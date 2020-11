Rasol od domaćeg kiselog kupusa je vrlo ljekovit napitak: Jača imunitet i štiti od bolesti

Kuhanjem se kiseli kupus osiromašuje jer obiluje vitaminima koji nisu postojani na visokim temperaturama, a dugim kuhanjem kiseli kupus postaje i teže probavljiv, kaže nutricionistkinja Olja Martinić

<p>Neki ljudi bacaju tekućinu od domaćeg kiselog kupusa, a to je prava šteta jer je taj rasol odličan za jačanje imuniteta, bolji rad probave i jačanje crijevne flore, za čišćenje kože itd. Bogat je vitaminima C, B, E i K te mineralima poput kalija, kalcija, fosfora, željeza, magnezija, cinka... Odličan je za detoksikaciju organizma i regeneraciju jetre te pospješuje gubitak kilograma tako što ubrzava metabolizam.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO o blagodatima češnjaka:</p><p>Rasol ne djeluje blagotvorno samo na zdravlje već i na raspoloženje, a može se pijuckati sam ili dodavati u razna jela, juhe, variva i slično. Njime čak možete začiniti salate, umjesto s octom. Fantastičan je i kod mamurluka jer hidratizira tijelo i vraća mu izgubljene elektrolite. </p><h2>Većina imunoloških stanica nalazi se u crijevima</h2><p>U jednom zalogaju kiselog kupusa nalaze se trilijuni probiotika i enzima, a slično je i ako popijete gutljaj rasola. Valja imati na umu da se velika većina imunoloških stanica nalazi u crijevima, a kako rasol i kiseli kupus djeluju blagotvorno na probavu i dobre bakterije u crijevima, tako jačaju imunitet i štite nas od bolesti. </p><p>- Sok kiselog kupusa sadrži bakterije mliječno kiselinskog vrenja koje su saveznik zdrave i uravnotežene humane mikrobiome. Uz obilje vitamina ima i minerale te enzime koji su u dijetetici oduvijek predlagani pacijentima sa probavnim smetnjama. Danas znamo kako je 80 posto imunoloških stanica u probavnom sustavu i potvrđene su blagodati kiselih namirnica, a osobito kiselog kupusa na regeneraciju i stimulaciju rasta tih istih stanica - rekla nam je <strong>Olja Martinić</strong>, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.</p><p>- Kuhanjem se kiseli kupus osiromašuje jer se obiluje vitaminima koji nisu postojani na visokim temperaturama, a dugim kuhanjem kiseli kupus postaje teže probavljiv. Sve ovo se odnosi na kupus kiseljen starom tradicionalnom metodom sa soli i u primjerenim temperaturama - dodala je.</p><h2>Kiseljenje kupusa po receptu naših baka</h2><p>Ovaj recept za domaći kiseli kupus pronašli smo u knjizi 'Knjiga za svaku ženu' koja je izdana davne 1952. godine u Zagrebu, u Hrvatskoj seljačkoj tiskari. Recept donosimo riječima kako je napisan u knjizi.</p><p>SASTOJCI: Na ovećih 60 glavica kupusa treba: 1 kg soli, sitne suhe i čiste, 2 veća korijena izrezanog hrena, 3 male šiljaste paprike (feferone) čitave, 3 dkg kumina, 1 do 2 dkg bibera u zrnu, 1 do 2 dkg borovice u zrnu 10 do 12 lovorova lista, 1 do 2 čitava klipa zrelog kukuruza (ili samo zrno), 1 do 2 dunje izrezane na listiće, 4 kiselkaste sočne jabuke izrezane na listiće.</p><p>POSTUPAK: Nakon branja tijekom sunčanih, suhih dana, kupus je prije kiseljenja odležao u suhoj, prozračnoj prostoriji dva do tri tjedna, Dio se potom naribao, a dio ostavio u glavicama, U bačvu se na dno stavio kukuruz pa dio naribanog kupusa, dio soli i ostalih sastojaka i na to glavice kupusa.</p><p>Na njih je opet išao ribani kupus i ostali dodaci navedeni na početku recepta i tako su se slagali slojevi sve dok bačva nije bila puna. Na vrh se rasporedio ostatak ribanog kupusa. Bačva se prekrila čistom platnenom krpom, a na nju se stavio okrugli komad drvene daske nešto manjih dimenzija od otvora bačve, a na to težak kamen.</p><p>U početku kupus mora biti na toplom mjestu, a kada je već provrio, stavimo ga na hladno mjesto. Zimi moramo paziti da se kupus ne smrzne, jer bi se zato kasnije brzo pokvario. Krpa, poklopac i kamen se operu vrelom vodom i opet vrati kako je prije bilo. Tako se kupus pere svakih 8 do 14 dana.</p>