da je Tkon i brdovit?

Približavajući se Tkonu s mora vidjet ćete kako je mjesto brdovito. Čak se i stara jezgra mjesta nalazi na brdašcu Kalvarija iznad kojeg bdije danas crkva Gospe od sedam žalosti. Iz centra Tkon pogled se zaustavlja na brdašcu na čijem je vrhu danas jedini benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana u Hrvatskoj, Ćokovac. Oku nevidljivo iz centra mjesta ali jedinstveno mjesto s pogledom na Tkon je vidikovac Straža, ali i Pustograd nekadašnja Bizantska utvrda iz 6.stoljeća koja je služila kako vojna utvrda sa zadatkom čuvanja Pašmanskog i Zadarskog kanala od napada gusara. Utvrda, od koje je danas ostao samo obris građena je od kamenih blokova širine više od dva metra s izrazito malim prozorima. Pustograd upisan u Registar kulturnih dobara RH i kad ste u Tkonu svakako je posjetite.

Foto: Nikola Zoko

Gdje je najbolji zalazak sunca?

Tkon je jako romantičan reći će mnogi koji uživaju u zalascima sunca. Ono posebnom mekanom žućkastom bojom obasjava mjesto najavljujući prolaznost još jednog dana. No postoji i jedinstveno mjesto iznad samog centra Tkona gdje je zalazak sunca najljepši. Krenite put Straže vidikovca udaljenog nekoliko kilometara (12 minuta automobilom) s kojeg puca pogled na Kornate, Žut, Iž, Dugi otok, Biograd na moru, Vransko jezero, Ravne kotare sve do Zadra.

Foto: Nikola Zoko

Hrana o kojoj ćete pričati mjesecima

Tkon u kojem se jedu 'kunjke' vrsta aromatične školjke koja se sprema na buzaru mjesto je u kojem gastronomija ostavlja dubok trag na svakog posjetitelja. U Tkonu možete jesti tradicionalno i moderno, puno svježe ribe po izuzetno povoljnim cijenama, uživati u kruhu ispod peke uz kojeg će vam servirati domaće maslinovo ulje. Kako su konobe i restorani skriveni, a eno gastro preporuke se često prenose 'od usta do usta' evo gdje što jesti kad ste u Tkonu. Najstarija eno gastro adresa je konoba i pizzerija Trta Mrta. Otvorena je prije više od 30 godina, prvi su pekli pizzu u krušnoj peći, a uz pizzu koja je tada bila hit, a do sada i dalje ostala slasna i hrskava, rado poslužuju svježu ribu. Tu nećete pogriješiti pojedete li maneštru od sipe i tjesteninu s plodovima mora među kojima će se, ako im je sezona, naći i kunjke. Volite li meso - kušajte pršut koji će izrezati pred vama i poslužiti ga s čašom domaćeg merlota. Restoran Sovinje druga je adresa u Tkonu. Restoran za svakog nudi ponešto, poslužuju doručak, ručak i večeru. Za ljubitelje ribe tu je brudet koji se jede s ručno rađenom palentom, odlična plata s predjelima, riblja plata za dvoje, a za ljubitelje mesa jedinstvena plata od pet komada različitog mesa s prilogom. Uz tradicionalne specijalitete Tkon nudi i moderne eno-gastro doživljaje. U restoranu Đardin zamirisat će vam burgeri čija je baza sočno juneće meso, sve posluženo s domaćim krumpirićima. Đardin nudi pizzu po uzoru na one u Napulju.

Foto: Nikola Zoko

Sajam otočnih proizvoda koje ćete rado ponijeti kući...

Kad prošećete centrom Tkona vidjet ćete modernu zgradu u kojoj se nalazi Interpretacijski centar pomorske baštine Tkon u kojem se svaki tjedan održava Sajam otočnih proizvoda. Riječ je o manifestaciji na kojoj se predstavljaju lokalni OPG-ovci, kreativci i zaljubljenici u tradiciju sa svojim proizvodima koji nose oznaku HOP (hrvatski otočni proizvod). Na taj se način promiče tradicija, potiče ručna proizvodnja ali i predstavlja destinacija kroz proizvode koji su najbolji suvenir kojeg iz Tkona možete ponijeti kući. Ne stignete li na sajam, u blizini pošte potražite vrata OPG-ovke Katice Mušćet. Tu ćete čuti priču o Tkoneti (začinu koji se radi jedino u Tkonu), ali i probat ukiseljeni motar, nazdravit danu rakijom od smokava. Volite li modu kod Katice kupite torbu napravljenu od recikliranih traperica.

Foto: Nikola Zoko

Naučite pjevati, plesati, nahranite magarce, naučite raditi fritule...

Tkon kao mjesto živi cijelu godinu, a žila kucavica je K.U.U. Kunjka. Ova kulturno umjetnička udruga broji skoro trideset članova koji svaki tjedan vježbaju pjesmu i ples. Tijekom ljeta uključuju se u ljetne manifestacije, pozivajući goste da s njima zapjevaju ili zaplešu. Vidite li ih na rivi, pridružite im se. Nešto dalje, na farmi magaraca Marin krč dočekat će vas nasmijana Rajna Brzić s kockama šećera i kruhom. Doživljaj hranjenja i draganje magaraca je jedinstven doživljaj za cijelu obitelj a o detaljima se raspitajte u Turističkom uredu Tkon. Kad magarci odu na spavanje vrijedna gazdarica Rajna odijeva nošnju i kreće na rivu kako bi turistima ispekla i poslužila svježe fritule.

Foto: Nikola Zoko

U Tkonu je najstariji FKK kamp u Hrvatskoj!

Kad je 1972 na kraju Tkona otvoren FKK kamp Sovinje bilo je to, kako se danas priča 'svjetsko čudo'. 'Golaći' kako su ljubitelje nudizma prozvali stari 'Kunjani' dali su posebnu dimenziju turizma ovog otoka. Kamp je od male parcele s vlastitom plažom danas jedan od značajnijih kampova u Hrvatskoj s posebnom ponudom - divnih parcela za kampiranje, glamping kućicama i plažom zaklonjenom od pogleda na kojoj se nalaze ostaci nekadašnje rimske vile i kameni gat iz Rimskog doba.