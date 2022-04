'To je besmisleno': Šokirala se kad je vidjela kako partner pere rublje - na čijoj ste vi strani?

Dilema je zapravo - treba li u perilicu ugurati sve rublje odjednom ili pregledati svaki komad prije pranja iako je rublje prethodno već razvrstano po bojama (bijelo, crno, šareno).

POGLEDAJTE VIDEO Kućanski trikovi:

Neimenovana žena se na Mumsnetu požalila na partnera koji rublje pere drugačije od nje. Pita se: 'Tko je ovdje lud? Ona ili on? Koji način je ispravan?'.

- Tko je nerazuman, ja ili moj partner? Kad ja stavljam rublje u perilicu, najprije pregledam svaki komad i memoriram pa tako imam neku grubu ideju što sam stavila u mašinu, u slučaju da me netko pita na primjer: 'Gdje su one moje crne hlače?' - ispričala je pa druge mame zamolila za mišljenje.

Pojasnila je kako si je njezin partner olakšao posao tako što sve odjednom ugura, ovisno pere li se bijelo, crno ili šareno rublje.

- On misli da je to savršeno razuman način. Ako ga ja, na primjer, priupitam: 'Jesu li moje crne hlače u tom pranju?'. On neće znati odgovor. Sve što zna je to da je u mašinu ugurao gomilu tamnog ili šarenog rublja, i to je to - pojasnila je.

Suprotno njezinim očekivanjima, druge mame su većinom stale na stranu njezinog partnera komentirajući kako nemaju vremena pregledavati svaki komad i pamtiti. Važno je da u perilicu uguraju sortirano rublje, bilo ono crno ili šareno.

- Ja zbilja nemam vremena zamarati se time čija majica je u mašini. Ionako je pranje gotovo za sat vremena pa koga zanima neka pogleda. Ne vidim nikakav smisao pregledavanja svakog komada prije pranja ako je rublje već sortirano po bojama - napisala je jedna žena, a prenosi Mirror.

Najčitaniji članci