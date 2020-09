To može svaka maskara: Super trik za veće trepavice

Nije stvar toliko u maskari, koliko u načinu nanošenja i slojevima, ističe stručnjakinja za "clean beauty" Sheena Yaitanes koja tvrdi da je bitno malo pričekati prije drugog, a onda i trećeg sloja, ali ne predugo

<p>- Ključan je tajming, nije toliko maskara. Bitno je da se maskara na trepavicama ne sasuši do kraja, bitno je da se ti slojevi na neki način stope. Stavite prva dva sloja, pričekajte par minuta i kad je make-up gotov, na kraju dodajte još jedan sloj - savjetuje Sheena Yaitanes.</p><p>Tumači da upravo taj posljednji sloj daje na volumenu, no treba pripaziti kako se ne bi stvorile grudice. Zato su najbolje maskare koje ujedno češljaju i odvajaju trepavice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije na licu</strong></p><p>Maskare dolaze u raznim, zasićenim varijantama, sa super tamnim pigmentima, no aplikator je jednako važan.</p><p>Aplikatori i četkice od silikona koji razdvajaju svaku pojedinu trepavicu idealni su za slojevito nanašanje maskare jer ih čine urednima.</p><p>- Pri aplikaciji maskare, bitno je da je prvi sloj super uredan, onda je lako nagraditi sljedeće slojeve - istaknula je Yaitanes za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-make-your-lashes-look-longer-with-mascara">Mindbodyandgreen</a>.</p>