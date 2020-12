Sok od limuna u toploj vodi idealan je napitak odmah nakon buđenja jer priprema tijelo za ono što ga čeka u danu - detoksicira ga, blagotvorno djeluje na kožu, potiče rad mozga i probavnog sustava, pomaže u gubitku viška kilograma...

POGLEDAJTE VIDEO o blagodatima limuna:

Voda mora biti topla zato što je tako bolje za vaše tijelo. Naime, po staroj kineskoj medicini, hladni napici djeluju stresno na naš organizam jer ih tijelo mora ugrijati prije nego odu dalje kroz probavni sustav. Dovoljna vam je četvrtina limuna iscijeđenog u čaši vode koja je temperature otprilike kao i vaše tijelo.

U takav napitak mnogi dodaju i malo meda.

Crystal Davis iz SAD-a odlučila je svako jutro popiti toplu vodu s limunom i medom na prazan želudac, i tako godinu dana. Zanimalo ju je do kakvih sve promjena će doći u njezinom tijelu. Na kraju je priznala da se pozitivno šokirala.

Evo što je ispričala:

'Do prije nekoliko godina napitke s limunom i medom kupovala sam u ljekarnama kada sam imala gripu. Naravno, nije bilo puno pomoći od njih pa sam, priznajem, bila malo skeptična kada sam kretala s ovim izazovom. Ipak, sasvim je drugačije piti pravi med i pravi limun. Odlučila sam piti toplu vodu s limunom i medom 12 mjeseci, svako jutro na prazan želudac - zanimalo me je li to toliko čudotvorno kao što neki tvrde.

Ja sam vrlo zadovoljna. Naime, cijelu godinu nisam bila prehlađena, nisam imala gripu ni želučane bolesti, iako sam ponekad osjećala kao da će me nešto uhvatiti, ali do toga nije došlo. Zapravo, s vremenom sam bila toliko oduševljena ovim napitkom da sam ga počela nositi sa sobom kada sam negdje putovala.

Također, postala sam jutarnji tip i više nemam potrebu za kavom. Imam više energije i osjećam se sretnije odmah ujutro, što prije nije bio slučaj. Prije mi je trebalo sat vremena da nakon buđenja zapravo progledam. Ljudi oko mene kažu kako sam sada ujutro puno ugodnije društvo. Ja općenito koristim pola svježeg limuna i žličicu organskog meda u klasičnoj šalici.

Najprije prokuham vodu pa ostavim da se malo ohladi, toliko da se med otopi. Stavim i sok od limuna pa to popijem odmah nakon buđenja. Međutim, ponekad u limunu ima više soka ili je kiseliji pa stavim mrvicu više meda - treba malo eksperimentirati. Ako vam je pola limuna previše, u početku možete koristiti četvrtinu, do se ne naviknete.'

Nekoliko savjeta nutricionistkinje Olje Martinić

Ukoliko se odlučite svaki dan ujutro popiti čašu tople vode s limunom i medom, evo nekoliko savjeta Olje Martinić, dijetetičarke i nutricionistkinje Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita: