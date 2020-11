To kako je kuća uređena može otkriti puno osobnosti vlasnika

<p>Mnogi ljudi navikli su osuđivati ​​druge prema njihovom izgledu i donositi površne zaključke na temelju vanjskih obilježja. Ali i sam Sherlock Holmes zavidio bi nam na nekim metodama koje ljudi koriste kako bi shvatili stvari o ljudima. I sigurno bi se složili s mišljenjem da dom odražava osobnost svog vlasnika.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje doma</p><p>Pogledajte u nastavku kako unutrašnjost stana može otkriti karakter i osobnost osobe koja u njemu živi.</p><h2>1. Biljke</h2><p>Sobne biljke koje odaberete mogu puno reći o vama. Na primjer, ljubitelji tropskih biljaka, poput aloe vere ili ljiljana, često su mirni i fleksibilni, jer se smatra da ove biljke pomažu u smanjenju stresa. Oni koji preferiraju sukulente obično su vrlo neovisni. A uzgajivači orhideja radije su bliski samo s malim krugom ljudi.</p><h2>2. Kuhinja i kupaonica</h2><p>Količina i kvaliteta vašeg kuhinjskog posuđa i hrane otkrivaju koliko ste dobrodošli. Također ukazuje volite li jesti u društvu ljudi ili više volite imati samostalan obrok. Imati hladnjak napunjen hranom uobičajeno je među impulzivnim i veselim ljudima. A ako u vašoj kupaonici pridajete puno pozornosti detaljima, to može sugerirati da više volite red nego dvosmislenost.</p><h2>3. Spavaća soba</h2><p>Boja posteljine koja vam se sviđa ukazuje na određene osobine vaše osobnosti. Na primjer, energični ljudi više vole crvene nijanse, kao i prugaste uzorke koji se tradicionalno smatraju simbolom pobune. Energični ljudi koji vole zabavu preferiraju poplune i jastuke na točkice, dok samopouzdani biraju posteljinu sa životinjskim uzorcima. No, poštivanje geometrijskih uzoraka sugerira da ste često nervozni.</p><p>Savršen red u spavaćoj sobi otkriva da volite sve pažljivo planirati. Ako u sobi u kojoj spavate ima previše nepotrebnih stvari, vjerojatno ste osoba koja uvijek voli držati zadržavati predmete i to puno duže nego što je potrebno.</p><p>Obiteljska spavaća soba, opremljena raznim elektroničkim uređajima, često se nalazi u kućama ljudi koji duboko u sebi skrivaju svoje osjećaje i izbjegavaju pravu komunikaciju.</p><p> </p><h2>4. Raspored namještaja</h2><p>Kada gosti uđu u vašu kuću, sigurno obraćaju pažnju na to kako su sofe i fotelje raspoređene u dnevnoj sobi. Ako raspored tapeciranog namještaja omogućava ljudima ugodnu komunikaciju, to znači da ste vrlo društvena osoba i duša grupe.</p><h2>5. Red i nered</h2><p>Obilje zidnih i stolnih kalendara, kao i strogo organizirane knjige i drugi predmeti, mogu se naći u domu osobe koja se svim silama trudi biti organizirana i točna.</p><p>Ali ako vam je u ladici čarapa nered, nemojte se žuriti s izgovorima i ispričavati se. Možda ste vrlo pažljivi prema detaljima kada su u pitanju ozbiljnija pitanja. Pretrpana garderoba, u kojoj možete pronaći stvari koje već dugo niste nosili, ukazuje na to da se ne možete oprostiti s prošlošću, piše <a href="https://brightside.me/" target="_blank">Bright Side</a>.</p>