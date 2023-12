Top 10 domaćih destinacija za zimski izlet: Tu je i ledeni disco

Pripremite dobru volju i zimsku odjeću jer vas odlična izletišta i sanjkališta čekaju diljem zemlje, a puno njih još uvijek nije doživjelo svojih pet minuta slave. Donosimo vam 10 odličnih domaćih destinacija na koje se možete zaputiti i provesti idealan zimski vikend ili praznike, zabavljati se na snijegu i jesti mnoštvo tradicionalnih hrvatskih specijaliteta, kao i uživati u vrućoj spa ponudi. Za snježne pahulje ne morate ići izvan granice, kao ni za prirodne ljepote koje oduzimaju dah.

Na dva sata od Zagreba, Splita i Rijeke te nepuni sat od Zadra smjestilo se popularno Izletište Cvituša u Lovincu u Lici pored Svetog Roka. Omiljena je destinacija Dalmatinaca u zimskom periodu, a u ljetnom svrate turisti iz cijele Europe, ali i svijeta.

- Imamo uređeno sanjkalište i topove za umjetni snijeg te restoran u kojem nudimo standardna, ali i tradicionalna jela. Otvorili smo izletište prije devet godina i Lovinac je svakako živnuo od tada - kaže nam vlasnik izletišta Hrvoje Račić.

Foto: Privatni album

Osim sanjkanja, možete se iskušati i u ziplineu, a u okolici se nude super uređene biciklističke staze. Za sanjke ne trebate brinuti jer ih možete unajmiti na samom sanjkalištu. U restoranu su vikendom organizirane zabave i nerijetko pjevaju domaći tamburaški sastavi ili glazbu puštaju DJ-i pa je fešta svakako zagarantirana. Od jela svakako se ističe lička pizza s krumpirom i slaninom, lička šnicla i knedle sa šljivama. Na sanjkalištu vas ne može uhvatiti hladnoća jer tu je i Medin bar s odličnim domaćim rakijama, kao i vatrica na otvorenom za ugrijati ruke. Ovaj vikend počinje i Lovinački advent, i to u subotu, 9. prosinca u 14 sati. Uz tamburaše, domaći OPG-ovci ponudit će svoje proizvode.

Foto: Privatni album

Tema ove subote je "Rakija" pa žestokog domaćeg pića neće nedostajati, kao ni ličkih pola.

Što se tiče smještaja, u blizini se nalazi hostel Sveti Rok, ali i pregršt obiteljskih kuća i apartmana za odmor. Na području Općine Lovinac možete posjetiti ostatke japodskih gradina, ruševina utvrde Štulića kulina ili izvor Banice. Blizu su i Cerovačke špilje, PP Velebit te NP Paklenica.

Foto: Privatni album

Ako ste željni netaknute prirode i pogleda koji zaustavljaju dah, zaputite se na najveći vrh Samoborske gore, Japetić. Na visini od 879 metara je omiljeno izletište planinara, a s brojnim zaštićenim i ugroženim biljnim vrstama bukova je šuma na vrhu Japetića zaštićena još 1975. godine kao rezervat šumske vegetacije. S ovog prekrasnog vrha možete vidjeti Prigorje, Žumberak, Pokuplje i Klek, a ako ste sretnici i stignete na vrh te se popnete na 12 metara visoki vidikovac na lijep i sunčan dan, možda ćete u daljini vidjeti i Alpe. Prespavati možete u Planinarskom domu Žitnica, u kojemu vas čeka raznovrsna ponuda hrane i pića, kao i odlično društvo.

Foto: SINIŠA SLUKAN

Zimski izlet

Na samo pola sata od Zagreba ne zaboravite na Advent u Križevcima. Prekrasan grad u vama će probuditi pravi božićni duh. Osim lijepog ugođaja, tu su i zabavni program, kao i klizalište na otvorenom. Ove subote, u 19 sati, očekuje vas čak i ledeni disco. Za one koji obožavaju planinarenje križevački kraj prava je meka. Tu su dobro obilježene planinarske staze i putevi do kojih vodi planinarski dom na Kalniku, u kojemu se služe domaći specijaliteti. Ponuda su isključivo domaća hrana i specijaliteti kraja.

Foto: Damir Spehar / PIXSELL

Rastoke u Slunju čarobne su u svako doba godine, a u ovo blagdansko vrijeme nećete ništa manje uživati nego što biste ljeti. Dapače, žubor vode pod lampicama postaje prava mala bajka. Delicije ovoga kraja još su slađe u blagdanskom ozračju. Slunj nudi vožnju autobusom Djeda Božićnjaka, koncerte na gradskom trgu, ali i radionice izrade tradicionalnih ukrasa. Osim samog Adventa, ne zaboravite da se u blizini nalazi izvor rijeke Slunjčice. Navigacija će vas odvesti do jednog lovačkog doma u okolici Slunja, zatim se kratko pješice spuštate do izvora, gdje ćete pronaći pravi raj na zemlji. U restoranima u Slunju i na Rastokama možete kušati prava domaća jela, a kiseli kupus, sarma i restani krumpir ugrijat će vas u ovim hladnim danima nakon što udahnete čist i hladan zrak u ovoj predivnoj prirodi kordunskog kraja.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Uz prekrasne Rastoke, na manje od pola sata udaljenosti nalaze se nezaobilazna Plitvička jezera koja su posebno čarobna zimi. Manje turista i bijeli pokrivač na prekrasnim slapovima čini Plitvice idealnom destinacijom za izlet. Cijene ulaznica drastično su niže nego u toploj sezoni, a uz neponovljive prirodne ljepote, čeka vas i bogata ponuda.

Hotel Jezero nudi ponudu s uključenim ulaznicama za Nacionalni park, a kako ističu na službenim stranicama, možete uživati u masaži, jahanju na ranču Terra, posjetiti Kuću Velebit i kupiti proizvode tradicionalne proizvodnje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Vlainić. Restoran Lička kuća čeka vas sa specijalitetima poput ličkih sireva, tradicionalne juhe ili posebno pripremljene janjeće pljeskavice.

Foto: Bruno Fantulin/Pixsell

Park prirode Učka za svoje posjetitelje je još prošle godine otvorilo Centar Poklon u kojem se na zabavan i edukativan način želi podići svijest posjetitelja o važnosti prirode i potrebi njezine aktivne zaštite. Na oko 1200 četvornih metara nalaze se interpretacijski, edukacijski, turistički, konferencijski i uredski sadržaji, piše na stranicama Parka prirode Učka. Sadržaj je podijeljen u tematske cjeline: U planini, Dom, Fascinacija, Inspiracija i S vrha Učke. Cjeline na zabavan i edukativan način prikazuju prirodno i kulturno-povijesno bogatstvo Učke i Ćićarije. Centar radi svaki dan tijekom cijele godine.

Foto: Nel Pavletić Gorički/Pixsell

Ako ste se poželjeli dobre slavonske rakije, finih vina i pokojeg bećarca - Pleternica je pravo odredište za vas. Od sadržaja posebno se ističe interpretacijski centar Terra Panonica. Stalna izložba na suvremeni i inovativan način priča priče o prirodnoj baštini grada i Požeško-slavonske županije. Pomoću VR naočala u sekundama ćete biti preneseni u prošlost više od 24 milijuna godina i zaronit ćete do samog dna Panonskoga mora, dok ćete pomoću tableta upoznati biljne i životinjske vrste. Za one koji vole dobre stihove svakako je preporuka Muzej bećarca, gdje možete naučiti kako otpjevati deseterac, a tu su i bećarske karaoke. U Pleternici je bećarac u genima, a on je tema i Adventa. Advent u bećarskom šoru je poseban program u Pleternici, kad se možemo vratiti u neka prošla vremena kad su šorom šetali bećari pjevajući bećarce, a po kućama i crkvama pjevale se stare tradicionalne božićne pjesme.

Foto: Ivica Galoić/PIXSELL

Omiljena zagrebačka gora rezervirana je najčešće za kratke izlete od nekoliko sati ili odličnu šetnju, no Sljeme se vrlo lako može pretvoriti u prekrasnu vikend destinaciju. Za ljubitelje sanjkanja i skijanja Sljeme je idealno, a možete prespavati u nekoliko objekata poput Hotela Tomislavov dom ili turističkih apartmana Snježna kraljica, u kojima možete pronaći i bazene, saune te hidromasažne kade za opuštanje nakon igre u snijegu. Kušajte sljemensku gibanicu, ručno rađene savijače ili štrukle i pobjegnite od gužve iz grada.

Foto: SINIŠA SLUKAN

Prekrasna priča o jednome malom skijalištu smjestila se na samo kilometar od Ogulina, u selu Vučići, gdje se nalazi istoimeno skijalište: 450 metara skijaških staza s dvije vučnice, 100 metara sanjkališta, rasvjeta za noćno skijanje na cijelom skijalištu, pomoćni objekti za okrjepu posjetitelja, klupska prostorija, vlastiti stroj za uređenje skijališta i sustav s topom za umjetno zasnježenje - za sve su zaslužni vrijedni volonteri Ski kluba Ogulin, koji su svoje vrijeme, novac i donacije uložili u skijalište.

Foto: SKI KLUB OGULIN

- Tu su se nekad sanjkali i skijali naši djedovi i očevi, pa smo odlučili raskrčiti tu jednu livadu i napraviti skijalište. Sve je odrađeno volonterski, a ove godine nam je već 13. sezona - ispričao nam je Darko vučić, predsjednik Ski kluba, koji nam je ponosno rekao da od 150 članova njih 80 čine djeca.

Foto: SKI KLUB OGULIN

Uz vučnice, na stazi mališane čeka i topli čaj za okrjepu, a bogata gastro ponuda posjetitelje čeka u restoranima u obližnjem Ogulinu.

Za one koji ne traže samo prirodne ljepote, oduševit će prekrasni dvorac Trakošćan i njegovo jezero kad su pod snježnim pokrivačem. Bajkoviti dvorac i njegova okolica udaljeni su sat vremena od Zagreba, a nakon povijesnog razgleda unutrašnjosti možete uživati u mnoštvu restorana u neposrednoj blizini.

Foto: matija habljak/Pixsell

Od bakinih jela u novom ruhu, preko zagorske juhe pa sve do tradicionalnih deserata i odlične ponude vina, možete uživati u samom dvorcu ili dok gledate na njegove zidine.