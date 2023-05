Top 10 neseksualnih načina da vi i partner spasite svoju vezu

Postoje mnogobrojni parovi za koje se čini da su duboko povezani dok se s druge strane neki bore da spase brak s ruba razvoda. Nije rijetkost da izgubite iskru i emocionalnu bliskost potrebnu za održavanje zdravog braka zbog nedostatka pažnje. Međutim, moguće je ponovno se povezati sa svojim partnerom i vratiti ljubav koju ste ranije imali.

Jedna od glavnih stvari kada je riječ o braku je da ga postavite kao prioritet i da se više usredotočite na atribute svog partnera, a ne na njegove mane. Još jedan važan princip koji pomaže ojačati brak je postavljanje nekih rituala koji nisu seksualni, ali održavaju strast.

Autor i terapeut Zach Brittle, objašnjava kako neki rituali također pomažu osigurati da veza bude jedinstvena. On tvrdi da bi neki parovi mogli dovesti u pitanje vrijednost ovoga, ali da sklapanje dogovora o održavanju rituala može unijeti zabavu u brak čak i ako jedan ili oba partnera nisu baš raspoloženi za povezivanje zbog svojih zauzetih rasporeda.

Na primjer, dijeljenje šestominutnog poljupca svaki dan kad se ponovno nađete može povećati emocionalnu i fizičku intimnost. Ako je jedan partner fizički nježniji, to zadovoljava njegov ljubavni jezik fizičkog dodira i pomaže da ostanete bliski.

Održavanje emocionalne ljubavi u braku, prema stručnjaku za veze dr. Garyju Chapmanu, čini život ugodnijim i moćno je sredstvo za komuniciranje bračne ljubavi.

Kako obnoviti iskru koja je nekoć postojala sa supružnikom?

U mnogim slučajevima fizički dodir koji nije seksualan može potaknuti strast čak i kada ne vodi do seksualne intimnosti. Vođenje ljubavi s partnerom riječima i razgovor o ljubavi, naklonosti i divljenju je oblik predigre i može poboljšati intimnost u braku. Razgovor o osjećajima i željama svakako može začiniti stvari kada se nagomilaju zahtjevi posla, djece i kućanstva.

Biti senzualniji u komunikaciji uključuje razgovor o tome koliko vas on ili ona privlače i čemu se veselite dok ste sami kasnije tijekom dana. Reći nešto poput 'Volim kad se mazimo na sofi i puno dodirujemo' može poboljšati vašu emocionalnu intimnost.

Evo 10 neseksualnih načina da spasite svoju vezu od umiranja:

1. 'Okrenite se prema' partneru umjesto da se 'okrenete od' njega ili protiv njega

Prema dr. Johnu Gottmanu, sklonost da se okrenete prema partneru kada traži konekciju znači da ste dobri u slušanju i pokazivanju empatije. To je temelj ljubavi i intimnosti u braku. 'Okretanje od', ignoriranje i okretanje protiv, odnosno obrambeni stav ili isključivanje, rađaju nepovezanost i ljutnju.

2. Njegujte naklonost i divljenje

Podsjetite se na pozitivne kvalitete partnera - čak i ako prihvatite da on ima mane. Izrazite svoje pozitivne osjećaje i komplimente naglas nekoliko puta dnevno.

3. Potražite zajednički jezik kada se ne slažete i shvatite da je važnije poticati dobru volju nego biti 'u pravu'

Zapitajte se biste li radije bili 'u pravu' ili bili sretni? Saslušajte partnerovu stranu priče i pokušajte razumjeti njegovu ili njezinu perspektivu.

4. Budite ranjivi

Prava intimnost zahtijeva da budete autentični čak i ako je to zastrašujuće. Sljedeći put kada budete u iskušenju da se zatvorite ili budete obrambeni, istražite emocije koje vam dolaze i podijelite ih sa svojim supružnikom. Prihvatite da on ili ona možda neće moći odgovoriti na ohrabrujući način u tom trenutku i pokušajte odbaciti očekivanja za odgovorom punim ljubavi, jer on može doći kasnije.

5. Uspostavite otvoreni dijalog o nedoumicama

Nemojte se iznenaditi ako neke od rasprava budu žestoke, osobito oko gorućih pitanja poput novca, kućanskih poslova, odmora, tazbine itd. Ključ uspješnog braka je znati kada popustiti, otići i moći uzeti pauzu kad se osjećate preplavljeni.

6. Popravite vezu nakon sukoba

Ne ostavljajte po strani ljutnje koje mogu uništiti vaš odnos. Sukob je neizbježan, a parovi koji ga nastoje izbjeći u opasnosti su od stagniranja odnosa. John Gottman otkrio je u svojih 40 godina istraživanja da se 69% sukoba ne riješi, ali se njima može uspješno upravljati. Učenje načina da se vratite na pravi put nakon nesuglasica potaknut će vašu strast i ojačati vaš brak.

7. Provedite vrijeme s partnerom na nove načine

Na primjer, mijenjajte teme na nešto nepovezano, koristite humor za smanjivanje napetosti i pružajte partneru znakove uvažavanja. Ne treba trajati više od nekoliko minuta, ali je vrijedno ulaganja u odnos.

8. Idite zajedno na godišnji odmor bez djece i rodbine

Ako imate ograničen budžet, pokušajte s kampiranjem ili planirajte bijeg za vikend u odmaralištu u blizini vašeg doma.

9. Vježbajte ponovno fizičko povezivanje

Kada date intiman poljubac, to nije samo susret usana. Obično uključuje dodir s nekim drugim dijelom tijela, tj. ruku na obrazu, ruku na kosi i zagrljaj itd. Dodatna točka fizičkog kontakta tijekom poljupca s partnerom stvara dublji osjećaj intimnosti.

10. Povećajte fizičku naklonost

Držite se za ruke s partnerom, masirajte ga i pokažite ljubav dodirom. Prema autoru dr. Koryju Floydu, fizički kontakt oslobađa hormone dobrog osjećaja. Držanje za ruke, grljenje i dodirivanje mogu osloboditi oksitocin (hormon povezivanja) koji smanjuje bol i izaziva umirujući osjećaj. Tjelesna ljubav također smanjuje hormone stresa - snižava dnevne razine hormona stresa kortizola. Najbolji način da svoj brak održite ispunjenim i strastvenim jest uspostaviti rituale koji će ojačati vašu duboku ljubav i intimnost kao para.

- Parovi koji se intimno dobro poznaju, i koji poznaju ono što se jedno drugome sviđa, i ne sviđa, te poznaju međusobne osobine ličnosti, nade i snove su parovi koji uspijevaju - objašnjava dr. John Gottman.

Čak i ako niste privržena osoba, povećanje fizičke privrženosti i emocionalnog usklađivanja može vam pomoći da održite duboku, značajnu vezu, donosi YourTango.