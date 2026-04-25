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Top 30 sandala koje su hit ovog ljeta: Ima ih i za samo 20 eura

Ljeto 2026. donosi pregršt trendova kad je riječ o obući, od minimalističkih ravnih modela do razigranih sandala s upečatljivim detaljima. Izdvojili smo 30 hit sandala do 30 eura koje spajaju udobnost, trendi dizajn i pristupačnu cijenu
Top 30 sandala koje su hit ovog ljeta: Ima ih i za samo 20 eura
ASOS, 27,99 eura | Foto: ASOS
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ASOS, 27,99 eura | Foto: ASOS
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