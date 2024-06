Tom Jones oženio se sa 17, a onda je stekao svjetsku slavu

Na današnji dan 1969. premijerno se počela prikazivati emisija "Johnny Cash Show". Glazbenu emisiju vodio je američki country pjevač Johnny Cash. Emisija od 58 epizoda prikazivala se od 7. lipnja 1969. do 31. ožujka 1971. godine. Gosti prve emisije bili su Bob Dylan, Joni Mitchell i Doug Kershaw. Druge poznate zvijezde koje su gostovale uključuju Lindu Ronstadt, Neila Younga, Jamesa Taylora, kao i jazz velikana Louisa Armstronga, koji je umro osam mjeseci nakon pojavljivanja u showu.

Cash je svaku emisiju započinjao uobičajenim pozdravom "Zdravo, ja sam Johnny Cash", a redoviti gosti bili su članovi njegove ekipe na turneji. To su bili njegova supruga June Carter Cash, obitelj Carter, The Tennessee Three i ostali.

Objavljen članak koji je inspiracija filmu "Groznica subotnje večeri"

Na dan 7. lipnja 1976. objavljen je članak "Plemenski obredi nove subotnje večeri", koji je bio inspiracija za snimanje filma "Groznica subotnje večeri". Članak je napisao novinar Nik Cohn u New York Magazineu.

Disko kao glazbeni stil prethodio je filmu čak pet godina, ali disko kao sveobuhvatni kulturni fenomen možda se nikad ne bi dogodio bez filma iz 1977. i njegova multiplatinastog soundtracka koji sadrži hitove koji definiraju eru kao što su "Stayin' Alive" Bee Geesa i "If I Can't Have You" Yvonne Elliman. Ono što je potpuno sigurno jest da "Groznica subotnje večeri" nikad ne bi bila snimljena da nije bilo članka u časopisu koji detaljno opisuje borbe i snove talentiranog, mladog, talijansko-američkog disko plesača i njegove otrcane pratnje u Bay Ridgeu u Brooklynu.

Rođen je britanski pjevač Tom Jones

Na današnji dan 1940. rođen je slavni britanski pjevač Tom Jones. Zbog doprinosa pop glazbi dobio je kraljičinu titulu "Sir". S nepunih 17 godina se oženio i dobio sina te naporno radio kako bi prehranio obitelj, a samo nekoliko godina kasnije pridružit će se najvećim glazbenicima tog vremena. Menadžer Gordon Mills je zaslužan za njegovu karijeru.

Prvi pravi veliki hit iz 1965. koji ga je proslavio bio je "It's Not Unusual", a nakon njega "Thunderball", naslovna pjesma iz filma o Jamesu Bondu, kod nas preveden kao "Operacija grom". Na vrhuncu slave nastupa u Las Vegasu i postaje prijatelj s Elvisom Presleyjem, a Frank Sinatra ga na jednom nastupu predstavlja kao najvećeg glazbenika ikad. Godine 1971. objavljuje hit "She's a Lady", koji je posebno za njega skladao jedan drugi velikan pop glazbe, Paul Anka. Jones je u Hrvatskoj nastupao više puta, i to u Zagrebu, Dubrovniku, a zadnje, 2022. godine, u Opatiji.

