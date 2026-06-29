Top 20 ljetnih recepta za koje uopće ne morate paliti štednjak

Ljetne vrućine često nas odvraćaju od dugotrajnog kuhanja, no to ne znači da morate odustati od ukusnih i zasitnih obroka. Donosimo 20 jednostavnih recepata koji se pripremaju brzo, a većina njih ne zahtijeva paljenje pećnice ili štednjaka
U nastavku pogledajte 20 jednostavnih ljetnih recepata.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 20 jednostavnih ljetnih recepata. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 20 jednostavnih ljetnih recepata.
| Foto: 123RF
HUMUS.
Sastojci:
1 šalica kuhanog slanutka
4 - 5 režnjeva češnjaka
sol
8 žlica maslinovog ulja
3 žlice soka limuna
4 žlice sjemenki sezama ili tahinija
Priprema:
Kuhani i ohlađeni slanutak stavite u zdjelu. Maslinovo ulje i sjemenke sezama zajedno sameljite u pastu kako biste dobili tahini, ili iskoristite kupovni. No hummus se može napraviti i bez tog sastojka, pa ukoliko niste ljubitelj sezama, jednostavno preskočite ovaj dio.
Tahiniju dodajte slanutak, češnjak, sok od limuna i maslinovo ulje (najmanje 5 - 6 žlica) te sameljite u glatku pastu.
Na kraju prebacite u zdjelicu u kojoj ćete poslužiti hummus, lagano nakapajte limunovim sokom i dodajte prstohvat mljevene crvene paprike.
| Foto: Arx0nt
GAZHPACHO OD KRASTAVCA.
Sastojci:
2 velika krastavca
2 šalice jogurta
2 žlice maslinovog ulja
limunov sok
prstohvat soli, papar, kopar
Priprema:
Očistiti krastavce i narezati na manje komade.
Staviti krastavce, jogurt i malo limunovog soka u blender i izmiksati.
Izlijte u posudu, dodajte soli, papra i kopar pa stavite u hladnjak.
| Foto: 123RF
TORTILJA S OSTATKOM MESA.
Sastojci:
ostaci mesa od prethodnog dana - piletina, govedina iz juhe, svinjetina
4 tortilje od brašna
1/4 šalice krupnog plavog sira
1/4 šalice narezane zelene salate
na sitno narezana jedna paprika
na sitno rezana jedna rajčica
Umak:
1 kiselo vrhnje
prstohvat peršina
sol i papar po želji
Po želji - naribani sir Cheddar
Priprema:
Nasjeckajte pileće meso na male komadiće od i stavite u zdjelu. Prelijte umak preko mesa i pomiješajte.
U svaku tortilju stavite malo nasjeckanog mesa, plavi sir i zelenu salatu. Zamotajte svaku tortilju i po želji učvrstite čačkalicom.
Uživajte odmah ili čuvajte do 3 dana u hladnjaku i jedite hladno ili podgrijano u mikrovalnoj.
| Foto: 123RF
MATOVILAC S JABUKOM I AVOKADOM.
Sastojci:
1/4 šalice nezaslađenog soka od jabuke
2 žlice soka od limuna
1 žlica ulja uljane repice
2 1/4 žličice smeđeg šećera
1/2 žličice Dijon senfa
1/4 žličice cimeta
1/4 žličice muškatnog oraščića
1 srednja crvena jabuka, nasjeckana
1 avokado, nasjeckan
1 paket matovilca
Upute:
Pomiješajte sok od jabuke, sok od limuna, ulje, smeđi šećer, senf, cimet i muškatni oraščić u velikoj zdjeli za salatu. Dodajte jabuku i avokado i promiješajte. Dodajte matovilac i promiješajte neposredno prije posluživanja.
Ukusno jelo može se pripremiti i bez paljenja pećnice ili štednjaka. Poslužite se malim trikovima i ovoga vrućeg tjedna pripremite zasitna jela s minimalno truda.
Poslužite se bjelančevinama poput slanutka, graha i graška, ali i tune, koje možete kupiti već kuhane u konzervi. Te namirnice možete sljubiti s tortiljama i kruhom, koji ne iziskuju termičku obradu. Na raspolaganju vam je i kus-kus, koji se može pripremiti pomoću kuhala za vodu.
Imamo nešto i za ljubitelje slatkog – sočni cheesecake s čokoladom i Nutellom, ali i zobenu kašu s voćem i orašastim plodovima koja se priprema u hladnjaku preko noći.
| Foto: 123RF
ZOBENA KAŠA BEZ KUHANJA.
Zobena kaša sjajan je izbor za doručak. No rijetko tko uživa u vrućoj kaši kada se temperature u termometru popnu do neslućenih granica. Tada na scenu stupaju overnight oats, odnosno zobena kaša koja se priprema bez kuhanja.
Zobene pahuljice ostavljaju se da odstoje u mlijeku ili drugoj sličnoj tekućini preko noći – u hladnjaku. U tom postupku one omekšaju i postanu ugodne za jelo. Sljubiti ih možete s različitim voćem, orašastim plodovima, sjemenkama i zaslađivačima.
| Foto: Dreamstime
PROTEINSKA MEKSIČKA SALATA.
Kad su vani paklene vrućine, okrenite se zasitnim jelima sastavljenima od namirnica biljnog porijekla, poput onih koji se mogu naći u ovoj proteinskoj salati nadahnutoj meksičkom kuhinjom kao što su grah, kukuruz, avokado, rajčice, krastavci i slično.
| Foto: 123RF
Čokoladni cheesecake bez pečenja
Počastite se raskošnim cheesecakeom od čokolade i Nutelle! Riječ je o slastici koja se priprema bez paljenja pećnice. Dovoljno je sastojke smiksati u blenderu ili sjeckalici, složiti ih u kalup i ostaviti da se dobro ohlade kako biste dobili kremast i neodoljiv desert.
Sastojci
Za podlogu:
* 250 g čokoladnih keksa
* 100 g otopljenog maslaca
* 1 žlica kakaa (po želji)
Za kremu:
* 500 g krem sira
* 200 g Nutelle
* 150 g tamne čokolade (otopljene i malo ohlađene)
* 200 ml slatkog vrhnja za šlag
* 80 g šećera u prahu
* 1 žličica ekstrakta vanilije
Za dekoraciju:
* naribana čokolada
* sjeckani lješnjaci
* čokoladni preljev ili Nutella
* svježe maline ili jagode (po želji)
Priprema:
1. Sameljite čokoladne kekse i pomiješajte ih s otopljenim maslacem. Dobivenu smjesu utisnite na dno kalupa promjera 22 do 24 centimetra te stavite u hladnjak na 15 minuta.
2. Istucite slatko vrhnje u čvrsti šlag i ostavite sa strane.
3. U drugoj posudi izmiksajte krem sir, Nutellu, šećer u prahu i vaniliju. Dodajte otopljenu čokoladu pa kratko izmiješajte dok ne dobijete glatku kremu.
4. Ručno umiješajte tučeno slatko vrhnje kako bi krema ostala prozračna.
5. Kremu rasporedite preko ohlađene podloge, poravnajte površinu i stavite cheesecake u hladnjak na najmanje šest sati ili u zamrzivač na dva do tri sata.
6. Prije posluživanja ukrasite naribanom čokoladom, sjeckanim lješnjacima, čokoladnim preljevom ili svježim bobičastim voćem.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KUS-KUS S TUNOM.
Da biste skuhali kus-kus, ne morate paliti štednjak – dovoljno je vodu zagrijati u kuhalu za vodu i preliti je preko sitnih zrnaca pšenične krupice te pustiti da se namače oko pet minuta. Pomiješajte tako pripremljeni kus-kus s tunom iz konzerve i svježim povrćem po želji.
| Foto: 123RF
TORTILJA SA SIROM, PESTOM I SLANUTKOM.
Slanutak je sjajan izvor bjelančevina biljnog porijekla. Sljubite ga s nešto mozzarelle, a sve zajedno začinite zelenim pestom koji ste kupili u trgovini. Narežite nešto rajčice (ili nekog drugog svježeg povrća po želji) i zamotajte u tortilje. I to je to.
| Foto: 123RF
CARPACCIO OD TIKVICA.
Carpaccio od tikvica jednostavno je i svježe ljetno predjelo ili salata kojoj intonaciju daju tikvice – umjesto tanko rezane junetine. Uz sol, papar i malo limuna, sve što vam treba je nekoliko kapi vrhunskoga ekstradjevičanskog maslinova ulja, malo finoga sira poput fete, nekoga kozjeg sira ili parmigiana reggiana, nešto začinskoga bilja i orašastih plodova po vašem izboru.
| Foto: 123RF
BOGATI SENDVIČ.
Sastojci:
1 kraj kruha od cjelovitog zrna pšenice, prerezan na pola
2 ili više listova iceberg salate
6 listova svježeg bosiljka
1 tanko narezana rajčica
2 tanke ploške crvenog luka
50 grama dimljenog Provolone sira
1/2 čajne žličice balzamičnog octa
crni papar
Priprema:
Tostirajte polovice pita kruha u tosteru. Poslažite listove salate, bosiljak, rajčicu, luk i sir i rasporedite ih između 2 polovice. Pospite balzamičnim octom i svježe mljevenim paprom. Poslužiti.
| Foto: 123RF
KREMASTI VOĆNI DESERT.
Sastojci:
120 gr mekanog krem sira
1/2 šalice običnog jogurta bez masnoće
1 čajna žličica šećera
1/2 čajne žličice ekstrakta vanilije
1 konzerva mandarina, ocijeđenih
425 grama narezanih breskvi u vodi, ocijeđenih (iz konzerve)
425 grama komadića ananasa iz konzerve
4 jušne žlice kokosovog brašna
Priprema:
U maloj zdjeli pomiješajte krem sir, jogurt, šećer i vaniliju. Koristeći električnu miješalicu na velikoj brzini, tucite dok smjesa ne postane glatka.
Ocijedite voće iz konzerve. U posebnoj zdjeli pomiješajte mandarine, breskve i ananas. Dodajte smjesu od krem sira i sjedinite. Pokrijte i stavite u hladnjak dok se dobro ne ohladi.
Prebacite u zdjelu za posluživanje ili pojedinačne zdjelice. Ukrasite kokosom i odmah poslužite.
| Foto: 123RF
EGZOTIČNI SMOOTIE.
Sastojci:
1/3 avokada (mesnati dio)
1/3 manga (mesnati dio)
pola banane
polovica komorača
2 male žlice meda
2 male žlice sjemenki lana
mljeveni cimet
kurkuma
2 dcl zelenog čaja
Priprema:
Skuhati zeleni čaj i ostaviti da se ohladi (ako ste u žurbi umjesto zelenog čaja možete koristiti vodu). Voće i povrće narezati. Dodati med, lan, začine i zeleni čaj (količinu po želji, ovisno kakvu gustoću želite). Izmiksati, uliti u čašu, izmiksati štapnim mikserom i uživati u čarobnom okusu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GRČKA SALATA S FETOM
Sastojci:
* 2 rajčice
* 1 krastavac
* 1 zelena paprika
* 1 manji crveni luk
* 150 g feta sira
* šaka crnih maslina
* 3 žlice maslinovog ulja
* 1 žlica vinskog octa
* origano
* sol i papar
Priprema:
Povrće narežite na krupnije komade i stavite u zdjelu. Dodajte feta sir narezan na kockice i masline. Začinite maslinovim uljem, octom, origanom, soli i paprom te lagano promiješajte. Poslužite dobro ohlađeno.
| Foto: PR
AVOKADO PUNJEN TUNOM.
Sastojci:
* 2 zrela avokada
* 1 konzerva tune
* 2 žlice grčkog jogurta
* sok pola limuna
* 1 mladi luk
* svježi peršin
* sol i papar
Priprema:
Prerežite avokado na pola i izvadite košticu. Tunu pomiješajte s jogurtom, limunovim sokom, sitno nasjeckanim mladim lukom i peršinom. Začinite po želji i smjesom napunite polovice avokada. Poslužite odmah.
| Foto: AI
BRUSCHETTE S RAJČICOM I MOZZARELLOM
Sastojci:
* 1 baget ili ciabatta
* 2 kuglice mozzarelle
* 3 rajčice
* svježi bosiljak
* 2 žlice pesta
* maslinovo ulje
* sol i papar
Priprema:
Kruh narežite na kriške. Premažite ih pestom pa dodajte narezanu mozzarellu i rajčice. Pokapajte maslinovim uljem, pospite bosiljkom, soli i paprom te odmah poslužite.
| Foto: 123RF
SALATA S DIMLJENIM LOSOSOM.
Sastojci:
100 g dimljenog lososa
100 g rikole
1 avokado
10 cherry rajčica
1 žlica kapara
sok pola limuna
2 žlice maslinovog ulja
papar
Priprema:
Na tanjur rasporedite rikolu, dodajte dimljeni losos, avokado narezan na ploške i cherry rajčice. Začinite limunovim sokom, maslinovim uljem i paprom te pospite kaparima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
WRAP SA ŠUNKOM I SVJEŽIM SIROM.
Sastojci:
4 tortilje
200 g svježeg sira
150 g kuhane šunke
šaka matovilca
1 paprika
1 krastavac
1 žličica senfa
Priprema:
Svježi sir pomiješajte sa senfom. Premažite tortilje, dodajte šunku, matovilac i tanko narezano povrće. Zarolajte, prerežite na pola i poslužite hladno.
| Foto: 123RF
JOGURT PARFAIT S VOĆEM.
Sastojci:
400 g grčkog jogurta
200 g jagoda
100 g borovnica
3 žlice meda
100 g granole
šaka sjeckanih lješnjaka
Priprema:
U čaše naizmjenično slažite grčki jogurt, granolu i svježe voće. Dodajte malo meda između slojeva, a na vrh pospite sjeckane lješnjake. Ostavite u hladnjaku 20 minuta prije posluživanja.
Ovih šest recepata također se priprema bez kuhanja i pečenja, pa se odlično uklapaju u galeriju ljetnih recepata.
| Foto: 123RF