Top 11 znakova da ste ovisni o ljubavi - ali, na nezdrav način

Michelle Zelli (56) trebalo je čak 40 godina da shvati kako je zapravo ovisna o ljubavi. Kroz sve te godine išla je iz jedne toksične veze u drugu. Srce joj je bilo slomljeno nebrojeno puta.

Kada je shvatila gdje je zapravo problem, u njoj samoj, našla je i način kako "se izliječiti". Shvatila je da njezina ovisnost o ljubavi zapravo vuče korijenje iz djetinjstva koje joj je bilo jako teško.

Kako je odrastala gubila je samopouzdanje i bila gladna ljubavi, jer joj je silno nedostajala. Imala je snažnu potrebu biti s nekime bliska pa je za malo dodira i pokoju, rijetku lijepu riječ, muškarcima dopuštala svašta.

"Ozdravila je" kada se posvetila sebi i svojim potrebama. Danas je nova žena koja je prevladala svoje emocionalne blokade i pomaže drugima kao psiho - duhovna trenerica.

Otkrila je kako prepoznati ovisnost o ljubavi, odnosno život u toksičnoj vezi:

1. Gubite sebe dok ste s nekime

Neprestano se pitate što vaš partner/partnerica razmišlja, kako se osjeća i što radi u vezi. Vi gledate život kroz naočale nekoga drugoga, ali ne na empatičan način, već na posesivan.

S druge strane prilično ste nesvjesni kako se mijenjate i tko postajete, da to više niste vi.

2. Zanemarujete obitelj i prijatelje

Oni se jednostavno više ne uklapaju u vaš raspored i prohtjeve, jer uvijek morate biti spremni biti u društvu partnera/partnerice, kada god se ukaže prilika za to.

Posve ste opsjednuti, kao da vam netko šapuće na uho: "Iskoristi priliku, uzmi sve što možeš, vjerojatno neće trajati dugo, kao niti s ostalima.".

3. Mijenjate se onako kako mislite da on/ona želi

Zaboravljate tko ste, što volite i što želite te se pretvarate u ono što partner želi (ili vi mislite da priželjkuje). Na primjer, žene ovisne o ljubavi često privlače muškarce koji se "hrane" kritiziranjem, nametanjem osjećaja krivnje i srama.

Često privlače narcisoidne muškarce kojima su takve žene savršene jer vole kada je netko ovisan o njima, kada im se divi i stavlja ih na prvo mjesto, prenosi healthista.com.

4. Nakon druženja s njim/njom ste izmoždeni

Kao da je netko isisao energiju iz vas svaki put kada ste s partnerom. Shvaćate da nije karizmatičan, atraktivan, osjećajan ili pažljiv kakav vam je ostao u sjećanju s početka veze. Ovo je siguran znak da ste se zapravo zaljubili u svoju fantaziju, ne u realnu osobu.

5. Neprestano sumnjate u sebe

Sumnjate u vlastitu dostojnost ljubavi i pažnje, skoro uvijek se osjećate nekako podijeljeno, izvan ravnoteže, pa čak i malaksalo. Potrebno vam je puno energije da se ne bi neprestano osjećali neodgovarajuće ili da niste vrijedni tuđe ljubavi.

6. Tolerirate loše ponašanje partnera

Dopuštate ono što inače nikome ne bi dopuštali. Na primjer, partner/partnerica nestane na nekoliko dana ili čak mjeseci pa se naglo pojavi kao da ništa nije bilo. Možda s vama razgovara bezobrazno, vrijeđa vas, ismijava, ponižava...

Nije ga/nju briga za vaše potrebe, a čak vas može kriviti za svoje nedostatke. Sve podnosite, čak i kada postaje sve lošije. Više ne poznajete osobu u koju ste se pretvorili.

7. Uvijek brinete kako ga/nju zadovoljiti

Toliko vremena razmišljate i brinete o tome kako partnera/partnericu usrećiti da ste posve zaboravili na sebe i vlastite želje, potrebe...

S druge strane, koliko god se vi trudili, on/ona postaje sve neugodniji i kritičniji, na različite načine iskazuje nezadovoljstvo vama. Moguće je i da se ponaša manipulativno izazivajući u vama zbunjenost, dezorijentiranost.

8. Ignorirate znakove upozorenja

Poput verbalnog zlostavljanja u koje čak počinjete vjerovati. Na primjer, govori vam da ste ludi ili nesposobni, a vi pomalo mislite da ste zaista takvi i zaslužujete da se on/ona tako ponaša prema vama.

Svjesni ste da to nije ispravno i vodi vas u ponor, ali ignorirate znakove upozorenja, čak i kada vas prijatelji i obitelj upozore na to. Čak se i udaljavate od ljudi kojima je stalo do vas jer znate da su u pravu.

9. Izmišljate isprike za nju/njega

Ispričavate se zbog ponašanja partnera/partnerice, zbog bezobraštine, laganja, nepouzdanosti, nebrige... Vjerujete da će ga/nju vaša ljubav promijeniti, ali to se neće dogoditi.

10. Izvan kontrole ste stalno

Život vam se svodi na to da više ne znate tko ste niti kamo idete. Osjećate se kao da ste izgubili kontrolu nad svojim životom. U glavi vam konstantno vlada zbrka.

11. Stalno je neka drama

Zapravo, kao da iz jedne drame uskačete u drugu, i tako konstantno - suze, borbe, tuga, svađa... Sve to često postaje kao predigra, prije nevjerojatnog, intenzivnog i strastvenog seksa. Ali, sve vas to užasno iscrpljuje, a to ne čudi - to nije zdrav ljubavni odnos.