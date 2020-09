Tončica Čeljuska: Genetika i PRP - tretmani krvnom plazmom zaslužni su za moj izgled

Poznata novinarka kaže kako se svakodnevno drži pravila njege kao i većina žena, a od posebnih tretmana redovito koristi pomlađivanje krvnom plazmom, s kojim je vrlo zadovoljna

<p>- Zbog posla koji radim navikla sam da je moj izgled često u prvom planu, ponekad i ispred pitanja koja postavljam, odnosno razgovora koji sam vodila sa sugovornikom. S jedne strane to razumijem i navikla sam da je sve što radim podložno kritici, no uvijek se pomalo i iznenadim. I pomalo mi je nezgodno kad se dogodi, jer se nekako počnem osjećati krivom zbog toga. A ne mogu biti 'kriva' za to ako dobro izgledam - kaže poznata voditeljica Tončica Čeljuska, koja je svojim outfitom i svojim cjelokupnim nastupom, posebno istaknutim dekolteom pomalo zasjenila razgovor koji je vodila s bivšom predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: I Jacques Houdek voli tretmane pomlađivanja krvnom plazmom </p><p>Haljina koju je odjenula za emisiju u tom je dijelu podosta otkrivala, pa su se brojni gledatelji javili s komentarima da je s dekoltetom i naglaskom na izgledu – pretjerala.</p><p>- Kad sam birala što ću odjenuti nisam razmišljala o tome. Naime, ta mi se haljina jako sviđa, posebno zbog boje, jer i o tome treba voditi računa da bi se na televiziji sve uskladilo i scenski. Vrlo je udobna i dok stojim dekolte uopće nije izražen, no očito se, kad sjednem, malo povuče. No, svakako nije ciljano, na koncu u svojim emisijama najčešće sam zakopčana do grla. I nadam se da nije bilo tako da bi bilo kome bilo neugodno - komentira Tončica.</p><p>U šali dodaje kako je zapravo zgodno to da je kao žena s 53 godine, majka dvije kćeri i baka, postala glavna tema zbog dekoltea, u vrijeme kad se borimo za pravo žena na dostojanstveno starenje, te na to da i u ozbiljnim godinama može biti voditeljica i pred ekranom.</p><p>- Zbog mojih kćeri i drugih mladih žena malo mi je žao što se žene uvijek promatra prvenstveno kroz izgled, no valjda se s time moramo pomiriti. Osobno sam uvijek nastojala biti relevantna i upućena u temu i trudila sam se da se vidi da radim na tome, a ako sam nekome i lijepa, to doživljavam samo plus - kaže.</p><p>Ipak, televizija je vizualni medij, ljepota žene koja se pojavljuje pred ekranom vrlo je važna, pa pitamo Tončicu koliko je to opterećenje. Koliko truda ulaže u svoj izgled i koja je tajna njezine ljepote u 50-ima? </p><p>- Imam sreću da za dobar dio svog izgleda mogu zahvaliti genetici, pa ne moram puno 'raditi' na tome, tako da se sve svodi na uobičajenu osobnu higijenu i njegu za koju vjerujem da to radi većina žena. To je nešto što bih radila i da radim na šalteru u banci, a ne na televiziji. Dakle: redovni ritual su kvalitetna noćna i dnevna krema za lice, te mlijeko ili ulje za tijelo nakon tuširanja. Nikad u životu nisam bila kod kozmetičara. Od estetskih tretmana redovito koristim PRP - tretman pomlađivanja krvnom plazmom – kaže.</p><p>Dodaje kako je to učinila zato što joj se čini da takav tretman ima medicinsko utemeljenje, odnosno koristi se u zahvatima kod kojih se potiče regeneracija različitog tkiva, pa joj djeluje logično da može potaknuti obnovu i pomlađivanje kože. </p><p>- Mogu reći i da sam zadovoljna učinkom tih tretmana – dodaje.</p><p>Iako često ne stigne vježbati koliko bi trebalo, uvjerena je da je to vrlo važno za ukupan izgled, te očuvanje mladolikog duha, pa se trudi držati rasporeda od dva do tri sata joge ili pilatesa tjedno. </p><p>- Mislim da je kretanje izuzetno važno za to da čovjek što dulje održi vitalnost, te da bismo se svi više trebali potruditi oko toga da barem svaki dan malo šetamo - dodaje. </p><p>Kad je u pitanju odjeća, Tončica kaže kako preferira domaće dizajnere, uz nekoliko talijanskih brandova koji se mogu pronaći u Zagrebu. Izbor onoga što nosi pred ekranom uvelike ovisi o činjenici da treba razmišljati o tome da se uklapa u scenografiju, pa se u tom segmentu možda i najviše prilagođava zahtjevima medija za koji radi. <br/> </p>