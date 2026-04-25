Top 30 sandala koje su hit ovog ljeta: Ima ih i za samo 20 eura

Ljeto 2026. donosi pregršt trendova kad je riječ o obući, od minimalističkih ravnih modela do razigranih sandala s upečatljivim detaljima. Izdvojili smo 30 hit sandala do 30 eura koje spajaju udobnost, trendi dizajn i pristupačnu cijenu
ASOS, 27,99 eura
| Foto: ASOS
ASOS, 27,99 eura |
Foto: ASOS
ASOS, 27,99 eura
| Foto: ASOS
ASOS, 23,99 eura
| Foto: ASOS
ASOS, 24,99 eura
| Foto: ASOS
ASOS, 19,99 eura
| Foto: ASOS
ASOS, 23,99 eura
| Foto: ASOS
Pull&Bear, 29,99 eura
| Foto: Pull&Bear
Pull&Bear, 25,99 eura
| Foto: Pull&Bear
Pull&Bear, 29,99 eura
| Foto: Pull&Bear
Pull&Bear, 29,99 eura
| Foto: Pull&Bear
Stradivarius, 25,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius, 25,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius, 29,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius, 25,99 eura
| Foto: Stradivarius
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 25,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 29,95 eura
| Foto: Zara
Zara, 27,95 eura
| Foto: Zara
Bershka, 29,99 eura
| Foto: Bershka
Bershka, 25,99 eura
| Foto: Bershka
Bershka, 25,99 eura
| Foto: Bershka
Bershka, 29,99 eura
| Foto: Bershka