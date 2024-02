Toliko ste 'napaljeni' da vas nitko ne može pratiti? Evo kako da i vama 'sjekira padne u med'

Onima s visokom libidom je teško shvatiti da netko seks ne želi pa ponekad misle da partner želi seks, samo ne s njima, objašnjava Tracey Cox, stručnjakinja za ljubavne veze i seks iz Velike Britanije, i kaže da ne treba shvaćati 'ne' preosobno jer je problem zaista u nedostatku želje.

- Osoba sa slabijim libidom nije kriva što ne slini svaki put kad vidi grudi ili se nazire biceps, kao što ni vi niste što slinite - kaže Cox i naglašava da je upravljanje proizvodnjom testosterona (visoke doze kod visokih libida, a niske kod niskih) izvan naše kontrole, te da su razni razlozi koji na to utječu.

- To kako nekog tretirate u krevetu će se odraziti i na drugim aspektima veze, a svađa oko toga tko je kriv vas neće nigdje odvesti - poručuje ova stručnjakinja i naglašava da je dobro znati i da to koliko seksa netko želi ne ovisi o tome kojeg je spola, bez obzira na to što nas društvo uvjerava, jer 'nemaju sve žene niski libido, niti svi muškarci visoki'.

Podijelila je nekoliko savjeta za ljude s jakim libidom.

Masturbirajte češće

- Da, ovo vrijedi za jedne i druge, masturbiranje potiče želju za orgazmom, ali i rješava nas napetosti - objasnila je.

Pogledajte stvari iz drugog ugla

Razmislite kako biste se osjećali da je druga strana pokazala da ne želi diranje, poljupce ili seks, kaže Cox i objašnjava da oni s većim libidom teško povjeruju da drugi stvarno moraju 'raditi na tome' da žele seks.

Neka vam tehnika bude najbolja što može biti

- Neefektivne seksualne tehnike su jedan od razloga zašto neke žene odbijaju seks, jer zašto bi netko tko nikad ne svrši stalno htio seks - upozorava Cox.

Budite njen ljubavnik iz snova, ne svoj

- Čak i ako ste odlični u tehničkom smislu, neće biti bitno ako uvijek pokušavate 'oživjeti' svoje maštarije, a ne njene - napominje Cox. Dodaje kako će partner/ica više htjeti seks ako u njemu uistinu uživa.

Obratite pažnju kad on/ona želi seks

- Koje je doba dana, što je bilo prije, tko je napravio prvi korak, sve to će vam pomoći da drugi put inscenirate poželjnu atmosferu - kaže Cox.

Promislite jeste li sigurno željni seksa

- Nemojte da vam seks bude izgovor, a zapravo želite bliskost ili maženje, ali niste znali kako to reći - upozorava Cox.

Ne tražite više nego možete podnijeti

Nemojte zahtijevati 'seksualne bakanalije', ako bi vas zadovoljio i 'griz' - kaže Cox i objašnjava da 'samo zato što njoj ne ispada jezik kad vas vidi, ne znači da joj je manje stalo'.

Dodaje i da ne biste trebali uvijek očekivati 'seksualni maraton, već se zadovoljite ponekad i seksom na brzinu, jer može biti fantastičan'.