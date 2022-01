On ima sve što mu treba. Prostor za spavanje. Dnevni boravak. Tuš. Iako je sve to pomalo neprilagođeno današnjem načinu života, kako sam kaže, njegov je dom izgrađen puno bolje, i trajat će puno dulje, od prosječne američke kuće. Da, on živi u avionu. Usred šume, u američkoj državi Oregon. I to još od 1999. godine.

Tada je Bruce Campbell za 100.000 dolara kupio avion - piše u uvodu intervjua koji je urednik i voditelj Notcasta, Ryan Clark, obavio sa Bruceom Campbellom. On kaže kako je uložio još 100.000 dolara da avion odvuče u šumu i još 15.000 dolara za njegovu obnovu, prenosi Ripley's.com.

Bruce danas ima 70 godina i živim u Hillsboru, koji je peti po veličini grad u američkoj državi Oregon, koji graniči s područjem Portlanda.

Veliki je zaljubljenik u avione

- Moji roditelji su bili časnici ratnog zrakoplovstva i rođen sam ubrzo nakon rata, a tijekom mladosti sam uvijek živio u blizini zrakoplovnih baza. Tako sam uvijek gledao mlažnjake kako vježbaju iznad moje glave i tako odlučio postati pilot. Bio sam samo privatno pilot, dakle ne pilot mlažnjaka, ili zračnih snaga. Inače sam inženjer po struci, a koncept kuće u avioni evoluirao je iz prirode mog života. Ne radi se toliko o tome da sam bio obožavatelj zrakoplova, koliko jednostavno o tome da su oni dio mog života - odgovara Campbell na pitanje o tome kako je uopće došlo do ideje da se preseli u avion.

Clarka je zanimalo je li ranije puno putovao, te je li se s avionom u kojem se nastanio odmah smjestio tu gdje je danas.

- Budući da smo ranije bili dio zračnih snaga, putovali smo od baze do baze, jer su časnici bili obučeni za različitu opremu i imali posla u različitim bazama. Nakon Drugog svjetskog rata i Hladnog rata sa Sovjetskim Savezom, bilo je dosta napeto i bilo je uobičajeno putovati. A onda, nakon fakulteta, preselio sam se u Oregon i ostao u Oregonu dosta dugo - kaže Campbell. Kaže kako se ideja o naseljavanju u avionu rodila gotovo prirodno.

- Nisam se htio ženiti, nisam htio djecu i nisam htio nikakvu hipoteku. Htio sam imati svoje stvari na jednom mjestu, kako bih mogao putovati svijetom bez puno pakiranja. Stoga sam odlučio kupio nekretninu koja je bila jeftina i znao sam da je mogu platiti. U to sam vrijeme postao iskusniji inženjer i stalno sam se pitao: 'Koji je najbolji materijal i tehnologija izrade koju mogu kupiti mojim novcem?' I jednostavno zaključio da nema usporedbe performansi između običnog doma i aviona. Zaista je istina, avion može biti savršen dom - pojašnjava.

Njegov dom trenutno je Boeing 727-200. Ovo je avion u kojem je Aristotel Onassis posljednji puta letio. Jacqueline Onassis i Ted Kennedy pratili su tijelo Aristotela Onassisa koje je ovim avionom prevezeno kući na sprovod, priča Cambell.

Kako je još uvijek samac, nije se previše trudio oko uređenja pojedinih dijelova aviona u posebne prostorije, kaže.

- Ali imam dosta fleksibilnosti ovdje u Oregonu. U osnovi, to je otvorena kabina s tim da se većina mog života odvija u stražnjem dijelu aviona. Predstoji i puno restauratorskih radova, jer u osnovi će taj avion trajati dulje nego ja. Za mene je to životni poduhvat - dodaje. Kaže kako je sasvim slučajno postao ikona onih koji danas nastoje živjeti alternativnim načinom života, jer to njemu nikada nije bio glavni cilj.

- Poštujem one koji sada grade male domove, ili istražuju alternativne načine življenja. I svakako razumijem razloge. Cilj je ostati slobodan, kako ne biste bili vezani za hipoteku i imali previše tereta u odnosu na ono što možete financirati. To ima puno smisla. Naši životi su kratki i važno je ostati fleksibilan, barem se meni tako čini. Moja filozofija je da ne želim biti zarobljen, jer tad su mogućnosti u životu vrlo ograničene. Stoga je, po mom osobnom mišljenju, najbolje izbjeći zarobljavanje - priča Cambell o svojim motivima za život u avionu.

Dodaje kako ga zabavlja činjenica da je otkad su ga mediji otkrili postao popularan i mnogi ljudi ga posjećuju.

- Od nekih sam puno naučio, a često se nasmijem kad me znaju pitati je li se moj avion samo srušio ovdje u šumi, pa sam tako uselio. Mnogi se čude kad kažem da sam ga kupio i uređivao za život, to im djeluje ludo - priča u video prilogu.