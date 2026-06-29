Top 20 ljetnih recepta za koje uopće ne morate paliti štednjak

Čokoladni cheesecake bez pečenja Počastite se raskošnim cheesecakeom od čokolade i Nutelle! Riječ je o slastici koja se priprema bez paljenja pećnice. Dovoljno je sastojke smiksati u blenderu ili sjeckalici, složiti ih u kalup i ostaviti da se dobro ohlade kako biste dobili kremast i neodoljiv desert. Sastojci Za podlogu: * 250 g čokoladnih keksa * 100 g otopljenog maslaca * 1 žlica kakaa (po želji) Za kremu: * 500 g krem sira * 200 g Nutelle * 150 g tamne čokolade (otopljene i malo ohlađene) * 200 ml slatkog vrhnja za šlag * 80 g šećera u prahu * 1 žličica ekstrakta vanilije Za dekoraciju: * naribana čokolada * sjeckani lješnjaci * čokoladni preljev ili Nutella * svježe maline ili jagode (po želji) Priprema: 1. Sameljite čokoladne kekse i pomiješajte ih s otopljenim maslacem. Dobivenu smjesu utisnite na dno kalupa promjera 22 do 24 centimetra te stavite u hladnjak na 15 minuta. 2. Istucite slatko vrhnje u čvrsti šlag i ostavite sa strane. 3. U drugoj posudi izmiksajte krem sir, Nutellu, šećer u prahu i vaniliju. Dodajte otopljenu čokoladu pa kratko izmiješajte dok ne dobijete glatku kremu. 4. Ručno umiješajte tučeno slatko vrhnje kako bi krema ostala prozračna. 5. Kremu rasporedite preko ohlađene podloge, poravnajte površinu i stavite cheesecake u hladnjak na najmanje šest sati ili u zamrzivač na dva do tri sata. 6. Prije posluživanja ukrasite naribanom čokoladom, sjeckanim lješnjacima, čokoladnim preljevom ili svježim bobičastim voćem. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA