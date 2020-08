Četiri znaka da imate mješoviti tip kože i koja je najbolja njega

Koža se prema tipu dijeli na suhu, normalnu, masnu i mješovitu, a posljednju je kategoriju često najteže prepoznati. Otkrijte koji će je znakovi odati te kako je treba tretirati da bi izgledala najbolje moguće

<p>Otkrivanje kojem tipu kože pripadate je kamen temeljac za pronalazak ispravne njege, kažu dermatolozi, ističući kako to omogućuje pristup ciljanim tretmanima koji najbolje djeluju. I dok neki mogu isprve odrediti je li njihova koža suha ili masna, to nije uvijek slučaj.</p><p>Osobito je zbunjujuće prepoznati onaj tzv. kombinirani tip, odnosno mješovitu kožu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-tell-you-have-combination-skin">mbg</a>.</p><p>- Kombinirana koža je dijelom masna, dijelom suha. Tipično je masna u T zoni i vlažnija na obrazima. Dakle, iako možete primijetiti mrlje sjaja na licu, to ne mora nužno značiti i da imate masnu kožu. Umjesto toga, masna koža odnosi se na sjaj svih dijelova lica, za razliku od samo jednog ograničenog područja - objašnjava dermatologinja Jeanine Downie.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Što se tiče toga što uzrokuje mješovitu kožu, to možete zahvaliti poznatim faktorima za bilo koji tip kože - a to su dob, genetika i djelovanje hormona.</p><h2>Kako znati da vam je koža mješovita?</h2><p>Iako je ovaj tip kože najčešći, ujedno ga je i najteže prepoznati. No, dermatolozi kažu kako postoje 4 sigurna znaka s kojima to možete utvrditi:</p><h2>1. Primijetite gdje se sjajite</h2><p>Ljudi s mješovitom kožom više se sjaje u T zoni - znači čelu i nosu, dok je koža prema obrazima više suha. </p><h2>2. Provjerite vremenske prilike</h2><p>Mješovita je koža uočljivija u određeno doba godine s ekstremnijim temperaturama, kaže slavna estetičarka Lisa Guidi, vlasnica Erase Spa. Primijetit ćete da su određena područja kože suša, dok su druga područja istovremeno masnija.</p><h2>3. Napravite test sa zaštitom od sunca</h2><p>Stavljanje zaštitne kreme također vam može pomoći u dijagnozi tipa kože. Nanesite kremu s UV faktorom, a zatim nakon nekoliko minuta pogledajte gdje vam se koža sjaji. Ako su obrazi savršeno upili kremu, no čelo i nos izgledaju masno, vrlo je vjerojatno da vam je koža mješovita.</p><h2>4. Mapirajte akne</h2><p>Ljudi s kombiniranom kožom također su skloniji aknama i upalnim procesima duž T zone, gdje postoji veća količina sebuma i pore se češće začepljuju.</p><h2>Kako njegovati kombiniranu kožu</h2><p>Ključ njege za kombiniranu kožu je istovremeno tretiranje masnih i suhih područja. Trebat će vam proizvodi za pročišćavanje kako biste prodrli u pore i uklonili višak ulja, no opet ne previše da dodatno ne isušite kožu.</p><p>To je posao pronalaska savršene ravnoteže, za što su potrebni pravi sastojci njege, tj. pronalaska prave kombinacije proizvoda.</p><p>Dermatolozi ističu nekoliko savjeta za njegu:</p><h2>Nježni piling je ključan</h2><p>Bez obzira koje proizvode odabrali - sredstva za čišćenje koja sadrže AHA i BHA kiselinu su sjajni dodaci mješovitoj rutini kože, osobito ako ste suočeni s pojavom akni.</p><p>Glikolna kiselina također je od velike pomoći, jer popravlja teksturu i tonus kože. No, ako vam je koža osjetljivija, tada je bolje koristiti mliječne kiseline koje su nježnije prema koži.</p><p>Bez obzira na to, pazite da ne pretjerate s pilingom, a pretjerano isušivanje kože primijetit ćete po tome što će se ona odjednom početi više mastiti, kako bi nadoknadila hidrataciju.</p><h2>Uravnotežite je umirujućim sastojcima</h2><p>Budući da je kombinirana koža obavezno na nekim dijelovima suha, spriječite njenu dehidraciju pronalaskom hidratantne kreme koja je lagana za kožu, a opet radi 'posao'. Najbolje je birati neku na bazi vode te obratiti pozornost da nije komedogena.</p><p>Za dodatnu hidrataciju koristite termalne vode u spreju, a njih je dobro pošpricati na lice i nakon čišćenja, prije nanošenja kreme.</p><p>Umjesto tonika, radije koristite micelarnu vodu za čišćenje, a proizvode na bazi ulja bolje je izbjegavati.</p>