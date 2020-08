Toner za lice: Super formula koja osvježava i daje hidrataciju

Kao posljedica popularnosti korejskih rituala koji uključuju i do deset koraka, na beauty scenu vratio se toner, jedna od onih formula koja je nepravedno zapostavljena, a ima niz benefita

<p>Toneri su prije dvadesetak godina bili dio svakodnevne rutine, no onda su ih sa scene istisnule brojne nove formule, a sada im slavu vraća kompleksna korejska rutina, sve popularnija u čitavom svijetu.</p><p>Za te rutine specifično je korištenje niz proizvoda i slojevito nanošanje ključnih formula od kojih svaka ima svoju ulogu. Jedan od njih je i toner koji koži daje hidrataciju i svježinu, no nerijetko je obogaćen aktivnim sastojcima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Super trikovi za ujednačen ten </strong></p><p>Oduvijek je bio samo jedan od proizvoda koji se koristi usred rituala, nakon pranja lica, a prije seruma ili kreme za lice.</p><p>- Kroz povijest toner se koristio kako bi uravnotežio pH kože, nakon korištenja alkalnih sapuna za čišćenje lica. No, danas su oni mnogo nježniji te su postali kategorija za sebe - komentirala je dermatologica iz Washingtona, Rebecca Kazin.</p><p>Danas oni pripremaju kožu za kremu ili serum te dodatno odstranjuju prljavštinu koja je eventualno ostala na licu. No, ne mogu zamijeniti pranje lica.</p><p>Mnogi od tonera imaju posebne funkcije - namijenjeni su aknama, suhoći kože ili imaju anti-age ulogu. Osim toga, neki su namijenjeni samo masnoj ili samo suhoj koži.</p><p>Neki od novijih tonera imaju i glikolnu ili salicilnu kiselinu koje ujednačuju ten i smiruju masnu kožu tijekom dana, kako ona ne bi krenula s pretjeranom proizvodnjom sebuma.</p><p>Toneri sadrže brojne druge sastojke, od ružine vodice, kamilice i čajevca do aloe vere, vitamina E i biljnih matičnih stanica.</p><p>Mogu se koristiti dva puta dnevno, ujutro i navečer.</p><p>- No, ako je koža posebno osjetljiva, predlažem korištenje jednom dnevno - izjavila je Kazin za <a href="http://Toneri sadrže razne sastojke, od ružine vodice, kamilice i čajevca do aloe vere, vitamina E i biljnih matičnih stanica.">Women's Health. </a></p>